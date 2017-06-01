Пять причин чемпионства «Челси» при Конте

Лондонский «Челси» завоевал чемпионский титул в Англии, так и не дав усомниться в своем превосходстве после захвата лидерства. Представляю вашему вниманию пять главных причин успеха Конте и Ко.

Лондонский «Челси» завоевал чемпионский титул в Англии, так и не дав усомниться в своем превосходстве после захвата лидерства. Представляю вашему вниманию пять главных причин успеха Конте и Ко.

Перед стартом уже минувшего сезона лондонская команда Романа Абрамовича обзавелась новым главным тренером в лице Антонио Конте. До того итальянец успел проявить себя в роли наставника туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии, а также поработать с менее именитыми командами в Италии. Приход Конте изначально обещал «синим» весьма успешную кампанию, но старт сезона выдался очень непростым для «Челси». Лондонцы не так легко давали результат, а в противостояниях с топ-клубами выглядели и вовсе мальчиками для битья. «Ливерпуль» без особого труда набрал три очка на выезде, а «Арсенал» Венгера и вовсе разгромил «синих» на своем поле, после чего Конте решительно сменил рисунок игры на расстановки с темя центральными защитниками. От итальянца ждали этого хода с самого начала его работы в Англии, но он всячески отказывался играть по привычной для себя схеме и пытался добиться успеха с расстановкой более привычной для его команды. Однако, разгром от «канониров» окончательно открыл глаза Конте на то, что с такой игрой ему ничего не добиться и он принял решительные меры в отношении схемы игры, и сумел выиграть титул. Причем, «синие» так уверенно прошли большую дистанцию чемпионата, что ныне немногие могут вспомнить то, как сложно начинался этот сезон для Конте и Ко. Однако, выиграл «Челси» титул не по одной причине тактической перестановки.

Отсутствие еврокубков. Именно этот фактор является одним из ключевых в итоговой победе «Челси» в Англии, который отмечался еще до начала кампании. «Синие» провели так слабо сезон накануне, что вообще остались без еврокубков. Это, конечно, мешает дополнительной прибыли команде в конкретном сезоне, но одновременно разгружает график клуба и позволяет сосредоточиться на другом турнире и отдать ему все силы. В случае с лондонцами это была премьер-лига, на которую Конте и Абрамович нацелились с самого начала, отдавая себе отчет в том, что без участия в Европе и траты сил на тамошние матчи, у них есть преимущество перед прочими конкурентами в борьбе за титул. Отсутствие еврокубков, а вместе с ними и лишних перелетов или переездов, само собой, экономит немало сил и позволяет команде быть свежей в каждом туре чемпионата. Так оно и получилось у «Челси» в первом сезоне Конте на посту рулевого.

Отсутствие травм в составе. Нельзя не отметить и тот факт, что «синим» очень повезло в сезоне, что их команда обошлась без травм лидеров. Если у игроков и были травмы, то в основном Конте не мог рассчитывать на кого-то из футболистов всего несколько игр. Это определенно сыграло в пользу «Челси» – ведь скамейка у Конте в этом сезоне была вовсе не самая выдающаяся и без игроков основы ему было бы тяжело показать те же самые результаты. Этот факт признал и сам Конте, когда высказывался по итогам сезона о том, что им очень повезло, что не было травм у ведущих игроков команды.

Нголо Канте. Было бы просто глупо отрицать тот факт, что трансфер Канте имеет особое влияние на итоговую победу «синих» в чемпионате Англии. Французский опорник поразил всех еще сезоном ранее, когда помогал «Лестеру» стать чемпионом Англии. Канте обладает невероятной работоспособностью. Он в состоянии пахать на поле даже тогда, когда уже вся команда еде ходит по газону с языком на плече. При этом Канте очень полезен в своей зоне и разрушает в каждом матче огромное количество атак соперника, оказываюсь постоянно там, где нужно. А Азар и вовсе, отзываясь об игре Нголо, говорил, что у него складывается впечатление, будто на поле сразу два Канте. Само собой, наличие такого игрока в составе имело также важный фактор, если не ключевой, в победе «синих» в первенстве английской премьер-лиги.

Тактика. Выше уже упоминал о том, что Конте во многом сумел перевернуть ход неважного сезона за счет перехода на игру в три защитника. Данная схема, само собой, была новая для лондонцев. Однако, сам принцип игры для «Челси» был хорошо знаком. «Синие» давно сыграны между собой, а умению обороняться и контратаковать обучены они уже давным-давно. Определенно, Конте привнес свои новшества и усовершенствовал футбол команды. Но плюс и фактор итогового успеха в кампании зависел и от того, что Конте не пришлось менять философию команды полностью.

Энергетика Антонио Конте. Влияние тренера на команду может быть не только в плане добротной тактики, важных решений с переменами в составе или правильными словами в раздевалке. Главный тренер еще может и должен заряжать команду правильными эмоциями и настраивать ее на нужный лад. Конте невероятно эмоциональный рулевой, который заряжает энергией всю команду и это дает ей дополнительный импульс. То есть, подобное поведение главного тренера и его личная энергия помогают еще и характер закалить футболистам и не переставать верить в свои силы. Отчасти это похоже на то, что Каррера сделал со «Спартаком» в нынешнем сезоне в первенстве России.

Именно эти факторы считаю основными и главными в итоговом успехе «синих» в чемпионате Англии. Однако, несмотря на то, что «синие» выступили, можно сказать, просто феноменально в этой кампании – едва ли можно утверждать, что их шансы на защиту титула высоки. Ведь титул в этой кампании подарил им Лигу Чемпионов в новой, а значит трата сил будет уже существенная. И многое будет зависеть от того, какова будет трансферная кампания команды. «Челси» необходимо усилять свои ряды, но при этом и удерживать своих ведущих игроков. А ведь Азар интересен мадридскому «Реалу», Коста может отправиться в Китай, а Фабрегас в раздумьях над тем, оставаться ли ему в команде или нет.