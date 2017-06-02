Троллинг Бэйла и iPhone в подарок. Куда перешли Павлюченко и Измайлов

Московский «Арарат» существует всего два месяца, а уже подписал Павлюченко с Измайловым и замахнулся на Бэйла. Но пока новый клуб больше напоминает очередной пшик.

Клуб был создан в марте этого года при поддержке Ассоциации Армянской Московской Молодежи. Да и название в честь легенды армянского футбола недвусмысленно указывает на инициаторов создания. «Арарат» еще до старта начал подписывать игроков с именем и опытом. Сергей Ревякин, Дмитрий Рыжов, Семен Фомин - футболисты, поигравшие в РФПЛ. Позднее к команде присоединились Евгений Тюкалов, Владислав Хатаженков и Левани Гвазава, Алексей Ребко. Но настоящей бомбой стало подписание Романа Павлюченко и Марата Измайлова. По слухам, компанию им вскоре может составить Динияр Билялетдинов, у которого истек контракт с «Рубином».

«Контракт и финансовые условия для Павлюченко даже близко не были на первом месте», – рассказывает президент «Арарата» Валерий Оганесян. Сам Павлюченко отказывается рассказывать о своей зарплате. Для форварда в приоритете было возвращение в Москву. Долго «Арарат» его не уговаривал, хотя денег в клубе достаточно. Например, сейчас устраивают конкурсы, где главный приз – новая техника от Apple.

Ну, это уже для удовольствия, плюс в Москве играет команда, а ему видимо надоело мотаться. Он мог еще поиграть на уровне повыше, как я думаю. Это к завершению карьеры. Александр Тарханов, тренер «Урала»

С шутками у «Арарата» пока получается хуже, чем с трансферами. Приглашение Бэйла и попадания Кержакова, мягко говоря, заезжены. Но чего вы хотели от клуба, которому всего два месяца? Настораживает другое: как долго инвесторы сохранят амбициозность? Клуб штампует победы и уже прошел лицензирование РФС. В новом сезоне «Арарат» планирует играть в ПФЛ, но пока не производит впечатления долгосрочного проекта, как «Краснодар» Галицкого. Скорее это похоже на сочинскую «Жемчужину» – быстро, громко и в никуда.

Конечно это не последний контракт в карьере Марата. Соглашение с «Араратом» рассчитано на год, при этом условия таковы, что Марат может покинуть клуб в любой момент без всяких компенсаций. Марату необходимо набрать форму, и «Арарат» – хороший вариант для этого, но вариант промежуточный. Паулу Барбоза, агент Измайлова

Даже в третьей лиге «Арарат» успел вляпаться. В первом туре новичок обыграл нынешнего лидера – «Зеленоград», но из-за участия в матче не оформленного в установленном порядке игрока команде присудили техническое поражение и дополнительно сняли шесть очков. Вместо возможного шестого места «Арарат» занимает только 15-е, а «Зеленоград» выиграл все остальные шесть встреч.

Да и гарантий, что команда не повторит судьбу того же «Соляриса», нет. Созданный в 2014 году клуб всерьез претендовал на выход в ФНЛ, а теперь будет расформирован из-за отсутствия финансирования по окончании сезона. Ставки на аналогичную новость об «Арарате» можно уже начинать принимать. Такова уж судьба частных клубов, что они есть, пока все хорошо у их покровителей. Впрочем, понаблюдать за развитием и судьбой этого проекта в любом случае будет интересно.