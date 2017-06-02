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    Vanity Fair Все блоги -

    Троллинг Бэйла и iPhone в подарок. Куда перешли Павлюченко и Измайлов

    2 июня 2017
    Московский «Арарат» существует всего два месяца, а уже подписал Павлюченко с Измайловым и замахнулся на Бэйла. Но пока новый клуб больше напоминает очередной пшик.

    Клуб был создан в марте этого года при поддержке Ассоциации Армянской Московской Молодежи. Да и название в честь легенды армянского футбола недвусмысленно указывает на инициаторов создания. «Арарат» еще до старта начал подписывать игроков с именем и опытом. Сергей Ревякин, Дмитрий Рыжов, Семен Фомин - футболисты, поигравшие в РФПЛ. Позднее к команде присоединились Евгений Тюкалов, Владислав Хатаженков и Левани Гвазава, Алексей Ребко. Но настоящей бомбой стало подписание Романа Павлюченко и Марата Измайлова. По слухам, компанию им вскоре может составить Динияр Билялетдинов, у которого истек контракт с «Рубином».

    «Контракт и финансовые условия для Павлюченко даже близко не были на первом месте», – рассказывает президент «Арарата» Валерий Оганесян. Сам Павлюченко отказывается рассказывать о своей зарплате. Для форварда в приоритете было возвращение в Москву. Долго «Арарат» его не уговаривал, хотя денег в клубе достаточно. Например, сейчас устраивают конкурсы, где главный приз – новая техника от Apple.

    Ну, это уже для удовольствия, плюс в Москве играет команда, а ему видимо надоело мотаться. Он мог еще поиграть на уровне повыше, как я думаю. Это к завершению карьеры.

    Александр Тарханов, тренер «Урала»

    С шутками у «Арарата» пока получается хуже, чем с трансферами. Приглашение Бэйла и попадания Кержакова, мягко говоря, заезжены. Но чего вы хотели от клуба, которому всего два месяца? Настораживает другое: как долго инвесторы сохранят амбициозность? Клуб штампует победы и уже прошел лицензирование РФС. В новом сезоне «Арарат» планирует играть в ПФЛ, но пока не производит впечатления долгосрочного проекта, как «Краснодар» Галицкого. Скорее это похоже на сочинскую «Жемчужину» – быстро, громко и в никуда.

    Конечно это не последний контракт в карьере Марата. Соглашение с «Араратом» рассчитано на год, при этом условия таковы, что Марат может покинуть клуб в любой момент без всяких компенсаций. Марату необходимо набрать форму, и «Арарат» – хороший вариант для этого, но вариант промежуточный.

    Паулу Барбоза, агент Измайлова

    Даже в третьей лиге «Арарат» успел вляпаться. В первом туре новичок обыграл нынешнего лидера – «Зеленоград», но из-за участия в матче не оформленного в установленном порядке игрока команде присудили техническое поражение и дополнительно сняли шесть очков. Вместо возможного шестого места «Арарат» занимает только 15-е, а «Зеленоград» выиграл все остальные шесть встреч.

    Да и гарантий, что команда не повторит судьбу того же «Соляриса», нет. Созданный в 2014 году клуб всерьез претендовал на выход в ФНЛ, а теперь будет расформирован из-за отсутствия финансирования по окончании сезона. Ставки на аналогичную новость об «Арарате» можно уже начинать принимать. Такова уж судьба частных клубов, что они есть, пока все хорошо у их покровителей. Впрочем, понаблюдать за развитием и судьбой этого проекта в любом случае будет интересно.

    Рейтинг: 4.1 Голосов: 30
    Комментарии29
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 27 июля 2017, 20:54

      Баловство это...

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 5 июня 2017, 11:10

      поиграют немного, побалуются владельцы, на том и закончится дело. В России клуб никогда не выйдет на самоокупаемость, т.е. никогда не будет бизнесом, а может быть или дорогим хобби, в которое надо постоянно методично вкладываться (а это быстро надоест, ведь результат может приходить долго, особенно если подписывать ветеранов, а не развивать молодежь), либо неким социальным проектом, за которым будет стоять региональный бюджет или очень крупная корпорация типа Газпрома. Хотя армянская диаспора большая и в среднем весьма обеспеченная, с 1000 человек по миллиону - вот и миллиард (16 млн евро), что вполне себе бюджет клуба из нижней части таблицы ПЛ ))

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      Рейтинг: +94

      RON72 5 июня 2017, 10:31

      Будем за Романа болеть

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      Рейтинг: +617

      nelez 3 июня 2017, 15:58

      Представляю , через год другой чемпионами России становится арарат (Москва) , и представляет России в ЛЧ.И вся Россия вынуждается болеть за арарат

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > nelez 5 июня 2017, 11:40

      Так Россия уже 5ть лет болеет за Арутюняна-Галицкого. По крайней мере та ее часть, которая привыкла болеть за все российские кбы в ЕК.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 июня 2017, 12:54

      Тогда бы уж нормально название дали "Арарат 3 звезды")

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      Рейтинг: +2400

      serglider 2 июня 2017, 23:43

      В любом случае Арарат уже есть))) Меня больше интересует когда мы увидим футбольные клубы московских "Тбилиси" и "Пахтакора" (кто не в курсе были такие клубы во времена СССР, предстовляющие грузин и узбеков)))

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      Рейтинг: +617

      nelez > serglider 3 июня 2017, 16:05

      В советские времена не было команды с именем Тбилиси , был Динамо Тбилиси , и был очень даже хорошим клубом.Там вступали такие виртуозы как Кипиани,Гутсаев, а вратарь их Габелия вообще был виртуозом , в 1985-ом году в игре с Донецким Шахтером в 90-й минуте отбил пенальти выташив мячь с девятки.После этого я не видел ни одного вратарья чтобы отбил мячь посланный в девятку с пенальти.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 19:29

      Армяне в Москве уже плотно корни пустили...и миллионов у них в десятки раз больше чем у коренных москвичей

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      Рейтинг: +617

      nelez > алекс88 3 июня 2017, 16:09

      Пройдут года , потомки их скажут Москва древнеармянский город , а русские тут приезжие . Даже найдут там армянские хачкари 3000 летней давности.

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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 2 июня 2017, 18:09

      армяны в маскве

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 2 июня 2017, 16:07

      Если вкладываться только в покупку дорогих игроков, то будет работать до тех пор, пока у владельцев есть деньги. Но они имеют свойство заканчиваться. Поэтому подобные проекты и разваливаются со временем. Лучше вложиться в создание своей футбольной школы, откуда и брать игроков. Но это долго по времени.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 июня 2017, 15:46

      О как быстро МКАД то растет))))

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