Анна – прекрасная супруга Александра Селихова

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет прекрасную жену новоиспеченного чемпиона России.

Александр Селихов лишь этой зимой перешeл в «Спартак» из «Амкара», но зато успел провести в составе «красно-белых» один матч в РФПЛ и стать чемпионом. Конечно, Александр в Москву из Перми приехал не один, а вместе со своей прекрасной супругой Анной, которая помогает ему преодолеть непростой период в карьере. Избранница Александра не только красавица, но и спортсменка - мастер спорта по легкой атлетике и бронзовый призер Универсиады по семиборью.

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