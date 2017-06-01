Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Анна – прекрасная супруга Александра Селихова

    1 июня 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет прекрасную жену новоиспеченного чемпиона России.

    Александр Селихов лишь этой зимой перешeл в «Спартак» из «Амкара», но зато успел провести в составе «красно-белых» один матч в РФПЛ и стать чемпионом. Конечно, Александр в Москву из Перми приехал не один, а вместе со своей прекрасной супругой Анной, которая помогает ему преодолеть непростой период в карьере. Избранница Александра не только красавица, но и спортсменка - мастер спорта по легкой атлетике и бронзовый призер Универсиады по семиборью.

    Похожее изображение07396a90c583f43876b1cad029895a7a.jpgdd1748d8dcc9b517ff4c4c1f7d4d3cfd.jpgКартинки по запросу Анна Селихова спартак6f87d5f8d1b558cd88e634ed7bfe419e.jpgКартинки по запросу Анна – очаровательная жена Александра Селиховаfe1ef1a3ec14084a132df2b0ffaf5027.jpg1b80c0f1140b595c49b2e3dcded4b59f.jpg9c07e34247eb9a4265d72875c9ed8d53.jpge0ec077da1bfe68b53c64a93cb878e0e.jpg77ef559143e206c0c23779fba53c913c.jpg1a9504a81f4541bc9ec4a506f5a52cfc.jpgКартинки по запросу анна селихова

    Промес, Канте и другие звeздные дебютанты Лиги Чемпионов

    Знаете ли вы чемпионскую статистику «Спартака»?

    Зобнин, Головин и еще шесть игроков сборной России, которые могут заиграть в Европе

    Почему обмен Смолова на Кокорина идеален для всех

    Бонуччи, Дзюба и ещe десять самых ненавистных трансферов футбола

    Екатерина – лучшая девушка в российском футболе в ушедшем году

    Рейтинг: 4 Голосов: 45
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11