Каналья? Или 1000 чертей.

«Зенит» – перестройка или бег на месте?

3 мая 2006 года. Только что закончился полуфинал Кубка России. Московские «армейцы» в упорной борьбе обыграли санкт-петербуржский «Зенит» и вышли в финал соревнования. Опустели трибуны «Лужников», на Москву опустился теплый весенний вечер. Властимил Петржела пока еще в статусе главного тренера питерского коллектива в последний раз раздавал автографы своим преданным болельщикам.

Его уже мало интересовало, состоится ли в этот день совет директоров, и какое они примут решение. Он уже все понимал, он был обречен.

И когда, спустя некоторое время в гостинице «Марриотт Гранд Отель», президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко объявил об отставке чешского специалиста, эта новость не произвела на общественность ни то, что эффекта разорвавшейся бомбы, но даже хлопка китайской петарды.

Возвращаясь к событиям тех далеких дней, лишний раз убеждаешься, насколько же причудливы спирали времени и как же неисповедимы пути человеческих судеб.

2007 год. Весна. В «Зените» затеяли генеральную уборку. Проветривают помещения, вытирают пыль и длинной шваброй смахивают с углов паутину. Официально командовать субботником вновь назначен Сергей Александрович. Функционер – реформатор, руководитель – мечтатель. Даже его коллег забавляли пророчества господина Фурсенко относительно неизбежной победы сборной России на чемпионате мира в 2018 году. Многие еще помнят, что в бытность его руководства питерским «Зенитом» в планах Сергея Фурсенко значилось – три Кубка УЕФА за десять лет. Все эти заявления можно расценивать, как грандиозные планы развития клуба, чемпионские амбиции, а можно, как безответственную браваду. Но, плох же тот солдат…., ну и так далее.

Но тогда, в 2006-м, Властимил Петржела с упоением пилил сук, сжигал мосты, рыл себе могилу. Он даже не скрывал своего недовольства сомнительными решениями руководства, обижался на некоторых своих игроков. Упрекал (самого!) Аршавина в безразличии. И неспешно паковал чемоданы на родину.

Но свято место пусто не бывает. Плох тот руководитель, который не имеет изрядного запаса спасительной соломенной подстилки. Сергей Фурсенко был готов. Петржела если не знал, то чувствовал, что дни его тренерской карьеры в «Зените» сочтены, а руководство уже остановило свой блуждающий взгляд на кандидатуре голландского специалиста с грозным именем Дик.

То ли такой воздух в этом прекрасном, страшном, угрюмом Петербурге, в городе, в котором «так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды», «так скоро перерабатывается человек». «Мистический, проклятый», в котором «реальностью становятся фантастические видения Гофмана». А, может, дело в «консерватории»? Сказать сложно.

Но не успели избавиться от проблемного чеха, как после триумфального шествия «Зенита», множества славных побед, Адвокат недвусмысленно и в весьма резкой манере высказался об изъянах и перегибах и собственных обидах.

–… Лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.

– Вы тогда крепко обиделись?

– Это было странно. Мне казалось, многое сделал для «Зенита». Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого «мы» и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: «Дик, совет директоров тебя уволил». Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!

А ведь и истории с Радимовым, нарушением режима Аршавиным и Денисовым из истории и памяти не вычеркнуть, как и исторические победы в Лиге Европы и Суперкубке, российских чемпионатах. Но, судя по всему, амбиции настоящего руководства «Зенита», простираются гораздо дальше и уходят в почву гораздо глубже обыденности чемпионских титулов в России и локальных успехов в Лиге Европы. Манит, манит золото лигочемпионских медалей, призовых и премиальных. Господин Дюков, бывший президент ФК «Зенит»: «Наша задача войти в топ 10 клубов Европы». Правда, в какой номинации не уточнил.

Для осуществления этой мечты приглашали известных специалистов из Италии и Португалии. Но и их не миновала горькая чаша безвременного расставания. И снова околоклубное пространство сотрясали скандалы и скандальчики. Недовольство Федерацией и лимитом, бунт «ветеранов», успехи разной степени тяжести, и в итоге журналисты предложили универсальную форму, в которую в качестве слагаемого подставляем любую фамилию:

Про отставку Петржелы, Спаллетти, …………. Луческу можно сказать, что она не просто назревала, а давно созрела и перезрела. Кризис «Зенита» …….. И, в передовицу.

И если в прошлые годы кризис подкрадывался незаметно, то в этот раз хозяева клуба не могли не заметить неудовлетворительных результатов команды в последних сезонах. Значительные траты на игроков, капризных, скандальных тренеров, даже не смотря на выгодные продажи, своих лидеров раздражают и нервируют. Два года без главного еврокубкового турнира для клуба с серьезными, а порой завышенными амбициями – провал. И теперь речь уже не идет даже о поставленных на поток кубках Лиги Европы, теперь, на худой-то конец, сгодится победа и в чемпионате. А тут еще и жухнет новый стадион. Посещаемость падает, недовольство растет. Единственная «польза» – процветает народное, глумливое творчество.

И косметическим ремонтом здесь уже не обойтись. Это только в исторических районах Санкт-Петербурга можно за великолепием дворцов и отштукатуренных фасадов прятать бесконечную разруху. Сергей Александрович Фурсенко, Константин Сергеевич Сарсания, Роберто Манчини.

Звездный триумвират призванный вывести «Зенит» на новый виток развития. «С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба». В общем, вернуть «Зенит» в зенит лучей поблекшей славы. Но почему и здесь мне мерещатся призраки строителей этого прекрасного города?

Новая метла, новые игроки, новые требования тренера и старые, но великие — прежнего руководства. Константин Сергеевич уже указал в сторону развития питерского клуба:

«Нам нужны качественные россияне. В условиях лимита выигрывает та команда, у которой есть сильные россияне. Мне бы хотелось, чтобы в „Зените“ было больше питерцев, ведь сейчас их практически нет.

Что касается европейского рынка, то в „Зенит“ должны прийти качественные, сильные иностранцы, такие как Халк, Данни, Домингес. Эти иностранцы должны быть явно сильнее россиян, а россияне — качественнее».

Вот тут у меня наступил некий ступор. Как возможно связать несвязуемое, объять необъятное и стыковать нестыкуемое? Если я не ошибаюсь, благодаря лоббированию лимита господином Миллером, в разные годы «Зенит» до краев укомплектовывался отечественными игроками, которые, по словам спортивного директора, хоть и слабее иностранцев, но качественнее! Кокорин, Дзюба, Юсупов, Рязанцев, Жирков, Кержаков, Новосельцев, Смольников. При этом, с надеждой поглядывая в сторону молодых, местных дарований.

А ведь есть еще Смолов, Полоз, Миранчук, Ильин… Но, будут ли они нужны новому тренеру? Как и те, кто сегодня и сейчас отстаивает честь питерского клуба. Как и кому с такой стоимостью и заработными начислениями? И как быть с самим, весьма горячим Итальянцем? Всем известен его строптивый нрав, конфликтный, склочный характер. Дрязги с игроками, руководством клубов и другие неприятные истории.

Как уживутся медведи в берлоге, поладят ли? Так или иначе, но не стоит пока удалять с «рабочего стола» универсальный текст, про назревшую отставку. Ведь Манчини появился в поле зрения руководителей «Зенита» не с последним свистком арбитра в Москве. Договаривались заренее, как и тогда в далеком 2006 году.

Заслуженный болельщик Российской федерации, не снимая зенитовского шарфа и элегантной шляпы, искрится оптимизмом, не торопится:

«…..Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная».