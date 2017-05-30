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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Лучшие тренеры «Барселоны» в XXI веке

    30 мая 2017
    Вальверде возглавил «Барселону». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет пятерку лучших тренеров «Барселоны» в этом веке. С них Вальверде должен брать пример.

    «Барселона» взяла Кубок Испании и тем самым пополнила тренерскую копилку Луиса Энрике. Если анализировать путь Лучо, он выдался захватывающим, завоевать требл в первый же сезон – уникальное достижение. Но каково место Энрике в общем рейтинге? Решил проанализировать работу всех тренеров «Барселоны» в 21 веке и выделить пять лучших из них.

    В 21 веке у руля «Барселоны» было девять разных тренеров, дольше всех задержался Франк Райкард, самым молодым из них был Хосеп Гвардиола. Основной критерий рейтинга – количество выигранных трофеев, а точнее процент выигранных трофеев, но параллельно будет включать аналитику тренерской деятельности

    Пятое место. Радомир Антич

    Время работы: 2003

    Количество трофеев: 0

    На самом деле с пятой позицией есть большие проблемы. Если судить сугубо по трофеям, то одним единственным кандидатом на это место будет Херардо Мартино. Но если анализировать отрезок его работы в «Барселоне», ничего хорошего из этого не выходит. Пике очень лаконично охарактеризовал положение дел после отставки Мартино: «Мы в дерьме». Херардо получил «золотой состав», в его распоряжении были все ресурсы, но он провалился, выиграв лишь Суперкубок Испании.

    Почему я включил в рейтинг Радомира Антича? Он принял «Барселону» после второго пришествия Луи ван Гаала, когда команда была в ужасном состоянии и занимала 15 место в турнирной таблице. Можно сказать, Антич реанимировал клуб, внес немного авторской мысли, упрощал построения, давал больше игровой практики молодым Вальдесу и Иньесте, поднял «Барселону» на 6-ю позицию, которая давала право выступать в еврокубках. Со спокойной совестью он передал выжившую «Барсу» в руки Райкарду.

    Четвертое место. Тито Виланова

    Время работы: 2012 – 2013.

    Количество трофеев: 1 из 4 возможных (Примера).

    Тито был ассистентом Гвардиолы на протяжение 4 лет и стал его приемником. Тито не подвёл, он продолжал работать по принципам Хосепа, был искренним и умел поддержать игроков, настроить их на матч, без проблем находил общий со всеми футболистами. К сожалению, мы никогда не узнаем насколько хороша «Барселона» могла быть под руководством Вилановы.

    Я уверен, они могли взять требл, но в связи с смертельной болезнью Тито отсутствовал практически всю вторую половину сезона и командой руководил Хорди Роура. И было видно, как при главенстве помощника «Барса» увядает: команда потеряла скорость, динамизм, но тем не менее Примеру удалось взять, благодаря запасу, добытому в первой первой трети сезона.

    Третье место. Франк Райкард

    Время работы: 2003 – 2008.

    Количество трофеев: 5 из 19 возможных (2 Примеры, 2 Суперкубка Испании, Лига чемпионов).

    Франк Райкард принял команду на стадии формирования Античем после провального отрезка Луи Ван Гала. Не всё было так гладко в его тренерской карьере, Сандро Росель намеревался уволить Франка ещё в первые месяцы после назначения.

    Райкард запомнился многим, но самое главное – он снова принёс в «Барселону» радость, счастье, они перестали быть израненными и жалкими. Поистине историческим действом можно назвать его победу в Лиге Чемпионов в 2006 году. Ну и самое главное, именно Франк раскркыл талант Месси!

    Второе место. Луис Энрике

    Время работы: 2014 – 2017.

    Количество трофеев: 9 из 13 возможных (3 кубка Испании, 2 Примеры, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов, Суперекубок Европы, клубный Чемпионат Мира).

    Энрике также достаточно спорная фигура. Подобно ученику Ван Гала он был безжалостен со звёздами и если бы не Хави, вероятно, Луис лишился бы насиженного места главного тренера из-за конфликта с Месси. Лучо стремился к совершенству в деталях, качественно настроил тактическую конфигурацию.

    Он снова сделал «Барселону» непобедимой, требл явное тому подтверждение. В 2017 году буквально месяц спада в игре отбросил команду далеко в турнирной таблице Примеры, от этого и упустили титул «Реалу».

    Совершал ли Лучо ошибки? Безусловно, и немало. Но в истории «Барсы» он останется тренером, который разбил «Реал» со счётом 4-0 на «Сантьяго Бернабеу», открыл миру трио МСН, легко бил «Баварию» 3-0 в полуфинале Лиги Чемпионов, ну и куда же без феноменального камбэка в матче против «ПСЖ»? За это мы снимаем шляпу перед Энрике.

    Первое место. Хосеп Гвардиола

    Время работы: 2008 – 2012.

    Количество трофеев: 14 из 19 возможных (2 Кубка Испании, 3 Примеры, 3 Суперкубка Испании, 2 Лиги Чемпионов, 2 Суперекубка Европы, 2 клубных Чемпионата Мира).

    Кто же ещё мог оказаться на первой строчке? Пеп Гваридола совершил революцию не только в «Барселоне», но и в мировом футболе. Он снова делает команду атакующей, техничной. Более того, Пеп создаёт реальную тактику, с которой у коллектива были проблемы последние несколько лет. Именно Хосеп принёс «Барселоне» первый требл за всю историю, выиграл два трофея Лиги Чемпионов, разорвал на куски Жозе Моуриньо и его «Реал». Гвардиола превратил Месси из талантливого форварда в божество, он раскрыл Дани Алвеса, Хави, открыл миру Педро и Бускетса.

    Гвардиола не просто изменил «Барселону», он изменил футбол!

    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 31 мая 2017, 14:57

      2 Суперекубка Европы!

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 31 мая 2017, 13:40

      вальверде хороший мотиватор,удачи барсе с ним)

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      Рейтинг: +43

      iordan137 31 мая 2017, 12:18

      Гвардиола не просто изменил «Барселону», он изменил футбол!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 31 мая 2017, 07:35

      Райкаард должен быть вторым, это он заложил базу и привил победные традиции. Луис Энрике с какой стати-то? Человек просто плыл по течению, ничего нового не принося. Когда потребовались перемены, показал себя бесхребетным и самоустранился, в итоге теперь там Месси правит бал. Не должно так быть, даже если ты божество. Райкаард был круче! Блин, как я радовался той победе Барсы в ЛЧ-2006, Рональдиньо бесподобен был.

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      Рейтинг: +148

      P10NER 31 мая 2017, 01:41

      Плагиат с другого сайта... А вообще.. Глоров бы по меньше допускать к статьям! Так наивно и ярко восхищаться клубом.. Блядь тошнит!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 30 мая 2017, 21:59

      Блин парни ну какой вельверде??? не получится у него ничего!!!! он даже в 1/4 лиги европы не играл, какая лига чемпионов??? какая борьба с реалом??? Барахтался с бильбао в 5-8 в ла лиге и все! Короче смутные времена настали!

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      Рейтинг: +11

      Евгений Пешко 30 мая 2017, 17:29

      Берешь идею - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/1289726.html, дописываешь пару строчек - и вот тебе готовый материал

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