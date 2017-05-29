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    Vanity Fair Все блоги -

    Он вам не Лоськов. Чему еще наши клубы должны научиться у европейских команд

    29 мая 2017
    Неделю назад «Челси» прощался с Джоном Терри, вчера закончил с футболом Франческо Тотти. Объясняем, как надо и как не надо провожать легенд.

    Треть футболистов, выходивших на поле в Серии А в этом сезоне, даже не родились на момент дебюта Тотти за «Рому». Сомневаюсь, что Спаллетти некого было выпустить на важнейшее дерби с «Лацио». Но на поле вышел Тотти. Потому что Лучано понимал, или ему дали понять – это дерби последнее в карьере Ческо. Вчера Ческо последний раз надел форму «Ромы» как игрок, и четвертьвековое правление Императора в Риме подошло к концу.

    Год назад Вячеслав Малафеев, отдавший «Зениту» все 19 лет профессиональной карьеры, прощался с болельщиками. Последний матч 16-й номер питерцев просидел на скамейке, а после совершил круг почета. Понятно, что «Зенит» еще пытался зацепиться за путевку в ЛЧ, но неужели бы такой матерый голкипер испортил картину? А своенравный португалец Виллаш-Боаш не дал сыграть и символические несколько минут.

    В то же время в «Зените» стараются возвращать игроков, внесших вклад в развитие и имя клуба. Тимощук, Аршавин, Кержаков – все они в последний свой год в Питере выходили на поле редко. Первые двое ушли, Кержаков остался. В этом сезоне Александр выходит эпизодически, зато многое делает для имиджа клуба. Любое его появление на поле приводит трибуны в экстаз. Нынешний формат отношений Кержакова с «Зенитом» – пожалуй, единственный позитивный пример постепенного схода легенды с авансцены, приходящий на ум. Но то ведь заслуга не столько «Зенита», сколько самого Кержакова, влюбленного в город и клуб.

    В «Зените-2» играет Константин Зырянов, которому в этом году стукнет 40. Уже третий год он нянчится с питерской молодежью в роли играющего тренера. Мужик, который давным-давно всего добился и всем все доказал, провел 28 из 38 матчей ФНЛ этого созыва. Зырянов мотается с дублерами по всей стране, но когда-то и он закончит. Ждут ли его, человека, бывшего стержневой фигурой могучего состава «Зенита», бравшего «золото» и Кубок УЕФА и в 30 лет выдававшего статистику круче, чем Жулиано, на которого нынче молятся в Питере, проводы как у Тотти? Даже после 10 лет, отданных «Зениту» – не факт. А уж как из «Спартака» выставили Титова после размолвки хавбека с Черчесовым, и вспоминать не хочется. Доиграв по инерции сезон в «Химках», с нормальным футболом Егор закончил.

    Самый свежий пример – конечно, прощальный матч Лоськова, волею судьбы случившийся на пять лет позже положенного срока и не сочтенный откровенным фарсом только из уважения к действительно выдающимся заслугам легендарной «десятки» москвичей. Претензий к Семину и нынешнему руководству «Локомотива» естественно нет. Они как могли постарались загладить ошибку прежних менеджеров, но выглядело это как замазанная корректором или подтертая бритвой жирная клякса.

    21 мая «Челси», уже ставший чемпионом, принимал вылетевший «Сандерленд». Терри в этом сезоне выходил на поле редко – матч с «черными котами» стал для него лишь девятым. Капитан отыграл 26 минут и покинул поле под всеобщие овации. Арбитр дал паузу на две минуты, чтобы Джон успел насладиться моментом. Это не значит, что в Европе все хорошо – там есть свои Касильясы. Это значит, что у нас чаще плохо.

    Знал ли Славен Билич о потенциальном рекорде Лоськова? Говорит, что нет. Да это и не совсем его дело. Имиджем клуба занимаются специальные люди, которые деньги за это получают. И которые должны были подсказать хорвату, что и как. «Локомотив» болтался как в проруби, отставая от восьмого места на 8 очков, а его соперник – «Мордовия» – гарантировала себе возвращение в ФНЛ. Ничто не мешало нормально и красиво проститься с Лоськовым тогда, в 2013, но в клубе на это просто наплевали. После всего, что Дмитрий сделал для «железнодорожников».

    Луиш Фигу приехал в «Интер» доигрывать в 32, но задержался на четыре сезона. В 2009 хавбек отыграл почти целый тайм в официальном матче, выведя команду на поле с капитанской повязкой. Игру на несколько минут прервали, а футболисты обеих команд проводили легендарного португальца овациями у боковой. И это то, к чему нужно стремиться. Как бы плох сейчас не был «Интер», клуб остается интересен болельщикам, потому что сам думает о них.

    Думают о болельщиках и «Челси» с «Ромой». Ведь чисто по-человечески ни Тотти, ни Терри нельзя назвать ангелами. Оба неоднократно вляпывались в скандалы за пределами поля, а Ческо – и на нем. Частенько вступали они в противоречия и с тренерами. Но в клубах закрыли глаза на это, устроив красивые проводы. Потому что люди, отдавшие этим командам всех себя без остатка достойны подобного отношения. С Тотти простились даже фанаты враждебного «Лацио». А что творилось на «Олимпико» – и вообразить сложно.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +87

      grain 29 мая 2017, 22:31

      Да уж, в России надо научиться красиво говорить "СПАСИБО" своим кумирам и легендам!

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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 29 мая 2017, 22:02

      печалька с Тотти

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 мая 2017, 17:49

      Вся проблема в том, что у НАС главное это БАБКИ!!!! Люди в руководство клубов приходят левые, по знакомству для отмыва бюджетных БАБОК!!! Игроки в команду по звонку попадают. Отсюда и нет интереса к футболу со стороны болельщиков. В Советское время почему то такой интерес присутствовал, а сейчас его нет.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 мая 2017, 13:08

      О чём говорить, если у нас в РФПЛ чемпионство празднуют выбеганием на поле и разгромом стадиона? Причём не горсткой дикарей, а массово, и с участием малолетних детей... Вы ещё чему-то удивляетесь?

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      Рейтинг: +175

      Seamus 29 мая 2017, 13:06

      Нашему футболу не хватает... не знаю, глобальности, матерости, наверное. Не относятся у нас к клубу, к футболисту так, как в Европе.
      Даже те, кто провел в команде 10 и более лет... ну не сравнить для футбола и клуба Зырянова и Тотти, Акинфеева и Мальдини.
      Поэтому и провожают по-другому. Там стадионами рыдают и никто не считает, что это стыдно, неправильно

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 мая 2017, 12:51

      надеюсь что и у нас когда нибудь будут провожать какого нибудь акинфеева как сейчас тотти

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 29 мая 2017, 12:34

      То есть тут критикуют Локо за то, что он таки научился у европейских команд? Проводили в официальном матче, как надо. Не так ярко, как в Европе, ибо у нас футбол не так популярен, но сделали достойно. Вот именно, что исправляли ошибку прошлого менеджмента, но как бы ни был хорош нынешний, он не может отправиться в прошлое. Поэтому проводы Лоськова - это один из самых ярких моментов прошедшего сезона.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > aimer1988 29 мая 2017, 21:43

      тут локо критикуют не нынешний а тетен олен и я думаю что Лоськова надо было в финале кубка проводить

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 29 мая 2017, 12:15

      Правильно. Пусть посмотрят как у них провожают легенд отдавших клубу всего себя, а у нас сложно нормально один прощальный матч сделать.

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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 29 мая 2017, 11:41

      Эх прощай Тотти

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