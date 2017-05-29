Он вам не Лоськов. Чему еще наши клубы должны научиться у европейских команд

Неделю назад «Челси» прощался с Джоном Терри, вчера закончил с футболом Франческо Тотти. Объясняем, как надо и как не надо провожать легенд.

Треть футболистов, выходивших на поле в Серии А в этом сезоне, даже не родились на момент дебюта Тотти за «Рому». Сомневаюсь, что Спаллетти некого было выпустить на важнейшее дерби с «Лацио». Но на поле вышел Тотти. Потому что Лучано понимал, или ему дали понять – это дерби последнее в карьере Ческо. Вчера Ческо последний раз надел форму «Ромы» как игрок, и четвертьвековое правление Императора в Риме подошло к концу.

Год назад Вячеслав Малафеев, отдавший «Зениту» все 19 лет профессиональной карьеры, прощался с болельщиками. Последний матч 16-й номер питерцев просидел на скамейке, а после совершил круг почета. Понятно, что «Зенит» еще пытался зацепиться за путевку в ЛЧ, но неужели бы такой матерый голкипер испортил картину? А своенравный португалец Виллаш-Боаш не дал сыграть и символические несколько минут.

В то же время в «Зените» стараются возвращать игроков, внесших вклад в развитие и имя клуба. Тимощук, Аршавин, Кержаков – все они в последний свой год в Питере выходили на поле редко. Первые двое ушли, Кержаков остался. В этом сезоне Александр выходит эпизодически, зато многое делает для имиджа клуба. Любое его появление на поле приводит трибуны в экстаз. Нынешний формат отношений Кержакова с «Зенитом» – пожалуй, единственный позитивный пример постепенного схода легенды с авансцены, приходящий на ум. Но то ведь заслуга не столько «Зенита», сколько самого Кержакова, влюбленного в город и клуб.

В «Зените-2» играет Константин Зырянов, которому в этом году стукнет 40. Уже третий год он нянчится с питерской молодежью в роли играющего тренера. Мужик, который давным-давно всего добился и всем все доказал, провел 28 из 38 матчей ФНЛ этого созыва. Зырянов мотается с дублерами по всей стране, но когда-то и он закончит. Ждут ли его, человека, бывшего стержневой фигурой могучего состава «Зенита», бравшего «золото» и Кубок УЕФА и в 30 лет выдававшего статистику круче, чем Жулиано, на которого нынче молятся в Питере, проводы как у Тотти? Даже после 10 лет, отданных «Зениту» – не факт. А уж как из «Спартака» выставили Титова после размолвки хавбека с Черчесовым, и вспоминать не хочется. Доиграв по инерции сезон в «Химках», с нормальным футболом Егор закончил.

Самый свежий пример – конечно, прощальный матч Лоськова, волею судьбы случившийся на пять лет позже положенного срока и не сочтенный откровенным фарсом только из уважения к действительно выдающимся заслугам легендарной «десятки» москвичей. Претензий к Семину и нынешнему руководству «Локомотива» естественно нет. Они как могли постарались загладить ошибку прежних менеджеров, но выглядело это как замазанная корректором или подтертая бритвой жирная клякса.

21 мая «Челси», уже ставший чемпионом, принимал вылетевший «Сандерленд». Терри в этом сезоне выходил на поле редко – матч с «черными котами» стал для него лишь девятым. Капитан отыграл 26 минут и покинул поле под всеобщие овации. Арбитр дал паузу на две минуты, чтобы Джон успел насладиться моментом. Это не значит, что в Европе все хорошо – там есть свои Касильясы. Это значит, что у нас чаще плохо.

Знал ли Славен Билич о потенциальном рекорде Лоськова? Говорит, что нет. Да это и не совсем его дело. Имиджем клуба занимаются специальные люди, которые деньги за это получают. И которые должны были подсказать хорвату, что и как. «Локомотив» болтался как в проруби, отставая от восьмого места на 8 очков, а его соперник – «Мордовия» – гарантировала себе возвращение в ФНЛ. Ничто не мешало нормально и красиво проститься с Лоськовым тогда, в 2013, но в клубе на это просто наплевали. После всего, что Дмитрий сделал для «железнодорожников».

Луиш Фигу приехал в «Интер» доигрывать в 32, но задержался на четыре сезона. В 2009 хавбек отыграл почти целый тайм в официальном матче, выведя команду на поле с капитанской повязкой. Игру на несколько минут прервали, а футболисты обеих команд проводили легендарного португальца овациями у боковой. И это то, к чему нужно стремиться. Как бы плох сейчас не был «Интер», клуб остается интересен болельщикам, потому что сам думает о них.

Думают о болельщиках и «Челси» с «Ромой». Ведь чисто по-человечески ни Тотти, ни Терри нельзя назвать ангелами. Оба неоднократно вляпывались в скандалы за пределами поля, а Ческо – и на нем. Частенько вступали они в противоречия и с тренерами. Но в клубах закрыли глаза на это, устроив красивые проводы. Потому что люди, отдавшие этим командам всех себя без остатка достойны подобного отношения. С Тотти простились даже фанаты враждебного «Лацио». А что творилось на «Олимпико» – и вообразить сложно.