Чем новый тренер «Барселоны» должен заняться в первую очередь

Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барсы». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» указывает ему на четыре ключевых проблемы, с решения которых надо начать работу.

Главным тренером «Барселоны» стал Эрнесто Вальверде. Его презентация была назначена на 29 мая, спустя сутки после финала Копа дел Рей. Сам факт назначения Вальверде мы обсудили в одном из предыдущих материалов, пришло время подумать о перспективе. Если говорить откровенно, «Барселона» провалила сезон и никакой завоеванный кубок не скрасит этого.

Разработка шагов на будущее требует фундамента. От чего отталкиваться сейчас? Почему команда провалила сезон? Благо уделять этому отдельное внимание не стоит, недавно мы анализировали основные проблемы «Барселоны».

Вопросы тактики затрагивать не будем, это слишком индивидуально и очень непредсказуемо, затронем более общие аспекты.

Шаг № 1 – Подписать правого защитника

Ключевая проблема нынешней «Барселоны». Они цинично избавились от Дани Алвеса, который в «Ювентусе» стал ключевым футболистом, но достойной замены ему так и не подыскали. 90% сезона эту роль покорно исполнял Серхи Роберто, парня нельзя винить в некомпетентности, это не его родная позиция, но объективно в определенных поединках испанца, мягко говоря, возили. Поучительна история и с Видалем, парень не играл из-за конфликта с тренером, они помирились, игрок получил практику и заиграл подобно Дани Алвесу, но, к сожалению, эту идиллию разрушила серьезная травма.

Вступать в сезон без единого чистого правого защитника – неприемлемо. Поэтому перед стартом следующей темпорады новому менеджеру нужно хорошенько поработать с селекционерами, дабы подписать качественного правого фулбэка.

Шаг №2 – Восстановить связь с Ла Масией

Взаимодействие «Барселоны» с кантерой в таком состоянии как сейчас является недопустимым. И дело здесь не в кризисе поколений, очень многое зависит от главного тренера. При Гвардиоле воспитанники были под надежным крылом, они получали возможность проявить себя. Одним из главных протеже Пепа был Серхи Роберто и, как видим, сейчас парень закрепился в первой команде.

Энрике целенаправленно не взаимодействовал с «Барселоной Б». Вероятно, Луис просто боялся брать на себя такую ответственность. Хотя по ходу сезона он мог затыкать дыры своими кантерано. Что мешало привлекать вундеркида Серхи Паленсию на матчи против аутсайдеров Примеры, тем самым давать отдых Роберто.

Если правильно выстроить конвейер Ла Масии, можно на выходе получать качественный продукт. Не будем забывать, Месси, Иньеста, Хави, Пике – все они выходцы из академии. Что было бы если Райкард игнорировал академию? Где бы сейчас был Месси? Новому тренеру однозначно нужно строить мост между главной командой и академией. Сейчас на карандаше есть два потенциально талантливых юнца, Ли и Мбула, которых нужно постараться раскрыть.

Шаг №3 – Сохранить Месси и Иньесту

Месси и Иньеста на данный момент являются ключевыми футболистами команды, но их контракты истекают летом 2018 года. Важнейший шаг с позиции ближайшей перспективы – сохранить лидеров, подписав новые соглашения. С каждым годом слухов о возможном уходе Месси из «Барселоны» становится все больше. Как говорится, дыма без огня не бывает. Главное для нового тренера – убедить футболистов о серьезности своих намерений в том, что он собирается строить долгосрочный проект.

С Иньестой нужно взаимодействовать персонально. Капитану уже 34 года, но он все еще ключевой футболист в построениях «Барселоны». Очень показательный пример взаимодействия Зидана и Роналду, француз убедил лидера «Реала» сбросить немного мышечной массы и сократить количество игровых минут, чтобы закончить сезон на пике, португалец покорно согласился с этим – это принесло неимоверные плоды. Новому менеджеру «Барсы» нужно найти подход к Андресу. В недавнем интервью Иньеста сказал:

Мне потребуется сильный тренер, чтобы убедить меня остаться.

Шаг №4 – Вернуть Деулофеу в обойму

Делофеу был самым многообещающим футболистом Ла Масии после Тьяго Алькантары. Тата Мартино и Луис Энрике не желали видеть его в своей команде. Несмотря на великолепный набор навыков, у игрока очень специфический характер, он индивидуалист и эгоист, к которому нужен особый подход.

Вместо того, чтобы постараться раскрыть талант, найти подход к Делофеу, Энрике выбрал самый легкий путь, изгнал парня вон. Тот боролся за свое место в «Эвертоне» и «Севилье» под недостаточно гибкими тактиками, но раскрылся в «Милане» при тренерстве Монтеллы.

Глупо игнорировать игрока только из-за его специфического характера, особенно если это талантливый парень, который реально способен стать суперзвездой. Мартино и Энрике можно понять, они не хотели выполнять лишней работы и брать на себя ответственность.