Размышления у парадного подъезда

Может быть, один взгляд назад

Мне откроет в будущее глаза…

( К. Никольский)

Футбол давно известен своим непредсказуемым драматизмом. Тем и был когда-то славен, за это и некогда был любим. Сегодня восприятие этого мероприятия формируется болельщиками с точки зрения окружающей нас беспросветной действительности и давно вытеснило такое детское и невинное слово «игра» – как вид осмысленной, но непродуктивной деятельности.

Адепты теории заговоров плетут паутину из материалов, любезно предоставленных безымянным источником. Кругом коррумпированность функционеров и судейский беспредел. Червиченко – ведущий футбольный аналитик, Кокорин –официальный ньюсмейкер российской Премьер-Лиги. Стадион «Крестовский»: заработал сам, дай заработать другим.

Детская карусель с лошадками в городском парке. Никуда не едем, но это и не важно. Билеты покупают, голова кружится, все довольны.

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Как в любой уважающей себя фирме, у нас тоже есть столовая. Своя, родная. Домашняя кухня с богатым выбором холодных закусок, первых блюд, а разнообразие гарниров и мясных лакомств удовлетворяет самые изощренные гастрономические капризы гламурных гурманов.

И как на любой кухоньке, для улучшения пищеварения ведем мы с коллегами неторопливый разговор. Редко о политике, чаще о биткойнах, инновационных разработках в различных областях человеческой жизнедеятельности и, разумеется, о футбольных перипетиях. Все чинно, без эмоционального надрыва, скачков артериального давления и привычной в таких случаях поножовщины.

И вот, в один из таких дней мой коллега и товарищ, известный своей изрядной эрудицией, вселенской мудростью и философским подходом к любому вопросу, безапелляционно и умышленно провокационно заявил:

«Футбол не смотрю, ничего нового с момента его изобретения не происходит».

Но, поймав мой ироничный взгляд, снизошел до объяснений этой, на первый взгляд спорной сентенции. Игровые схемы давно придуманы, мяч круглый, трава зеленая, большие деньги давно – критерий успеха, а их отсутствие –причина абсолютно всех неудач. Уровень нашего чемпионата ничтожен, игроки убоги, а то, что каждый отдельно взятый матч неповторим, как и любой игровой эпизод, в качестве аргумента не рассматривалось.

Так зачем о чем-то говорить, тем более, смотреть? Я понимаю, чтос таким подходом, действительно, смотреть футбол не стоит, как и то, что половозрелого человека, уверенного в правоте своих воззрений, уже не переубедить.

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Вечером 7-го мая, после удивительного сюрприза, дарованного смуглой ногой Аблайе Мбенге, смыв в водосток мыльную воду, а вместе с ней безудержную эйфорию,пришло понимание значимости произошедшего.

«Спартак» стал чемпионом. Сошла неземная благодать, и мир в одно мгновение стал цветным.

Но теперь, когда самогон выпит и тосол вылит, а фрагменты футбольных ворот украшают интерьеры находчивых болельщиков, клок, выдранный из чемпионского газона со стадиона «Открытие-Арены» прекрасно прижился на подоконнике между кактусом и Cannabis Sativa, а пудовые фотоальбомы пополнились новыми, наконец-то чемпионскими селфи, есть время оглянуться назад.

Бог бы с ним, с этим многолетним ожиданием победы. Особенно если учесть, что в этом сезоне никто и не ждал. Это случилось во многом вопреки, зато благодаря. Вопреки скепсису и иронии по отношению к спартаковской вертикали власти, управленческого уклада, лихорадочных, не подвластных логике решений. Трансферной деятельности, простирающейся от игривой иронии в отношении покупки Самедова и Луиса до восторгов и подсчета коэффициента их полезности. Благодаря тренерскому таланту убеждения, заразительно профессионального подхода к делу и беззаветной любви к футболу.

Но сегодня снова все места на берегу полноводной реки заняты. Толпы собравшихся удобно расселись вдоль бесконечного потока в ожидании матчей Лиги чемпионов, трупов врагов и сокрушительных поражений. И кажется, что вот именно сейчас в бурлящей стремнине внезапно всплывет, казалось, давно утонувший и такой знакомый чемодан.

х х х

Так вот, повернувшись к совсем недалекому прошлому передом, вспоминая перипетии этого уникального чемпионата, я в который раз убедился в незыблемости своих воззрений.

Не важно, какой национальности тренер и знает ли он язык той страны, в которой ему пришлось работать.

Тренер – 90 % успеха.

Команда – или семья, или сегодняшний «Рубин».

Дорогие футболисты не всегда спортсмены, а настоящие футболисты поэтому и дороги.

Молодой тренер не всегда бездарен, а старый тренер не значит, мудрый.

Куча бездумно вбуханных денег не гарантирует чемпионского титула, осмысленной игры, впрочем, как и скорую постройку футбольного стадиона. Федерация футбола не занимается футболом.

И не в части его развития на местах, его популяризации или финансирования. В принципе. Поза страуса и пространность ничего не значащих протокольных заявлений дискредитируют руководство Федерации и усугубляют недовольство почтеннейшей публики, на чьих глазах из сезона в сезон происходят удивительные вещи, которые даже заметили из окон высоких кабинетов.

Что остается нам? Если на вопросы разнорабочего, домохозяйки, журналиста или даже премьер-министра читаем:

– Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился, – ответил Мутко. – Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона.

– Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол, – отметил Медведев.

– Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось, – сказал Мутко. – Наша задача – изменить эту ситуацию. Обновленная российская сборная сейчас набирает опыт.

И вот пока сборная набирает опыт, а до начала официальных матчей осталось совсем чуть-чуть, болельщик собирает рассаду и спокойно уезжает на приусадебные участки.

Темы судейства, лимита, видеоповторов, болельщиков перекочевывают из года в год и напрочь лишают возможности, а главное смысла, рассуждать на эти опостылевшие нежному уху избитые темы. Ничего не меняется. Фаеры горят, судьи ошибаются, видеоповторы? «Шурик, это же не наш метод».

И вот посмотрите, говорят, как из-за лимита выросла наша молодежь! Вдруг. И снова включается старая, добрая карусель. От полного запрета на легионеров, до запрета лимита, и вновь читаем:«Количество иностранцев нужно сокращать, а потом отменять вовсе».

Как говорят наши партнеры в Украине: «Нет Яндекса – нет пробок».

х х х

А в это время игры чемпионата, средний уровень команд (увы, по понятным причинам, не по уровню мастерства, а по уровню самоотдачи футболистов, тренерского мастерства, мудрости тактических решений, их реализации на поле, физической подготовки, уровню спортивной борьбы) не отбивают желание к просмотру, напротив – интригуют.

Да, мне знакомы огульный скепсис и ирония. Но это никак не соотносится с происходящим на поле.

Выросло новое поколение болельщиков, которые косятся на отцов и впитывают их воззрения, манеру поведения, точку зрения. Жаль, что отцы постарели, а футболу все равно.

И даже все старания, как недавно выяснилось, разорившегося общероссийского спортивного канала идут прахом.

Какой смысл слушать Карпина, если он спартаковец, а ты не любишь эту команду? Программа «Свисток» нужна исключительно в случаях совпадения с частным мнением и подтверждением предвзятости судейства, напрямую влияющего на результат матча.

Да, нет авторитетов и пророков. Есть только два мнения: мое и неправильное.

Аналитические передачи, бесконечные разборы игровых моментов, статистика, мнение профессионалов, статьи – все стекает в водосток подсчета рейтингов и повода для привычного троллинга. Лайк за Лайк.

Но, как бы ни обстояли дела в тихом кабинете главного продюсера и чем бы все это ни закончилось, привлечение пусть и неулыбчивых, но зато бывших и действующих игроков и тренеров невозможно не оценить.

Только вот жаль, что:

«Игровые схемы давно придуманы, мяч круглый, трава зеленая, большие деньги давно– критерий успеха, а их отсутствие– причина всех неудач. Уровень нашего чемпионата ничтожен, игроки убоги».

Но начнется новый сезон, мы будем его с нетерпением ждать, снова смотреть и снова почему-то сокрушаться.

А футбол был, есть и будет. Тем, кому интересна игра в первоначальном ее замысле, вряд ли захотят размениваться на пустые разговоры. Есть высшее удовольствие от красивых подкатов, тактических тренерских решений, красивых (да любых) голов.

А футболист – это не национальность. Хороший футболист – тем более. Мир не заканчивается в границах одного государства. Любой запрет – самое лёгкое «решение» любой проблемы.

Больше не надо помогать – не мешайте.

И главное:

«Прежде чем осуждать кого-либо из игроков, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боль. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся, справься с критикой, с недовольством болельщиков. И только после этого говори, что ты знаешь — как играть в футбол».

(Рафаэль Бенитес)