Терри, Медведев и еще 3 игрока, которых нужно подписать «Зениту», чтобы пробить дно

Питерцы второй год кряду пролетают мимо Лиги чемпионов. В команде полно пенсионеров и вообще народу на три состава. Но летом «Зенит» наберет новую порцию балласта. А блог Vanity Fair ему в этом поможет.

Вратарь: Никита Медведев

Нынешний клуб: «Ростов»

Возраст: 22

Трансферная стоимость: 300 тыс. евро

Лодыгина и Лунева «Зенит» брал по одному принципу: молодые, русские, блеснувшие в нескольких матчах, но до тех пор бывшие ноунеймами. Сейчас в Питере три вратаря средней руки (вернется из аренды Кержаков), а с Бабуриным из второй команды и все четыре. Еще один лишним не станет точно.

Никите Медведеву 22, однако он сходу ворвался в основу «Ростова», не дал забить Ибрагимовичу и поставил рекорд по длительности сухой серии в РФПЛ. Но главное – до января этого года был вообще никем. Идеальный кандидат.

Центральный защитник: Джон Терри

Нынешний клуб: -

Возраст: 36

Трансферная стоимость: 1 млн. евро

Зимой «Зенит» уже подписал одного «пенсионера» – клуб пополнил Бранислав Иванович. Серб помог питерцам вылететь из Лиги Европы и победить восьмерых игроков «Урала» в первом матче на новой арене, но в целом не убедил. Однако после ухода Ломбертса, которого «Зенит» отказался продать в январе, решив лучше отпустить даром в мае, центр обороны стал неприлично молод.

Да и с уходом из клуба игроков калибра Денисова, Широкова и Аршавина в Питере стало скучно. Дзюба в одиночку не вывозит. А тут JT с его женскими историями, меркнущим блеском и воссозданием связки с Ивановичем. В общем-то, у Терри всего один недостаток – он в статусе свободного агента, поэтому переплатить за трансфер не получится.

Крайний защитник: Брайан Идову

Нынешний клуб: «Амкар»

Возраст: 25

Трансферная стоимость: 1 млн. евро

Практически все крайние защитники «Зенита» закрывают несколько позиций. Смольникова и Анюкова используют на обоих флангах, Цаллагов помимо бровок запросто может сыграть опорного хава, а Жирков умеет на поле вообще все кроме того, чтобы обходиться без повреждений хотя бы пару месяцев. Даже его дублер Евгений Чернов в критический момент наверное не сдрейфит выйти справа.

Но на всякий случай лучше подстраховаться и укрепить состав молодым игроком с российским паспортом. В «Амкаре» как раз такой найдется. Брайан Идову – свой, питерский. В Перми у Гаджиева он не выходил только в рамке и в центре нападения, но чаще всего появлялся на одном из флангов обороны. Бонусом нигерийские корни потенциального новичка должны порадовать Вираж.

Центральный полузащитник: Александр Цауня

Нынешний клуб: РФШ (Латвия)

Возраст: 29

Трансферная стоимость: 300 тыс. евро

Только после ухода критикуемого многими Витселя стало ясно, что бельгиец был столь же важен, как Халк. Луческу перепробовал массу сочетаний в средней линии, но так и не нашел правильного. Связующих игроков между обороной и атакой в «Зените» мало. Закрыть позицию могут разве что Юсупов, Маурисио, Эрнани, Рязанцев или Цаллагов. Однако главные надежды связаны с возвращением в строй Файзулина.

Хавбек давно застрял в лазарете, но кресты Данни не дадут соврать: ждать в Питере умеют. А если вдруг с Фазой снова что-то приключится, есть вариант с Цауней. То, что он за ЦСКА играл – не беда. Не помешало же это спартаковцев Быстрова с Дзюбой подписать. Зато Цауня и восьмерку отбегает, и на фланге выйти может. А в латвийском РФШ за трансфер вряд ли много спросят. Тем более что за новый клуб Александр сыграть пока не успел.

Нападающий: Сергей Корниленко

Нынешний клуб: «Крылья Советов»

Возраст: 33

Трансферная стоимость: 400 тыс. евро

У «Зенита» проблемы в атаке. Забивной форвард всего один – Дзюба, но он не всегда здоров. А Кержакову на скамейке скучно. Трансфер Корниленко – оптимальный вариант. Во-первых, Сергей уже играл за «Зенит» и станет очередным репатриантом. Во-вторых, питерцы уже купили этой зимой в Самаре Цаллагова и Молло, значит связи налажены. В третьих, «крылышки» вылетели.

В прошлый раз Корниленко остался и помог команде вернуться в вышку. Но тогда белорусу было всего-то 31. В 33 на такую авантюру он уже не пойдет. Если вдруг не срастется с Корниленко, можно попробовать переманить из «Динамо» Погребняка. Хотя вернувшиеся в элиту «бело-голубые» скорее всего не отпустят своего лидера и главную ударную силу. Достаточно голой статистики, чтобы понять, насколько Павел значим для «Динамо».

P.S.: автор не испытывает неприязни ни к кому-либо из перечисленных футболистов, ни к «Зениту». Исключительно к его трансферной политике.