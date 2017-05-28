Буффон, Бекхэм и другие игроки, заслужившие «Золотой мяч»

Джанлуиджи Буффон очень близок к получению «Золотого мяча», ведь «Ювентус» в этом сезоне, кроме дубля в Италии, может выиграть ЛЧ. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает других игроков, которые в свое время заслужили престижный приз.

Дэвид Бекхэм, «Манчестер Юнайтед»

Когда: 1999 год

В 1999 году »Манчестер Юнайтед» совершил чудо забив в финале Лиги Чемпионов два мяча в последние минуты матча против «Баварии», выиграв таким образом ЛЧ, но кроме этого памятного матча «Юнайтед» также выиграл Чемпионат Англии и Кубок. Поэтому игрок «Манчестер Юнайтед» заслуживал «Золотой мяч», а правый полузащитник «красных» Дэвид Бекхэм, как раз был лидером той команды, очевидно награду он заслуживал больше своих партнeров. Но тогда «Золотой мяч» отправился в «Барселону» к Ривалдо, который стал обладателем Копа Америка и выиграл чемпионат Испании.

Франческо Тотти, «Рома»

Когда: 2001 год

Легенда римского клуба и символ преданности современного футбола Франческо Тотти в 2001 году выиграл Серию А с родной «Ромой», кстати, последнюю на данный момент для римлян, забив 13 голов в чемпионате. «Император», как никогда, был близок к «Золотому мячу», но этих достижений игрока оказалось не достаточно, ведь тогда неожиданно для всех, приз достался молодому англичанину Майклу Оуэну, который вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок УЕФА, кубок Лиги и кубок Англии.

Паоло Мальдини, «Милан»

Когда-нибудь

Легенда «Милана» и возможно, лучший защитник, когда-либо игравший в футбол, так ни разу и не был удостоен награды лучшего игрока года. Конечно, защитники, как и вратари достаточно редко выигрывают индивидуальные награды, хотя итальянец заслужил «Золотой Мяч» по праву. Ведь Паоло Обладатель пяти титулов Лиги чемпионов и семи Скудетто дважды становился третьим в голосовании за «Золотой мяч» (в 1994 и 2003 гг) проиграв борьбу одноклубнику Джорджу Веа и Павлу Недведу соответственно. Очевидно, заслуги Мальдини в полной мере, так и не были оценены футбольным сообществом, хотя двухкратный обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо называл итальянца самым сложным соперником из всех.

Роберто Карлос, «Реал»

Когда: 2002 год После победы на Чемпионате мира в Японии и Южной Кореи форвард сборной Бразилии Роналдо стал одним из фаворитов на «Золотой мяч». Несмотря на то, что лучшим игроком того турнира был признан Оливер Кан, а партнер Роналдо по сборной Роберто Карлос стал ещe и обладателем кубка Лиги чемпионов, победу в голосовании всe равно одержал именно «зубастик». Хотя позже сам нападающий признавался, что «Золотой мяч» нужно было вручить именно Роберто Карлосу, но кому это уже интересно?

Тьерри Анри, «Арсенал»