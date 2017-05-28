Буффон, Бекхэм и другие игроки, заслужившие «Золотой мяч»

Джанлуиджи Буффон очень близок к получению «Золотого мяча», ведь «Ювентус» в этом сезоне, кроме дубля в Италии, может выиграть ЛЧ. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает других игроков, которые в свое время заслужили престижный приз.
Дэвид Бекхэм, «Манчестер Юнайтед»
Когда: 1999 год
В 1999 году »Манчестер Юнайтед» совершил чудо забив в финале Лиги Чемпионов два мяча в последние минуты матча против «Баварии», выиграв таким образом ЛЧ, но кроме этого памятного матча «Юнайтед» также выиграл Чемпионат Англии и Кубок. Поэтому игрок «Манчестер Юнайтед» заслуживал «Золотой мяч», а правый полузащитник «красных» Дэвид Бекхэм, как раз был лидером той команды, очевидно награду он заслуживал больше своих партнeров. Но тогда «Золотой мяч» отправился в «Барселону» к Ривалдо, который стал обладателем Копа Америка и выиграл чемпионат Испании.
Франческо Тотти, «Рома»
Когда: 2001 год
Легенда римского клуба и символ преданности современного футбола Франческо Тотти в 2001 году выиграл Серию А с родной «Ромой», кстати, последнюю на данный момент для римлян, забив 13 голов в чемпионате. «Император», как никогда, был близок к «Золотому мячу», но этих достижений игрока оказалось не достаточно, ведь тогда неожиданно для всех, приз достался молодому англичанину Майклу Оуэну, который вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок УЕФА, кубок Лиги и кубок Англии.
Паоло Мальдини, «Милан»
Когда-нибудь
Легенда «Милана» и возможно, лучший защитник, когда-либо игравший в футбол, так ни разу и не был удостоен награды лучшего игрока года. Конечно, защитники, как и вратари достаточно редко выигрывают индивидуальные награды, хотя итальянец заслужил «Золотой Мяч» по праву. Ведь Паоло Обладатель пяти титулов Лиги чемпионов и семи Скудетто дважды становился третьим в голосовании за «Золотой мяч» (в 1994 и 2003 гг) проиграв борьбу одноклубнику Джорджу Веа и Павлу Недведу соответственно. Очевидно, заслуги Мальдини в полной мере, так и не были оценены футбольным сообществом, хотя двухкратный обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо называл итальянца самым сложным соперником из всех.
Роберто Карлос, «Реал»
Когда: 2002 год
После победы на Чемпионате мира в Японии и Южной Кореи форвард сборной Бразилии Роналдо стал одним из фаворитов на «Золотой мяч». Несмотря на то, что лучшим игроком того турнира был признан Оливер Кан, а партнер Роналдо по сборной Роберто Карлос стал ещe и обладателем кубка Лиги чемпионов, победу в голосовании всe равно одержал именно «зубастик». Хотя позже сам нападающий признавался, что «Золотой мяч» нужно было вручить именно Роберто Карлосу, но кому это уже интересно?
Тьерри Анри, «Арсенал»
Когда: 2004 год
В 2004 «Золотой мяч» достался форварду «Милана» Андрею Шевченко, а лучшим футболистом от ФИФА был назван игрок «Барселоны» Роналдиньо. Но форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, который в том сезоне привeл «канониров» к «Непобедимым» (победе в чемпионате Англии без единого поражения), так и остался без «Золотого мяча». Хотя достижение «Арсенала» было уникальным, а француз был лидером той команды, но фантастическое достижение Анри так и не оценили в том сезоне.
Джанлуиджи Буффон, «Ювентус»
Когда: 2006 год
На данный момент, Буффон остается самым дорогим голкипером в истории футбола – в 2001-м «Ювентус» заплатил «Парме» за переход Джанлуиджи 54 миллиона евро. Буффон уже был признан лучшим вратарeм Лиги Чемпионов с момента еe основания и одним из лучших голкиперов Италии. Очевидно, Джанлуиджи уже стал эталоном и кумиром для многих вратарей, поэтому итальянец за свою долгую «трофейную карьеру» заслужил, хотя бы один «ЗМ». Самым же вероятным шансом для получения »Золотого мяча» для Буффона был 2006 год, когда после победы на Чемпионате Мира сборной Италии награду получил партнeр Джанлуиджи по сборной Фабио Каннаваро.
Уэсли Снэйдер, «Интер»
Когда: 2010 год
Очевидно, в 2010 году Уэсли Снэйдер провел свой лучший сезон в карьере, оформив требл вместе с «Интером», выиграв чемпионат Италии, кубок Италии, а также Лигу чемпионов. Плюс Снэйдер помог сборной Нидерландов выйти в финал Чемпионата Мира, в котором голландцы уступили испанцам. Но даже несмотря на все эти достижения, Уэсли занял в голосовании лишь четвертое место, пропустив вперед трио из «Барселоны» во главе с Месси, которую «Интер» одолел в полуфинале Лиги Чемпионов.
Андрес Иньеста, «Барселона»
Когда: 2010 или 2012 год
Автор золотого гола Чемпионата Мира 2010, лучший футболист Евро 2012 года, который помог в финальном матче разгромить Италию (4:0), так и не получил за свои заслуги «Золотой мяч». Иньеста дважды оказывался в тройке претендентов на «Золотой мяч», но оба раза проигрывал борьбу человеку, которому всячески помогает ставить бомбардирские рекорды – Месси. Хотя именно Иньеста заслужил в 2010 году «Золотой мяч» его гол в финале оказался победным, а Лео Месси разгромно проиграв Германии, покинул ЧМ задолго до финала, конечно, голы важны в футболе, но не настолько.
Франк Рибери, «Бавария»
Когда: 2013 год
В 2013 году Франк Рибери завоевал с «Баварией» «требл», оформив победу в Лиге Чемпионов, чемпионате Германии и Кубке. Но в голосовании за «Золотой мяч» Рибери остался лишь на третьей строчке, уступив Месси и Роналду, хотя перед голосованием все отмечали, что Франк самый титулованный претендент на «Золотой мяч» (2013 года). Очевидно, бомбардирские успехи португальца и аргентинца были оценены выше клубных достижений француза, который на фоне своих партнeров по «Баварии» не слишком выделялся результативными действиями.