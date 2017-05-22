ЦСКА, не потеряй дядю Федора!

Немного о лучшем, на мой взгляд, молодом футболисте РФПЛ нынешнего сезона.

Давно по нашим округам ходит миф об отсутствии толковой молодежи. Придется его развеять – она, эта молодежь, есть. Вопрос лишь в том, куда она девается.

И ответов несколько: либо тяжело дается переход во взрослый футбол, либо не доверяют, как, например, в «Зените», либо зазнаются, считая себя к двадцати годам большими мастерами мяча. Это лишь только самые распространенные факторы… И что потом в итоге бывает, мы видим сами: сборная на протяжении десятков лет надеется, даже молится, на ветеранов. В классных командах, и это надо признать, им бы поставили шлагбаум. Мол, дорогу молодым и задорным! Но тут опять же – вечный вопрос о доверии. Вот так и живем, что называется.

«Спартак», который в последние годы имеет лучшую молодежку в стране, не особо ей доверяет – или выходят на пять-десять минут, или предпочитают отдавать ее по разным клубам ФНЛ, ну, или держать во второй команде. «Зенит» вообще не знает, что это. А ЦСКА? Ну да, у армейцев есть талантливая молодежь, это бесспорно. Однако, за минувшую пятилетку по-настоящему вырос только один – это Головин, уже сыгравший на прошлогоднем чемпионате Европы во Франции, который завершился для нас сами знаете как… Да, лучше не вспоминать – заплакать можно!

Вообще, всему этому есть вполне разумное объяснение: «Спартак» и «Зенит» – команды, которые тратят. Собственно, они могут себе позволить купить кого угодно. Чего не скажешь о ЦСКА, находящимся в экономическом коллапсе в последние годы; берущего то и дело свободных агентов, либо кого-то по арендам. Когда там был последний трансфер, напомните-ка? В таких условиях, как правило, и приходится доверять молодым.

Ставка сыграла свою роль. Стало быть, появился потенциальный новый форвард – как для армейцев, так и для сборной. На долгое время (трижды бью по столу, дабы не сглазить). Имя его – Федор Чалов. О нем знали только узкие круги. По крайней мере, это те, кто хотя бы следит за молодежкой. А там тренер Гришин работает будь здоров – и мы это знаем! Вот, кому, в первую очередь, нужно говорить «Спасибо!». И за Головина – в том числе.

Затем – Леониду Слуцкому. Да, тому самому, что пренебрегал молодежью во время работы в армейском клубе, неохотно доверяя ей. Но, во многом тяжелая ситуация (о ней написал чуть выше), заставила Леонида Викторовича пойти на такой шаг – и он был оправдан. Пусть и не сразу, но Чалов стал оправдывать свое появление на поле. Как итог – в конце прошлого года Федор выходил уже в стартовом составе, не забывая о своей роли (перед началом 2017-го у него уже был забитый мяч и одна голевая передача).

Ну а потом – прорвало парня! Да, пришел Гончаренко, сначала не доверявший Федору, как и его предшественник. Но, где-то неудачные рокировки в атаке, сделали свое. Можно сказать: восторжествовала справедливость, и Чалов – игрок стартовой обоймы. Его дуэт с Витиньо – основа последних успехов ЦСКА. Во многом, благодаря двум форвардам, армейцы и стали вице-чемпионами (11 голов на двоих). А сам Федор – лучшим бомбардиром команды (6 мячей за 653 минуты; у Витиньо ушло на это больше времени, как и у Натхо).

У армейского Федора, конечно, есть все, чтобы стать классным нападающим, как его тезка из «Краснодара». Упорство имеется, дерзость, габариты – хотя и кажется с виду, что Чалов – мальчик. Но нет. Для его годов 23 выигранных единоборства (за малую часть сезона) – вполне солидный показатель. Да, к моментам он относится бережно, потому и наносит мало ударов: двадцать шесть (у великого ивуарийского бомбардира – и то 23). Зато забивает прилично – опять же, для новичка.

В общем, есть у нас повод для радости. За то, что появляется, даже появилось молодое дарование. А ценность в том, что Чалов – нападающий. А это, на секунду, одна из проблемных позиций в нашей сборной в последние годы. И мне кажется, что вскоре кое-кто заставит нас забыть о таком вечном «кто будет забивать?». По крайней мере, вариант с Чаловым смотрится куда перспективнее, да и, во всяком случае – внушает оптимизм, нежели актеры из комедийных сериалов.

В общем, ЦСКА, не потеряй для нашего футбола дядю Федора!

Цифры – с портала Whoscored

Фото: официальный сайт РФПЛ