Новым тренером «Барселоны», вероятно, станет Вальверде. Почему это плохо

Похоже, Эрнесто Вальверде станет преемником Луиса Энрике в «Барселоне». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему это не лучшая идея.

Главная загадка Ла Лиги прямо сейчас – кто станет главным тренером «Барселоны»? Энрике досрочно заявил об отставке, журналисты активно подхватили топик и кого только не сватали в менеджеры главной каталонской команды: Луи Ван Гала, Кумана, Покеттино. Потом пресса уверяла нас, что главным тренером станет нынешний помощник Энрике – Унсуэ.

Сейчас все пишут о Вальверде. Авторитетная Marca заявляет, что игроки сами настаивают на его назначении. Свою лепту внес и Неймар, пригрозивший уходом из «Барселоны», если помощник Унсуэ останется в клубе (поговаривают, на тренировке была некая перепалка между ними). Все это прикольно, но у меня есть собственное мнение, и я хочу доказать, почему Вальверде и «Барселона» несовместимы.

Впрочем, не все настолько однозначно. Руководство «Барселоны» прекрасно знает, кто такой Вальверде, уже не первый год следит за ним, и для этого есть предпосылки, с которых я начну. Один из главных принципов клуба заключается в концепции «семьи». Бывший футболист «Барселоны» – потенциальный претендент на административную или тренерскую позицию. Вальверде относится к таковым, с 1988-го по 1990-й он играл за «блауграну».

Следующий опшн – испанские СМИ смакуют тот момент, что Вальверде играл под руководством Кройфа, а это по умолчанию бесценный опыт. Нивеллировать его было бы действительно глупо, однозначный плюс в копилку старины Эрнесто.

Напоследок, Вальверде последние четыре года успешен в Бильбао. Ему удается держать «Атлетик» в узде, тактически грамотно строить игру, стабильно участвовать в еврокубка. А в сезоне-2014/15 они и вовсе зажигали в групповом этапе Лиги чемпионов.

Но это объединение может не стать симбиозом и привести к громкому провалу.

Самое фундаментальное – концепция игры. Если смотреть на Ла Лигу с высоты птичьего полета, самым оптимальным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» был бы Хорхе Сампаоли. Аргентинец любит владеть мячом, игру в мелкий пас, кроссы в штрафную, меньше верховой борьбы. Вальверде исповедует совершенно иной футбол, который отличается практически во всех компонентах, определяющих структуру игры.

«Барселона» владеет мячом, в среднем, 62% игрового времени, «Атлетик» – 50%. Из этого следует достаточно солидная разница по передачам за поединок, у «Барсы» в среднем 600 пасов, у «Атлетика» – 400. У команд совершенно разный подход к верховой игре, баски выигрывают 21 верховую дуэль за матч, «Барса» – всего лишь 9. Если говорить обобщая, «Атлетик» и «Барселона» исповедуют разный футбол, в таком случае либо Эрнесто придется полностью избавляться от своих конспектов, либо идти против системы и перестраивать всю модель, настраивать ее под себя.

Другой вопрос – Вальверде никогда не тренировал ТОП-клубы. Энрике был успешен в «Роме», Херардо Мартино сделал себе имя на американском континенте и имел подход к Месси, Гвардиола был футболистом премиум-класса, этот список можно долго продолжать. В клубах, которые тренировал Эрнесто, не было звезд мирового масштаба, он привык грамотно раскрывать молодежь, помогать своим подчиненным психологически, но со звездами за свою карьеру футболист не работал.

Я уже упоминал, по большей части прокаталонские СМИ смакуют принадлежность Вальверде к семье «Барселоны». Травмы помешали ему задержаться надолго, тем не менее, Кройф хвалил игрока, вот что он написал в своей автобиографии:

Эра – превосходный нападающий, который терял голову на поле. Он был талантлив, но не мог давать тот объем, который был нужен «Барселоне».

Но Вальверде не предан «Барселоне» до мозга костей. Юнцом он произрастал в академии «Эспаньола», потом феерил за первую команду и лишь потом его переманили скауты «блауграны». Если говорить объективно, «Эспаньолу» он принес больше, гораздо больше пользы в качестве игрока, куда в 2006-м пришел уже в качестве главного тренера и довел клуб до финала Кубка УЕФА.

¡Hola, amigos de @elperiodico! Os enviamos unas fotos para que podáis actualizar vuestro archivo. Lo que necesitéis. #RCDE pic.twitter.com/76g3qc5UZ2 — RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) March 3, 2017

На самом деле это не выглядит по-джентльменски. Слухи активно связывали Покеттино с «Барселоной», но тот заявил, мол, ни при каких обстоятельствах не возглавит «блауграну», так как предан «Эспаньолу». Думаю, в случае первых возможных неудач Вальверде болельщики непременно припомнят факт игры и тренерской работы в «Эспаньоле».

Короче говоря, если взвешивать все за и против: Вальверде очень противоречивая фигура, он не был верен «Барселоны», без всякого играл и тренировал «Эспаньол». Тренерские наработки Эра никак не связаны с каталонскими реалиями. Параллельно с этим он не работал в ТОП-клубах и с «особенными» игроками.