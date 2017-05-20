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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Новым тренером «Барселоны», вероятно, станет Вальверде. Почему это плохо

    20 мая 2017
    Похоже, Эрнесто Вальверде станет преемником Луиса Энрике в «Барселоне». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему это не лучшая идея.

    Главная загадка Ла Лиги прямо сейчас – кто станет главным тренером «Барселоны»? Энрике досрочно заявил об отставке, журналисты активно подхватили топик и кого только не сватали в менеджеры главной каталонской команды: Луи Ван Гала, Кумана, Покеттино. Потом пресса уверяла нас, что главным тренером станет нынешний помощник Энрике – Унсуэ.

    Сейчас все пишут о Вальверде. Авторитетная Marca заявляет, что игроки сами настаивают на его назначении. Свою лепту внес и Неймар, пригрозивший уходом из «Барселоны», если помощник Унсуэ останется в клубе (поговаривают, на тренировке была некая перепалка между ними). Все это прикольно, но у меня есть собственное мнение, и я хочу доказать, почему Вальверде и «Барселона» несовместимы.

    Впрочем, не все настолько однозначно. Руководство «Барселоны» прекрасно знает, кто такой Вальверде, уже не первый год следит за ним, и для этого есть предпосылки, с которых я начну. Один из главных принципов клуба заключается в концепции «семьи». Бывший футболист «Барселоны» – потенциальный претендент на административную или тренерскую позицию. Вальверде относится к таковым, с 1988-го по 1990-й он играл за «блауграну».

    Следующий опшн – испанские СМИ смакуют тот момент, что Вальверде играл под руководством Кройфа, а это по умолчанию бесценный опыт. Нивеллировать его было бы действительно глупо, однозначный плюс в копилку старины Эрнесто.

    Напоследок, Вальверде последние четыре года успешен в Бильбао. Ему удается держать «Атлетик» в узде, тактически грамотно строить игру, стабильно участвовать в еврокубка. А в сезоне-2014/15 они и вовсе зажигали в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Но это объединение может не стать симбиозом и привести к громкому провалу.

    Самое фундаментальное – концепция игры. Если смотреть на Ла Лигу с высоты птичьего полета, самым оптимальным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» был бы Хорхе Сампаоли. Аргентинец любит владеть мячом, игру в мелкий пас, кроссы в штрафную, меньше верховой борьбы. Вальверде исповедует совершенно иной футбол, который отличается практически во всех компонентах, определяющих структуру игры.

    «Барселона» владеет мячом, в среднем, 62% игрового времени, «Атлетик» – 50%. Из этого следует достаточно солидная разница по передачам за поединок, у «Барсы» в среднем 600 пасов, у «Атлетика» – 400. У команд совершенно разный подход к верховой игре, баски выигрывают 21 верховую дуэль за матч, «Барса» – всего лишь 9. Если говорить обобщая, «Атлетик» и «Барселона» исповедуют разный футбол, в таком случае либо Эрнесто придется полностью избавляться от своих конспектов, либо идти против системы и перестраивать всю модель, настраивать ее под себя.

    Другой вопрос – Вальверде никогда не тренировал ТОП-клубы. Энрике был успешен в «Роме», Херардо Мартино сделал себе имя на американском континенте и имел подход к Месси, Гвардиола был футболистом премиум-класса, этот список можно долго продолжать. В клубах, которые тренировал Эрнесто, не было звезд мирового масштаба, он привык грамотно раскрывать молодежь, помогать своим подчиненным психологически, но со звездами за свою карьеру футболист не работал.

    Я уже упоминал, по большей части прокаталонские СМИ смакуют принадлежность Вальверде к семье «Барселоны». Травмы помешали ему задержаться надолго, тем не менее, Кройф хвалил игрока, вот что он написал в своей автобиографии:

    Эра – превосходный нападающий, который терял голову на поле. Он был талантлив, но не мог давать тот объем, который был нужен «Барселоне».

    Но Вальверде не предан «Барселоне» до мозга костей. Юнцом он произрастал в академии «Эспаньола», потом феерил за первую команду и лишь потом его переманили скауты «блауграны». Если говорить объективно, «Эспаньолу» он принес больше, гораздо больше пользы в качестве игрока, куда в 2006-м пришел уже в качестве главного тренера и довел клуб до финала Кубка УЕФА.

    На самом деле это не выглядит по-джентльменски. Слухи активно связывали Покеттино с «Барселоной», но тот заявил, мол, ни при каких обстоятельствах не возглавит «блауграну», так как предан «Эспаньолу». Думаю, в случае первых возможных неудач Вальверде болельщики непременно припомнят факт игры и тренерской работы в «Эспаньоле».

    Короче говоря, если взвешивать все за и против: Вальверде очень противоречивая фигура, он не был верен «Барселоны», без всякого играл и тренировал «Эспаньол». Тренерские наработки Эра никак не связаны с каталонскими реалиями. Параллельно с этим он не работал в ТОП-клубах и с «особенными» игроками.

    Рейтинг: 3.4 Голосов: 23
    Комментарии16
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 21 мая 2017, 10:54

      пусть вальверде

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:41

      А вообще кто рискнет Барсу тренировать ?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2017, 17:29

      ни о чем... ни одного веского аргумента ни за, ни против...

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      Рейтинг: +800

      forward33 > mihail200606 20 мая 2017, 17:41

      Полдня распинаюсь, пытаюсь об этом сказать автору. Ну неи хрена ещё на главную выбрали)))

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      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez > mihail200606 20 мая 2017, 17:48

      что для тебя весомый аргумент?

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      Рейтинг: +800

      forward33 20 мая 2017, 14:15

      Блин... пару месяцев назад автор полностью отрицал приход Вальверде, хотя я говорил, что он возглавит Барсу, ответ был прост. "У автора может быть авторское мнение".
      Теперь мадридиста, снова не доволен, мол Вальверде не вариант. Уважаемый хватит гнать на Барсу и признайте мою правоту, месяц назад вы его в кандидатах даже не видели)))

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      Miguel Rodriguez > forward33 20 мая 2017, 14:57

      Давай рассуждать логически. Я говорил, что он не самый оптимальный варианты для команды по причинам, которые сейчас изложил в материале, соответственно сейчас я думаю аналогично.

      Я не могу это отрицать или подтверждать, потому что не сотрудник административного штаба "Барселоны". Просто высказываю своё мнение и, как по мне, этот кандидат не самый лучший вариант для команды.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 20 мая 2017, 15:13

      Энрике был успешен в Роме? Может он что-то выиграл или вырастил супер звезду? Гвардиола тоже не работал со звёздами? Сам себе противоречишь, ведь игроки за приход Вальверде, поэтому ему будет легче управлять командой, игру он ставить умеет, пример Эспаньола. А со звёздами Барсы вернёт чемпионство всё у него получиться, а твои аргументы не слишком убедительны.
      Помниться ты предлагал Сампаоли или Кумана, они тоже с большими звёздами не работали, да и результаты в их кулбах очень не стабильны)))

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      Miguel Rodriguez > forward33 20 мая 2017, 15:27

      "Рома" - ТОП-клуб Италии, а Гвардиола был футболистом премиум класса. "Эспаньол" - это совершенно другая история, в "Эспаньоле" он строил свою игру, основанную на своих тренерских принципах. В "Барселоне" ему вряд ли развяжут руки и дадут полную свободу действий, как это было во всех клубах за всю тренерскую карьеру.



      Сампаоли выиграл Копа Америка с Чили, там нет больших звёзд? А Куман был помощником тренера в сборной Голландии и "Барселоне".



      Какие у тебя аргументы в пользу его назначения? Кроме того, что условно говоря игроки за него.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 20 мая 2017, 16:13

      Если ты был футболистом премиум класса - это не значит, что ты будешь классным тренером, пример Моура показателен он почти не играл, но добился успеха.
      В "Барселоне" ему вряд ли развяжут руки и дадут полную свободу действий, как это было во всех клубах за всю тренерскую карьеру.
      По твойму Куману или Сампаоли развяжут? И они будут строить, что захотят? Да в Чили аргенитенец добился успеха, но звёзд там немного (Санчес, да и Видаль с натяжкой), его Севилья очень не стабильная команда, а его постоянная ротация и тактические эксперименты остановили прогресс команды. Куман был помощником? Большое достижение в команде, которая после ухода Ван Гала деградирует, да и звезд там по сути нет (одни старички Роббен, Снейдер).
      Вальверде прекрасно знает Ла Лигу умеет работать с молодёжью и возрастными игроками (Адурис крут).
      Я понимаю ты мадридиста и любишь "нагонять", успокойся всё будет хорошо и Барса возьмёт Ла Лигу в следующем сезоне с Вальверде)))

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      Miguel Rodriguez > forward33 20 мая 2017, 16:32

      А зачем Сампаоли развязывать руки, если он и так исповедует футбол аля "Барселона", аргентинец будет просто делать свою работу.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 20 мая 2017, 16:41

      Ага, 100 % аргентинец будет делать свою работу в сборной Аргентине)))
      Ты же не сотрудник административного штаба "Барселоны", если его приглашает руководство Барсы, значит оно знает зачем это делает его же не за красивые глаза приглашают.
      Просто переливаешь из пустого в порожнее, перехвалили этого Сампаоли после вылета из ЛЧ он и Севилья просто посыпались, не выдержал он давления, ну на фиг он Барсе, тем более скоро аргентинец станет тренером сборной Аргентины))

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      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez > forward33 20 мая 2017, 16:49

      Что значит посыпался. "Севилья" заняла 4 место, успешно прошла групповой этап Лиги Чемпионов, это огромный скачок по сравнению с Эмери, выход на новый уровень.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 20 мая 2017, 17:01

      Ты серьёзно???????Какой скачок?
      Сколько с Эмери Севилья выиграла ЛЕ.
      Сколько было успешных трансферов и продаж.
      Игра было норм.
      Что-то тебя повело походу)))
      Ты случайно, агентом Сампаоли не работаешь... лобируешь его прям...Ну пусть твой Реал его забирает раз он так хорош и обеспечивает "огромный скачок".....ржунемогу...блин...

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      ali2004 > forward33 20 мая 2017, 17:28

      Красава, чувак, все по делу говоришь.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > ali2004 20 мая 2017, 17:42

      Знаю, Знаю))))

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