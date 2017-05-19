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    Vanity Fair Все блоги -

    Титул и похороны. Как Глушаков заставил шутников заткнуться

    19 мая 2017
    Денис Глушаков проводит лучший сезон в карьере. Блог Vanity Fair рассказывает о капитане «Спартака», который пережил вторую молодость в 30 лет и должен стать лидером сборной на Кубке Конфедераций.

    С Джеррардом Глушакова сравнили на пресс-конференции после матча с «Рубином», венчавшего первый этап чемпионата. 13 туров до финиша, 5 очков отрыва от «Зенита» – тогда чемпионство «Спартака» отнюдь не казалось очевидным. Каррера согласился: «Это полузащитник, который хорошо играет между линиями и умеет забивать. Сходство есть».

    Помимо умения забивать и номера на майке у Дениса имелось еще одно менее приятное сходство с легендой «Ливерпуля» – его клуб ни черта не выигрывал. А сам Глушаков, мотивировавший переход из «Локомотива» в «Спартак» желанием завоевывать трофеи, стал объектом мемов. Но если Стиви Джи лично упустил самый реальный шанс привезти «золото» на «Энфилд», то Глушаков вытащил целый ряд ключевых матчей для «красно-белых».

    Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают?.. Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать.

    Денис Глушаков

    Победный гол «Ростову» в важнейшем матче на фоне трех поражений подряд. Гол плюс пас в дерби с ЦСКА. Похороны для «Амкара» в компенсированное время. Победный гол в том самом декабрьском матче с «Рубином». Победный гол в дерби с ЦСКА второго круга. Дубль «Тереку» в матче, после которого «Спартак» устроил торжество. Половину – 4 из 8 голов – Денис забил ударами из-за штрафной.

    Год вышел непростым, светлые события вроде рождения второй дочери перемежались темными. Скончался дядя Глушакова Валерий Николаевич, сыгравший определяющую роль в футбольной судьбе Дениса. Так было и на поле – фиаско со сборной, вылет из еврокубков от АЕКа и последующий триумф в чемпионате. Но Глушаков со стойкостью гладиатора сносил удары судьбы и широко отвечал на ее улыбки.

    Глушаков стал действительно народным капитаном. Любимец фанатов отпраздновал чемпионство вместе с ними, махнув к «Открытию» сразу после победы «Терека» в Питере. Прыгая на крыше машины одного из болельщиков, хавбек слегка её помял. Но когда ждёшь «золота» 16 лет, как-то не до помятой крыши. Денис тусил до 5 утра с гитарой и банкой фирменной настойки из родного Миллерова.

    Но переформатирование хавбека не исчерпывается удачными попаданиями из-за штрафной и умением найти общий язык с фанатами. Глушаков после нескольких лет, потраченных на попытки переквалифицироваться в опорника аля-Денисов сумел вернуться ближе к атаке. Однако и назвать его полноценным атакующим полузащитником сложно. Результативные передачи Глушаков отдает редко, просто ключевые пасы – тоже. Дриблингом не блещет, стандарты не исполняет.

    В тех матчах, когда Каррера отправлял Глушакова в опорную зону, Денис старался придерживаться позиции и активнее принимал участие в розыгрыше мяча. В тех же случаях, когда Каррера развязывал капитану руки, оставляя в опорной зоне одного Фернандо, Денис действовал по всему полю. Глушаков не вовлекается в контроль мяч ради контроля. Его задача – поиск шанса, постоянное создание численного преимущество на отдельных участках поля. Каррера использует мобильность и работоспособность хавбека в целях реального обострения.

    При взгляде на голые цифры может показаться, что Глушаков вообще сдал. Меньше отборов и перехватов, весьма скромные для центрального хавбека показатели количества и качества передач, особенно если учесть, что это лидер клуба-чемпиона. Но есть цифры, перечеркивающие все остальные показатели статистики. Это голы и их важность. Глушаков – как секретное оружие, которое активизируется, когда другие способы вскрыть оборону соперника дают сбой.

    Даже на провальном Евро-2016 словакам забил именно Глушаков, вернув россиян в игру. На Кубке Конфедераций команда будет играть осторожно. Единственный шанс – физическая готовность и сумасшедшая самоотдача. А это стихия Глушакова. В свете отцепления Денисова и перманентных травм Дзагоева в середине остается не так много вариантов. Поколение Аршавина и Широкова ушло, армейская защита тоже сходит с авансцены. Сборной нужен новый ментальный лидер, и для нынешнего не слишком звездного состава такой фигурой вполне способен стать Глушаков – трудяга и боец.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 22
    Комментарии16
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 20 мая 2017, 11:58

      Глушак хорони всех!!! Мы с тобой!!!

      0
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      Рейтинг: +87

      grain 20 мая 2017, 10:35

      Всегда нравилась игра Дениса! Перстень чемпиона заслужил на 150%. Надеюсь сборная пойдет за ним! Удачи и поменьше травм!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 мая 2017, 07:51

      Надеюсь и на КК он проявит себя! Поможет своей игрой и сборной)

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 19 мая 2017, 23:32

      Давай, земеля! Хоть ты нас и обижал (иногда нечестно) но всё таки порядочный человек и хороший футболист!

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      Рейтинг: +1525

      zarsm 19 мая 2017, 20:16

      Красавец) Прилично прибавил в этом сезоне. Повезло кб с капитаном

      3
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 19 мая 2017, 19:23

      Помню как МНОГИЕ смеялись когда мы Глушакова подписали,
      А Денис Стал настоящем КАПИТАНОМ, без которого Этот СПАРТАК не стал бы Чемпионским!!!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > SnoopiDu 20 мая 2017, 01:39

      Я не смеялась, мне он нравился всегда...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 19:14

      Наш капитан самый лучший! Веди нас к победам!

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт 19 мая 2017, 18:38

      Настоящий боец всегда в крови,меня в Полоцке в Беларуси в магазине за кассой встретили хлопцы,а я весь одет в Зенит ,а они Спарточи кричат победа,пожали руки выпили и разошлись,сегодня вы,а завтра мы) В ЛЧ главное сыграйте хорошо!

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      Рейтинг: +358

      Финт 19 мая 2017, 18:34

      Да молодец

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 17:47

      Чего , чего , а креатива и бойцовства Глушакову не занимать ! Лишь бы в сборной появилась поддержка . "Один в поле не воин " .

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