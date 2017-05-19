Титул и похороны. Как Глушаков заставил шутников заткнуться

Денис Глушаков проводит лучший сезон в карьере. Блог Vanity Fair рассказывает о капитане «Спартака», который пережил вторую молодость в 30 лет и должен стать лидером сборной на Кубке Конфедераций.

С Джеррардом Глушакова сравнили на пресс-конференции после матча с «Рубином», венчавшего первый этап чемпионата. 13 туров до финиша, 5 очков отрыва от «Зенита» – тогда чемпионство «Спартака» отнюдь не казалось очевидным. Каррера согласился: «Это полузащитник, который хорошо играет между линиями и умеет забивать. Сходство есть».

Помимо умения забивать и номера на майке у Дениса имелось еще одно менее приятное сходство с легендой «Ливерпуля» – его клуб ни черта не выигрывал. А сам Глушаков, мотивировавший переход из «Локомотива» в «Спартак» желанием завоевывать трофеи, стал объектом мемов. Но если Стиви Джи лично упустил самый реальный шанс привезти «золото» на «Энфилд», то Глушаков вытащил целый ряд ключевых матчей для «красно-белых».

Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают?.. Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. Денис Глушаков

Победный гол «Ростову» в важнейшем матче на фоне трех поражений подряд. Гол плюс пас в дерби с ЦСКА. Похороны для «Амкара» в компенсированное время. Победный гол в том самом декабрьском матче с «Рубином». Победный гол в дерби с ЦСКА второго круга. Дубль «Тереку» в матче, после которого «Спартак» устроил торжество. Половину – 4 из 8 голов – Денис забил ударами из-за штрафной.

Год вышел непростым, светлые события вроде рождения второй дочери перемежались темными. Скончался дядя Глушакова Валерий Николаевич, сыгравший определяющую роль в футбольной судьбе Дениса. Так было и на поле – фиаско со сборной, вылет из еврокубков от АЕКа и последующий триумф в чемпионате. Но Глушаков со стойкостью гладиатора сносил удары судьбы и широко отвечал на ее улыбки.

Глушаков стал действительно народным капитаном. Любимец фанатов отпраздновал чемпионство вместе с ними, махнув к «Открытию» сразу после победы «Терека» в Питере. Прыгая на крыше машины одного из болельщиков, хавбек слегка её помял. Но когда ждёшь «золота» 16 лет, как-то не до помятой крыши. Денис тусил до 5 утра с гитарой и банкой фирменной настойки из родного Миллерова.

Но переформатирование хавбека не исчерпывается удачными попаданиями из-за штрафной и умением найти общий язык с фанатами. Глушаков после нескольких лет, потраченных на попытки переквалифицироваться в опорника аля-Денисов сумел вернуться ближе к атаке. Однако и назвать его полноценным атакующим полузащитником сложно. Результативные передачи Глушаков отдает редко, просто ключевые пасы – тоже. Дриблингом не блещет, стандарты не исполняет.

В тех матчах, когда Каррера отправлял Глушакова в опорную зону, Денис старался придерживаться позиции и активнее принимал участие в розыгрыше мяча. В тех же случаях, когда Каррера развязывал капитану руки, оставляя в опорной зоне одного Фернандо, Денис действовал по всему полю. Глушаков не вовлекается в контроль мяч ради контроля. Его задача – поиск шанса, постоянное создание численного преимущество на отдельных участках поля. Каррера использует мобильность и работоспособность хавбека в целях реального обострения.

При взгляде на голые цифры может показаться, что Глушаков вообще сдал. Меньше отборов и перехватов, весьма скромные для центрального хавбека показатели количества и качества передач, особенно если учесть, что это лидер клуба-чемпиона. Но есть цифры, перечеркивающие все остальные показатели статистики. Это голы и их важность. Глушаков – как секретное оружие, которое активизируется, когда другие способы вскрыть оборону соперника дают сбой.



Даже на провальном Евро-2016 словакам забил именно Глушаков, вернув россиян в игру. На Кубке Конфедераций команда будет играть осторожно. Единственный шанс – физическая готовность и сумасшедшая самоотдача. А это стихия Глушакова. В свете отцепления Денисова и перманентных травм Дзагоева в середине остается не так много вариантов. Поколение Аршавина и Широкова ушло, армейская защита тоже сходит с авансцены. Сборной нужен новый ментальный лидер, и для нынешнего не слишком звездного состава такой фигурой вполне способен стать Глушаков – трудяга и боец.