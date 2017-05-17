Снова лучший. Как Роналду побил очередной рекорд

Благодаря дублю португальца в матче против «Сельты», Криштиану стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в истории и приблизил «Реал» к чемпионству в Ла Лиге.

Буквально пару дней назад Криштиану Роналду пересек феноменальную отметку в 400 забитых мячей в футболке Королевского клуба. Гол в ворота «Севильи» на 23-й минуте поединка стал для португальца 400-ым в составе «Реала», после чего Криштиану в этом же матче открыл счет новой сотне, в прекрасном стиле оформив дубль.

Дубль в ворота «Севильи» также помог Роналду довести число забитых мячей в Ла Лиге до 282, и, учитывая 84 гола за «Манчестер Юнайтед», сравняться по количеству результативных ударов за всю историю топ-5 лиг с английским нападающим Джимми Гривзом. Теперь у обеих футболистов по 366 голов. Ну а сегодня, благодаря очередному дублю, уже в ворота «Сельты», Криштиану превзошeл достижение англичанина и установил новый рекорд на отметки 368 голов.

Для того, чтобы забить 403 гола за «Реал» Роналду потребовалось 392 матча. Таким образом, его средняя результативность составляет около 1.03 гола за игру.

Из 403-х мячей португальца 284 пришлись на чемпионат Испании, 88 были забиты в Лиге чемпионов, 22 раза Криштиану отличился в Кубке Короля, 4 раза поразил ворота соперников на клубном чемпионате мира, 3 раза забил в Суперкубке Испании, и еще дважды отличился в Суперкубке УЕФА.

Нынешний сезон лишь второй для Роналду в составе «Реала», когда он не смог достичь отметки в 50 забитых мячей. С учeтом сегодняшнего дубля, португалец на данный момент забил 39 голов, что на 6 точных удара больше, чем в его дебютном сезоне за клуб. В общем же бомбардирские достижения Криштиану в Мадриде за 8 лет выглядят следующим образом:

Чаще всего Роналду отличался с 76-й по 90-ю минуту матча. В этот период португалец забил 85 мячей. В матче против «Сельты» португалец отличился на 10-й и 48-й минуте, таким образом, Криштиану по-прежнему забивает меньше всего в самом дебюте встречи – на его счету 52 гола с 1-й по 15-ю минуту. Помимо этого, на счету нападающего 6 голов за Королевский клуб в добавленное время.

Победа над «Сельтой» помогла не только установить рекорд португальцу, но и сильно приблизила «Реал» к чемпионству в Ла Лиге. Похоже, если «Реал» выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне, то «Золотой Мяч» снова достанется Криштиану Роналду.

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