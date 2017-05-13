«Реал» выкупает игрока у «Атлетико». Кто он?

«Реал» анонсировал трансфер защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает, что это за игрок и зачем он нужен «Реалу».

Наряду с бразильцем Винисиусом Жуниором главным ньюсмейкером Испании остается Тео Эрнандес. СМИ очень активно смакуют о переходе игрока «Атлетико» в стан мадридского «Реала». Действительно, в этой истории есть большое количество пикантных деталей, с которыми нам предстоит.

Кто такой Тео Эрнандес?

Тео Эрандес родился 6 октября 1997 года во Франции, в городе Марсель. Отец Тео был профессиональным футболистом, долгое время играл за «Атлетико» и «Райо Вальекано», но на момент рождения сына он выступал в французской Лиге 1. Со временем семья перебралась в Испанию и Тео вместе с родным братом Лукасом были зачислены в академию «Атлетико».

Братья шли по одной линии, после всей молодёжной паутины попали в дубль «Атлетико», Лукаса постепенно начинают привлекать к играм за основной состав, а Тео решили отправить в рабочую командировку в «Алавес». При этом «матрасники» подстраховались, переподписали с ним контракт и заложили клаусулу в 30 миллионов евро.

Стиль игры

Тео уже давно у нас на крючке, достаточно вспомнить наш материал Глазами скаута, где я рассказывал об этом парне и его колоссальных перспективах. С тех пор ничего не изменилось, Эрнандес прогрессирует, остается ключевым звеном «Алавеса» и приносит огромное количество пользы.

Играет на позиции левого защитника. Огромное преимущество игрока в том, что он всесторонне развит. Тео отлично работает в обороне и при этом делает колоссальный вклад в атаку. В текущем сезоне им создано 21 шанс, ни один защитник в ТОП-5 чемпионатах не может похвастаться таким результатом. Фундаментальный скил – дриблинг, 60 успешных обводок является лучшим показателем среди всех тинейджеров ТОП-5 чемпионатов. Дриблинг также сопряжен с высокой скоростью. А ударов по воротам он наносит больше, чем Хорди Альба и Марсело, основные защитники «Барселоны» и «Реала».

При столь солидной игре в атаке оборонительная работа также выполняется очень качественно. Его 56 отборов – лучший показатель среди тинейджеров ТОП-5 чемпионатов и лишь Маланг Сарр сделал больше оборонительных действий (120), чем Тео.

Детали сделки

Совершенно очевидно, если клаусула в контракте составляет 30 миллионов евро, «Реал» их и заплатит, при этом «матрасники» никак не смогут помешать сделке. По информации авторитетного издания Don Balon контракт будет подписан на срок до 2023 года с зарплатой в 6 миллионов евро.

8 мая футболист прошел медосмотр в «Реале», презентация состоится после 30 июня.

Предательство или честолюбие?

Исторически между «Реалом» и «Атлетико» существует «пакт о ненападении» в контексте трансферов. Понятное дело, это никак не задокументировано, всё на уровне джентльменского соглашения, не более. Опять-таки это соглашении скорее на руку «матрасникам», потому что даже гипотетически сложно предположить, что суперзвезда из «Реала» мигрирует в более скромный «Атлетико».

В то же время родной брат Тео Лукас остался по ту сторону баррикад и связывает своё будущее исключительно с «Атлетико». Вопрос довольно спорный, особенно на фоне коммерциализации футбола, для большинства это просто бизнес. У Тео есть хорошая перспектива, «Реал» предлагает ему солидную зарплату в 6 миллионов евро и возможность занять место Марсело. Дело его, но хейт болельщиков «Реала» будет обеспечен. С другой стороны парню всего 19 лет, он еще не столько лет носил полосатую футболку, чтобы считаться предателем. Сколько воспитанников «Реала» или «Барселоны» разбросаны по всему миру? Они же не предатели? Таких историй масса и если клуб может отказаться от тебя, если ты ему не подходишь, то почему игрок (особенно молодой) не может отказаться от работы в клубе?

А нужен ли он «Реалу»?

Однозначно да. Позиция левого защитника у «Реала» явно проблемная, фактически из играющих лишь Марсело. Номинально есть Коэнтрао, но на него нельзя положиться, слишком часто травмируется и уже в возрасте. Номинально на позиции слева может сыграть Начо (в крайнем случае Рамос), но тогда «Реал» потеряет в качестве.

В то же время нужно понимать, Тео – инвестиция в будущее. Марсело ещё способен на высоком уровне отыграть, как минимум, 2 сезона. Бразильцу нужен сменщик, который к тому же похож на него по стилистике, можно чаще будет делать ротацию и не хвататься за голову, если вдруг Марсело получит травму.