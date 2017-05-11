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    Vanity Fair Все блоги -

    Что именно делает Зидана топ-тренером

    11 мая 2017
    Когда француз сходу выиграл Лигу чемпионов, многие списывали это на легкий календарь, удачу и даже багаж Рафы Бенитеса. Сейчас «Реал» снова в финале ЛЧ и наверняка выиграет Примеру.

    10 лет назад, когда Зидан завершал карьеру нокаутированием Матерацци, казалось, что взрывной нрав помешает ему в будущем. Тут же в архивах нашли другие случаи приступов гнева Зизу, предрекая вспыльчивому французу сложности. Однако за этими выбивающимися из ряда частностями невозможно было не замечать действительно мощный футбольный интеллект Зидана, его поражающее спокойствием хладнокровие в сложнейших игровых ситуациях и вескую немногословность в раздевалке.

    Зидан – величина, как игрок и как личность. Он и Рауль были лидерами команды, но разными лидерами. Один к нам обращался как капитан, а когда начинал говорить другой, все замолкали. За полтора года Зидан заговорил трижды, и все это время мы его молча слушали. Думаю, Зидан станет топ-тренером. Немногие обладают такой харизмой, такой уверенностью в своих силах.

    Антонио Кассано

    За исключением тех самых вспышек, когда Зизу доводили до предела, он оставался сосредоточенным, постоянно ворочающим глубинные пласты знания человеком, наблюдательным и вдумчивым. В бытность игроком Зидан шел к успеху, не торопясь. Последовательно подписывал контракты с более сильными клубами, последовательно прибавлял. Не спешил ввязываться в тренерскую работу и по окончании карьеры.

    Какое-то время Зизу вообще отдыхал, потом долго работал с «Кастильей». Даже возглавить «Реал» он согласился не сразу, считая, что еще не готов. Франуз принял команду в идеальный момент. Сделать хуже было бы уже сложно, поэтому прорыва никто не ждал. Но прорыв случился, обеспечив Зидану карт-бланш на новый сезон. И пока он оправдывает доверие Переса сполна.

    «Реал» стал меньше зависеть от лидеров. Неважно, ВВС это, или ключевые игроки в принципе. Если мы возьмем долю голов звездной троицы, то она составляет всего 37,5%. У «Барселоны» по-прежнему тащат команду MSN, оформившие 66% голов. При этом по общей результативности «Реал» «Барсе» уступает не сильно – 96 против 108, это 2,74 гола за игру в среднем. 9 матчей «Реал» провел без Роналду, по 10 без Крооса и Рамоса, Марсело пропустил 7. Замученные травмами Бэйл и Варан отыграли чуть больше половины, Модрич и Каземиро – две трети.

    В оптимальном сочетании «Реал» собирался нечасто, хотя у Зидана действительно нет четкого разделения на основу и резерв – выходят те, кто готов играть прямо сейчас. Более того, порой отсутствие звезд сказывалось даже позитивно – француз получал возможность использовать более трудолюбивых и коллективистски настроенных исполнителей. Всем игрокам обоймы Зизу находит полезное применение. Без Бэйла раскрылся Иско, здорово проявляет себя нерегулярно играющий Хамес. Мората с лавки забивает чаще, чем основной форвард Бензема.

    В сущности, у «сливочных» вообще нет незаменимых. Чаще всех на поле выходит Лукас Васкес, и это лучшая иллюстрация нынешнего Мадрида. Васкес единственный в команде, кто сыграл больше 30 матчей. В «Барселоне» таких шестеро. Из-за травм ведущих игроков Зидану не раз приходилось перестраивать тактику и менять функционал игроков, но пока его идеи работают почти без сбоев.

    Зидан не просит новых трансферов и не сорит деньгами клуба. Вы скажете – ему просто не дает финансовый фэйр плэй. Вы скажете – у «Реала» и так шикарный состав. Оба тезиса верны в теории. На практике всегда можно продать условного Ди Марию или Джеко ради трансфера условного Марсьяля или Стерлинга. Зидан просто работает с теми, кто у него есть, не требуя новых звезд. Летом из Мадрида отпустили одного воспитанника, Хесе, вернув другого – Морату. Единственный трансфер «сливочных» – Марко Асенсио. Более чем скромно на фоне «Атлетико», «Барселоны» или любого гранда АПЛ. Не стал Зидан никого брать и зимой. Вместо этого тренер интегрирует в первую команду Мариано Диаса из молодежки.

    Но главное, что отличает «Реал» Зидана – сумасшедший характер. В заключительную десятиминутку «сливочные» вырывали победу или ничью в девяти матчах Примеры. Каждый седьмой «Реал» выигрывал, уступая в счете по ходу встречи. В Лиге чемпионов включать волевые усилия приходилось еще чаще. На групповом этапе «Реал» дважды обыгрывал «Спортинг» в последние десять минут, причем первая победа стала волевой. В плей-офф мадридцы пропускали первыми в обеих встречах с «Наполи», но и дома и в гостях забивали затем по три в ответ. Первым «Реал» пропустил и в Мюнхене, выиграв в итоге 1:2. В ответном матче «сливочные» горели с тем же счетом, но в овертайме вырвали путевку в полуфинал. «Реал» умеет держать удар и вытаскивать матчи любой сложности.

    В ближайший месяц Зидана и его команду ждут четыре финала – с «Севильей», «Сельтой», «Малагой» и «Ювентусом». Четыре шага до попадания на тренерский Олимп через 1,5 года после начала работы.

    Рейтинг: 4 Голосов: 26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2400

      serglider 20 мая 2017, 09:16

      Выиграет ЛЧ второй раз - будет ТОП, без вопросов... А пока надо еще подождать с выводами.

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 мая 2017, 16:09

      хороший тренер но не для реала
      реал гнилая команда для него

      -1
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 12 мая 2017, 09:47

      Зидан красава сам играл среди звезд и щяс их умело мотивирует.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:23

      Зидан - глыба. Ему бы ещё Бензема сплавить куда-нть - совсем всё хорошо будет ,а то родная кровь Зизу глаза застит.

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 мая 2017, 08:06

      топ-громко сказано,подбор игроков,ему досталася команда в золотой обёртке!

      -1
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      Рейтинг: +35

      slender > vodomut 12 мая 2017, 08:32

      с топ-игроками еще сложнее работать!

      1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 12 мая 2017, 07:49

      ну пока он совсем не ТОП, один хороший + ему что дает играть молодым, и они видно что растут при нем! но надо признать что ставит он их по необходимости, из-за травм!! а не сам своим волевым тренерским решением! ясно же что к примеру Бэйл ну никакой сезон проводит, на травмах, но чуть оправится от травм сразу выходит играть, хотя видно что не готов!! через пару игр получает снова травму!! Это то что касается действий Зидана по составу! ну а то что Реал спасал матчи особенно с Баварией так это вообще смех причислять это в заслуги Зидана, в обоих играх соперник необоснованно оставался в 10-ом, еще и из оффсайдов голы засчитывали!! и в чемпионате некотрые матчи спасли не без помощи важных решений арбитров в пользу Реала! ( лас Пальмас, Вильярреал) и прошлую ЛЧ взяли лишь с помощью гола из оффсайда!! так что Зидан конечно сам старается тренирует команду, но до топ тренера ему еще далеко!! с таким составом и такой благосклонностью арбитров, нужно брать треблы!! тогда можно считаться ТОП.

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 мая 2017, 21:28

      В 2006-м году ,в финале ЧМ,Буффон вытащил мяч,посланный Зиданом головой с 5-и метрах с убойной силой...И итальянцы стали чемпионами мира. Хоть и болею за "Реал",желаю Джиджи победу,а потом и золотой мяч в этом году... Есть игроки,которых уважают везде,несмотря на победы или поражения. Кантона,Пирло,Терри,Ибрагимович,Дрогба...В том числе и Буффон. Он-ЛИЧНОСТЬ!!!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > dzhanavar 12 мая 2017, 00:43

      сказал круто!!! чувак эт твоё мнение и я уважаю его... но как по мне терри и дрогба лишние!! секс скандалы первого всем известны, а второй кроме легенды челси - никем не стал!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 мая 2017, 20:43

      Зидан-авторитет... давно всем доказал и в бытность игроком ,и на тренерском поприще....

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      Рейтинг: +392

      A-Den 11 мая 2017, 19:57

      Не думаю, что по отношению к Реалу можно вообще хоть как-то употребить тезис "Финансовый "Fair-play"". Вкратце, это понятие означает тратить не больше, чем зарабатываешь в год. А если учесть, что Реал зарабатывает в год больше всех в мире (620 миллионов евро без учета трансферов), то только приобретения Лионеля Месси (120 миллионов евро), Неймара (100 миллионов евро), Луиса Суареса (90 миллионов евро), Антуана Гризманна (80 миллионов евро), Поля Погба (80 миллионов евро), Роберта Левандовски (80 миллионов евро) и Эден Азара (70 миллионов евро) в одно трансферное окно без учета заработной платы могут сулить разговоры о финансовом Fair Play.
      В остальном статья замечательная. 5.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > A-Den 11 мая 2017, 22:28

      Заработок уходит далеко не только на трансферы , та же Барса переподписать Месси на его условиях не могла только из-за фэйр-плэя

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > A-Den 11 мая 2017, 22:56

      Ну там у них и без фэйр-плэй проблемы были с дозаявками из-за махинаций каких-то с подписаниями молодых игроков. Не очень уже помню детали той истории.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > DeStar 13 мая 2017, 22:44

      это н-ая сумма в процентах от общей прибыли клуба , и как раз это тоже обусловленно в фэйр-плэй

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 11 мая 2017, 19:52

      Желаю Зидану побед!!! Но Ювентусу проиграет))) ну нужна Буфону ЛЧ

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