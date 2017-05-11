Что именно делает Зидана топ-тренером

Когда француз сходу выиграл Лигу чемпионов, многие списывали это на легкий календарь, удачу и даже багаж Рафы Бенитеса. Сейчас «Реал» снова в финале ЛЧ и наверняка выиграет Примеру.

10 лет назад, когда Зидан завершал карьеру нокаутированием Матерацци, казалось, что взрывной нрав помешает ему в будущем. Тут же в архивах нашли другие случаи приступов гнева Зизу, предрекая вспыльчивому французу сложности. Однако за этими выбивающимися из ряда частностями невозможно было не замечать действительно мощный футбольный интеллект Зидана, его поражающее спокойствием хладнокровие в сложнейших игровых ситуациях и вескую немногословность в раздевалке.

Зидан – величина, как игрок и как личность. Он и Рауль были лидерами команды, но разными лидерами. Один к нам обращался как капитан, а когда начинал говорить другой, все замолкали. За полтора года Зидан заговорил трижды, и все это время мы его молча слушали. Думаю, Зидан станет топ-тренером. Немногие обладают такой харизмой, такой уверенностью в своих силах. Антонио Кассано

За исключением тех самых вспышек, когда Зизу доводили до предела, он оставался сосредоточенным, постоянно ворочающим глубинные пласты знания человеком, наблюдательным и вдумчивым. В бытность игроком Зидан шел к успеху, не торопясь. Последовательно подписывал контракты с более сильными клубами, последовательно прибавлял. Не спешил ввязываться в тренерскую работу и по окончании карьеры.

Какое-то время Зизу вообще отдыхал, потом долго работал с «Кастильей». Даже возглавить «Реал» он согласился не сразу, считая, что еще не готов. Франуз принял команду в идеальный момент. Сделать хуже было бы уже сложно, поэтому прорыва никто не ждал. Но прорыв случился, обеспечив Зидану карт-бланш на новый сезон. И пока он оправдывает доверие Переса сполна.

«Реал» стал меньше зависеть от лидеров. Неважно, ВВС это, или ключевые игроки в принципе. Если мы возьмем долю голов звездной троицы, то она составляет всего 37,5%. У «Барселоны» по-прежнему тащат команду MSN, оформившие 66% голов. При этом по общей результативности «Реал» «Барсе» уступает не сильно – 96 против 108, это 2,74 гола за игру в среднем. 9 матчей «Реал» провел без Роналду, по 10 без Крооса и Рамоса, Марсело пропустил 7. Замученные травмами Бэйл и Варан отыграли чуть больше половины, Модрич и Каземиро – две трети.

В оптимальном сочетании «Реал» собирался нечасто, хотя у Зидана действительно нет четкого разделения на основу и резерв – выходят те, кто готов играть прямо сейчас. Более того, порой отсутствие звезд сказывалось даже позитивно – француз получал возможность использовать более трудолюбивых и коллективистски настроенных исполнителей. Всем игрокам обоймы Зизу находит полезное применение. Без Бэйла раскрылся Иско, здорово проявляет себя нерегулярно играющий Хамес. Мората с лавки забивает чаще, чем основной форвард Бензема.

В сущности, у «сливочных» вообще нет незаменимых. Чаще всех на поле выходит Лукас Васкес, и это лучшая иллюстрация нынешнего Мадрида. Васкес единственный в команде, кто сыграл больше 30 матчей. В «Барселоне» таких шестеро. Из-за травм ведущих игроков Зидану не раз приходилось перестраивать тактику и менять функционал игроков, но пока его идеи работают почти без сбоев.

Зидан не просит новых трансферов и не сорит деньгами клуба. Вы скажете – ему просто не дает финансовый фэйр плэй. Вы скажете – у «Реала» и так шикарный состав. Оба тезиса верны в теории. На практике всегда можно продать условного Ди Марию или Джеко ради трансфера условного Марсьяля или Стерлинга. Зидан просто работает с теми, кто у него есть, не требуя новых звезд. Летом из Мадрида отпустили одного воспитанника, Хесе, вернув другого – Морату. Единственный трансфер «сливочных» – Марко Асенсио. Более чем скромно на фоне «Атлетико», «Барселоны» или любого гранда АПЛ. Не стал Зидан никого брать и зимой. Вместо этого тренер интегрирует в первую команду Мариано Диаса из молодежки.

Но главное, что отличает «Реал» Зидана – сумасшедший характер. В заключительную десятиминутку «сливочные» вырывали победу или ничью в девяти матчах Примеры. Каждый седьмой «Реал» выигрывал, уступая в счете по ходу встречи. В Лиге чемпионов включать волевые усилия приходилось еще чаще. На групповом этапе «Реал» дважды обыгрывал «Спортинг» в последние десять минут, причем первая победа стала волевой. В плей-офф мадридцы пропускали первыми в обеих встречах с «Наполи», но и дома и в гостях забивали затем по три в ответ. Первым «Реал» пропустил и в Мюнхене, выиграв в итоге 1:2. В ответном матче «сливочные» горели с тем же счетом, но в овертайме вырвали путевку в полуфинал. «Реал» умеет держать удар и вытаскивать матчи любой сложности.

В ближайший месяц Зидана и его команду ждут четыре финала – с «Севильей», «Сельтой», «Малагой» и «Ювентусом». Четыре шага до попадания на тренерский Олимп через 1,5 года после начала работы.