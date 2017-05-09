Футбол во время Великой Отечественной войны

Война – ужасная штука. Но даже в эту тяжёлую пору люди пытались хоть как-то отвлечься. Например, они играли в футбол.

Перенесённая игра

24 июня 1941 года игры первенства СССР были прекращены из-за всем известных событий. Именно в этот день были проведены последние две игры (в Донецке (тогда в Сталинке) и в Тбилиси). А 22 июня в Киеве должен был состояться матч в честь открытия стадиона им. Хрущёва. Играть должны были киевское «Динамо» и ЦДКА (ныне ЦСКА). Кстати, игра всё же состоялась через три года. 25 июня 1944 года 50000 зрителей увидели, как ЦДКА забило 4 мяча в ворота динамовцев.

Какие турниры проводились

Главными футбольными событиями во время войны были чемпионат и Кубок Москвы. Один из первых турниров, который должен был состояться в октябре был отложен, так как немцы уже наступали, а 16-ого числа было введено осадное положение. Однако до этого один турнир состоялся. Кубок Москвы проводился через месяц после начала войны, а финал проходил 1 сентября. Выиграл тот турнир «Динамо», обыграв команду рабочих завода им. Фрунзе со счётом 8-0.

В апреле 1942 года начался чемпионат и Кубок столицы. В весеннем турнире победу одержали парни из «Динамо», а Кубок достался «Спартаку», который позже выиграл осенний чемпионат. В 1943 и 1944 чемпионат проводился в два круга. Сначала чемпионом стал ЦДКА, затем «Торпедо», в нападении которого играли Александр Пономарёв и братья Жарковы. Самым особенным матчем тех печальных лет считается финал Кубка, где «Торпедо» одолел ЦДКА 6-4.

Как футболисты рвались на фронт

Пока кто-то воевал, проливал свою и чужую кровь, футболисты испытывали чувство стыда. Расскажем о ЦДКА. Игроки команды рвались на фронт, но их не хотели пускать, ибо они считались лучшими футболистами. Однако одна за другой попытки внести свой вклад в защиту Родины не прекращались. В итоге, офицеров послали на эвакуацию музея и библиотеки ЦДКА, театра Красной Армии. Другие офицеры остались на дежурстве в ЦДКА. Рядовых же отправили на прохождение службы. В основном они несли караульную и патрульную службы в течение 1941 года до декабря. В декабре всех вернули в Москву.

В марте 1942 года всех игроков ЦДКА, кто имел среднее образование, отправили на военный факультет института физкультуры на краткосрочный курс. 16 футболистов стали младшими лейтенантами. Именно поэтому после войны ЦДКА получил прозвище «команда лейтенантов»

Война – ужасная штука. Каждый пострадал от неё. Но люди пытались найти что-то хорошее в это тяжёлое время. Кто-то старался быть оптимистом, кто-то наслаждался жизнью, понимая, что каждая секунда может стать последней, а кто-то просто верил, верил в победу. От всей души поздравляю вас с великим праздником, который невозможно забыть. Пусть те, кто отдавал силы ради наших родителей, нас самих, живут счастливо. Они это заслужили, как никто другой. С праздником, с днём великой победы!