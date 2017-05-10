Торрес, Пепе и еще три крутых игрока Примеры, которые летом станут свободными агентами

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о пяти футболистах Примеры, которым уже этим летом придется подыскивать новый коллектив.

Трансферное окно в Примере обещает быть горячим не только на фоне возможных громких сделок «Реала» и «Барселоны». Ряд интересных футболистов этим летом станут свободными агентами.

Кевин-Принс Боатенг

Возраст: 30 лет

Команда: »Лас-Пальмас»

Один из самых ярких футболистов в чемпионате. В этом месяце я хотел бы написать более развёрнутый материал об этом парне, поэтому ждите. За последние годы все уже позабыли о том кто такой Кевин-Принс Боатенг, перед ним также стоял весомый челлендж – доказать, что он не только эпатажный молодой человек с модной причёской и татуировками по всему телу, но и может приносить пользу команде. Что ж, то ли воздух Канарских островов, то ли жена так повлияла на ганца, но он действительно реанимировал свою карьеру. В текущем сезоне за «Лас-Пальмас» он провёл 27 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал 3 ассиста. Сам Кевин неоднократно заявлял, дескать, сделал переоценку ценностей, его больше не интересуют дорогие тачки, девушки и клубы.

Для «Лас-Пальмаса» он стал ключевым игроком, поэтому согласно инсайдерской информации боссы клуба уже сейчас готовят новый контракт на улучшенных условиях. Согласится ли сам ганец на эту сделку? Думаю, да. В его распоряжении курорт Гран Канария, жара, пляжи, коктейли (в умеренном количестве, а не как Араухо) и сильная команда, которая при желании может побороться за местечко в зоне Лиги Европы.

Прогноз на будущее: Подпишет новый контракт с «Лас-Пальмасом»

Фернандо Торрес

Возраст: 33

Команда: «Атлетико»

Эль-Ниньо уже далеко не Эль-Ниньо. «Матрасники» были очень осторожны в прошлом сезоне, поэтому предложили Торресу контракт всего лишь на год. Понятное дело, он уже не тот, что был в 19 лет. Если говорить о том оправдал или не оправдал надежды игрок, то скорее да, чем нет. На его счету 4 выхода в основе в ЛЧ (4 выхода на замену), 12 – в Ла Лиге (17 выходов на замену), 2 в Копа дель Рей (2 выхода на замену). При этом он достаточно эффективен – 1 гол и 1 ассист в ЛЧ, 6 голов и 5 ассистов в Ла Лиге, 1 гол в кубке. Какова его дальнейшая судьба? Неизвестно, впрочем, как и судьба самого «Атлетико» в следующем сезоне. Останется ли Симеоне? А Гризманн? Кто станет новым главным тренером? Какой проект будет выстраиваться?

Потенциально Фернандо заслуживает ещё на годичный контракт. понятное дело не в ранге основного форварда. Многое также будет зависеть от трансферное политики команды. Если останется Симеоне, Торрес тоже должен остаться.

Прогноз на будущее: если останется Симеоне, Торрес останется в клубе на таких же условиях, как и сейчас. В случае больших перемен, для Фернандо открыта возможность хорошего заработка в Китае , ОАЭ или США, уж там любят футболистов с хорошим наследием.

Антонио Луна

Возраст: 26

Команда: «Эйбар»

Воспитывался в «Севилье», но оказался им не нужен, после покатался по паре не очень ярких испанских команды, провалился в «Астон Вилле», вообще не имел игровой практики в «Вероне», не оправдал надежд даже в «Специи» из Серии Б. Селекционеры из «Эйбара» поработали очень качественно раз, несмотря на отсутствие игровой практики, рассмотрели в футболисте потенциал. В этом сезоне Луна один из лучших в команде, будучи защитником он забил 1 мяч и отдал 5 ассистов. Отличный результат, так до сих пор непонятно, что послужило возрождению его, как футболиста. Возможно, воздух непокорной Басконии, а быть может качественный секс. Нет-нет вы не ошиблись, в прошлом году игрок был замешан в секс скандале, тогда в сеть попало видео полового акта Луны, его одноклубника Энрича и девушки.

После эффектного сезона в «Эйбаре» им всерьез заинтересовалась «Севилья», где Антонио и воспитывался.

Прогноз на будущее: присоединится бесплатно к «Севилье».

Пепе

Возраст: 34

Команда: «Реал»

Старина Пепе откровенно сдаёт с каждым годом. Время растворило того бритоголового поджарого отморозка, который мутузил игроков «Хетафе». В текущем сезоне он сыграл лишь 13 матчей в Ла Лиге и 3 в ЛЧ, заработав лишь 1 желтую карточку. Если брать в расчёт игровые качества, португалец ещё достаточно цепок и атлетичен, хоть в скорости уже уступает. Также проблема в частоте травм, очень много игрок прозябает в лазарете.

По информации «Реал» намерен предложить игроку годичный контракт, португалец настаивает на 2-х годичном соглашении. Есть сведения о интересе со стороны китайских клубов, которые предлагают Пепе баснословные деньги. Впрочем, вроде бы молодой центральный защитник Тео Эрнандес прошёл медобследование в «Реале», а это уж точно не в пользу ветерана.

Прогноз на будущее: отъезд в Китай.

Микаэль Крон-Дели

Возраст: 33

Команда: «Севилья»

Датчанин не сыграл ни единого матча при Сампаоли, хотя был одним из любимчиков Эмери. Почему так? Нет, виной всему не предвзятость аргентинского наставника или скверный характер Микаэлья, просто ещё в апреле прошлого года игрок получил ужасную травму в поединке 1/2 Лиги Европы против донецкого «Шахтёра». И вот уже более года игрок восстанавливается.

Крон-Дели – универсал, которых немного и которые на вес золота. Недаром у Эмери он числился в любимчиках. Порох в пороховницах ещё есть, жажда играть присутствует, поэтому, думаю, ещё на год игрок задержится в «Севилье» и докажет свою профпригодность «старому-новому» наставнику.

Прогноз на будущее: подпишет новый контракт с «Севильей»