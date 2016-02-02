"Бенфика" - "Зенит": экскурс в статистику российско-португальских футбольных баталий

Блог «Футбол в стиле Ретро» вспоминает, как российские клубы раньше играли против представителей из Португалии.

16 февраля петербургский «Зенит» матчем на «Да Луш» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов продолжит еврокубковую кампанию сезона 2015/2016. В соперники чемпиону России жребий определил действующего чемпиона Португалии – лиссабонскую «Бенфику». По этому случаю блог «Футбол в стиле Ретро» вспоминает, как российские клубы играли против представителей из Португалии в еврокубковых баталиях прошлых лет.

Вашему вниманию предлагается Сводная статистика российско-португальского противостояния в официальных матчах под эгидой УЕФА.

Условные обозначения в таблицах: В - выигрыш; Н - ничья; П - поражение; ПпСДВ - победа по сумме двух матчей; ИПнСПО - итоговая победа на стадиях плей-офф

Последние годы «Зенит» регулярно встречается с португальскими клубами в еврокубках, и только с нынешним соперником жребий сталкивал дважды за последние четыре года.

В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов петербуржцы дважды обыграли «Бенфику» на групповом раунде турнира, однако это не помогло российскому клубу пробиться в плей-офф. «Зенит» довольствовался лишь «утешительным» местом в весенней стадии Лиги Европы. А в сезоне 2011/2012 «Бенфика» и вовсе выбила «Зенит» из Лиги Чемпионов, обыграв в 1/8 финала по сумме двух встреч. Тем не менее, общая статистика встреч внушает некоторый оптимизм: «Зенит» выиграл три матча из четырёх.

«Зенит» – «Бенфика». История встреч.

Лига Чемпионов – 2011/2012. 1/8 финала.

15.02.2012. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 3:2

06.03.2012. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 2:0

Лига Чемпионов – 2014/2015. Групповой раунд.

16.09.2014. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 0:2

26.11.2014. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 1:0

В целом можно говорить, что с португальцами «Зенит» играет если не удачно, то очень и очень прилично. Из семи противостояний пять завершились в пользу петербургского клуба. Помимо вышеупомянутого поражения от «Бенфики», жирной кляксой на статистике стоит вылет из Лиги Европы от скромного «Насьонала» в сезоне 2009/2010. Также необходимо отметить, что в матчах «на вылет» португальцы пока были сильнее. Из трёх попыток «Зенит» лишь раз смог преодолеть португальский барьер в матчах «плей-офф».

«Зенит» – португальские клубы. История встреч.

Кубок УЕФА – 2005/2006. Групповой раунд.

20.10.2005. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Витория» (Гимарайнш; Португалия) – 2:1

Лига Европы – 2009/2010. 4-й квалификационный раунд.

20.08.2009. «Насьонал» (Фуншал; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 4:3

27.08.2009. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Насьонал» (Фуншал; Португалия) – 1:1

Лига Чемпионов – 2011/2012. Групповой раунд.

28.09.2011. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Порту» (Порту; Португалия) – 3:1

06.12.2011. «Порту» (Порту; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 0:0

Лига Чемпионов – 2011/2012. 1/8 финала.

15.02.2012. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 3:2

06.03.2012. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 2:0

Лига Чемпионов – 2013/2014. 4-й квалификационный раунд.

20.08.2013. «Пасуш де Феррейра» (Пасуш-де-Феррейра; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 1:4

27.08.2013. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Пасуш де Феррейра» (Пасуш-де-Феррейра; Португалия) – 4:2

Лига Чемпионов – 2013/2014. Групповой раунд.

22.10.2013. «Порту» (Порту; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 0:1

06.11.2013. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Порту» (Порту; Португалия) – 1:1

Лига Чемпионов – 2014/2015. Групповой раунд.

16.09.2014. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 0:2

26.11.2014. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 1:0

«Бенфика» шесть раз пересекалась с российскими командами в еврокубках, и если бегло взглянуть на матчевую статистику, то может показаться, что португальский клуб имеет равные показатели в противостоянии с российскими соперниками. Но тут как раз тот случай, когда общие цифровые показатели могут ввести в заблуждение. Если копнуть чуть глубже, то выяснится, «Бенфика» была сильнее клуба из России по сумме двух матчей – четыре раза из шести. А в противостояниях на стадиях «плей-офф» и вовсе уступила лишь раз. Из четырёх попыток. Лишь ЦСКА на пути к первому российскому евротрофею (в уже далёком 2005 году) смог выбить «Бенфику» из турнира.

«Бенфика» – российские клубы. История встреч.

Кубок УЕФА – 1992/1993. 1/8 финала.

25.11.1992. «Динамо» (Москва; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 2:2

08.12.1992. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Динамо» (Москва; Россия) – 2:0

Кубок Обладателей Кубков – 1996/1997. 1/8 финала.

17.10.1996. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Локомотив» (Москва; Россия) – 1:0

31.10.1996. «Локомотив» (Москва; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 2:3

Кубок УЕФА – 2004/2005. 1/16 финала.

17.02.2005. ЦСКА (Москва; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 2:0

24.02.2005. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – ЦСКА (Москва; Россия) – 1:1

Лига Чемпионов – 2011/2012. 1/8 финала.

15.02.2012. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 3:2

06.03.2012. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 2:0

Лига Чемпионов – 2012/2013. Групповой раунд.

23.10.2012. «Спартак» (Москва; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 2:1

07.11.2012. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Спартак» (Москва; Россия) – 2:0

Лига Чемпионов – 2014/2015. Групповой раунд.

16.09.2014. «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – 0:2

26.11.2014. «Зенит» (Санкт-Петербург; Россия) – «Бенфика» (Лиссабон; Португалия) – 1:0

Как видим, статистика встреч совсем неоднозначная. С одной стороны «Зенит» выглядит фаворитом, имея относительно приятную для себя историю противостояний, как с португальскими клубами, так и с самой «Бенфикой». Но с другой стороны и лиссабонцы могут похвастать «историческим фактором», в первую очередь – умением играть матчи плей-офф с российскими соперниками. Мало того, есть успешный опыт и непосредственно в очном противостоянии.

Не даёт однозначного ответа и общая статистика российско-португальского противостояния в еврокубках.

Российские клубы – португальские клубы. История встреч.

Общие показатели говорят о небольшом преимуществе россиян, но по сумме двух матчей чуть чаще побеждали португальцы. И что ещё более важно - на стадиях плей-офф португальские клубы исторически тоже более удачливы.

В любом случае, «магия цифр» - это лишь «магия цифр». По предматчевым раскладам с небольшим преимуществом фаворитом считается «Зенит». История намекает, что случиться может всё, что угодно. И просто не будет в любом случае. А кто продлит свою приятную статистику, узнаем в марте – после финального свистка на «Петровском».

© Сергей Коньков

Фото: fc-zenit.ru, www.maisfutebol.iol.pt, www.ceroacero.es

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