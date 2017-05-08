Аналитика чемпионской гонки в Испании. Кто возьмёт Примеру и станет очередным чемпионом

Чемпионская гонка в Примере сейчас очень интенсивная. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует ситуацию и делает прогнозы.

Подходит к концу очередной сезон испанской Примеры, он выдался крайне интересным со своими сюрпризами и разочарованиями. Безусловно, посвятим один из ближайших материалов подведению итогов.

Интриги внизу турнирной таблицы практически не было, а вот на верхушке разворачивается чуть ли не гладиаторский бой между «Барселоной» и «Реалом». Извечные конкуренты в последние годы лишили нас вкуса баталии. Начиная с 2012, «Барселона» взяла 3 трофея и ещё 1 за «Атлетико», при этом «Реалу» никак не удавалось навязать реальной борьбы. При этом в 2012 «Реал» также без какой-либо зарубы взял трофей с Моуриньо.

Сейчас ситуация развернулась следующим образом – 2 тура до конца у «Барселоны» и 2 тура + перенесённый матч против «Сельты» у «Реала». Положение дел в турнирной таблице выглядит следующим образом:

На данный момент равенство очков, но согласно регламенту в случае равенства преимущество команды определяется по очным встречам. В первом круге – это 1-1, во втором круге – 2-3, соответственно каталонцы чемпионы в случае паритета. Это значит, «Реал» не имеет права на поражение

Оставшиеся 2 матча «Барселоны»:

«Лас-Пальмас» на «Гран Канарии», однозначно, неприятный поединок и противник. Конёк островных команд – игра дома, этим они могут дать фору грандам. Но, скажем так, «островетяне» начинали бодро, многие писали, мол это второй «Лестер». Действительно – первый круг образцово-показательный, но потом жесточайший спад. Если оценивать последние 15 туров, «Лас-Пальмас» набрал лишь 11 очков, даже «Спортинг», который в зоне вылета набрал больше. На фоне удачных результатов на старте канарцам удалось даже отобрать очки у «Реала» и обеспечить достаточный запас баллов для сохранения прописки. По ходу сезона по делу дома проигрывали грандам – «Севилье», «Реал Сосьедаду», «Атлетико». В нынешних обстоятельствах «Барселона» должна брать 3 очка, пусть даже в непростом поединке.

В последнем туре «Эйбар» будет гостить на «Камп Ноу». Здесь тоже без шансов, баски середняки против которых каталонцы знают и умеют играть. В первом круге – вынос «Эйбара» на «Ипруа» со счётом 0-4. На своём поле «Барса» практически непобедима, поэтому аналогично, похоже, на очередные 3 очка.

У «Реала» ситуация куда более серьёзная, по факту у них есть 1 матч в запасе, но календарю «сливочных» не позавидуешь:

Помимо Примеры они продолжают борьбу в Лиге Чемпионов и ближайший матч – ответка на «Кальдероне». Интересно как тактически поведёт себя Зидан в плане ротации. Команде предстоит 4 матча за 11 дней, 3 матча за одну календарную неделю.

Чехарда в Ла Лиге начнётся с домашнего поединка против «Севильи». Андалусийцы не очень сильны на выезде, да и на «Сантьяго Бернабеу» проигрывают уже много лет подряд, один из самых сложных выездов для «нервионцев». Ориентировочно можно рассчитывать на 3 очка.

Следующий соперник – «Сельта». История здесь тоже непростая – у галисийцев сейчас аналогично напряженный график. 11 мая им предстоит второй полуфинал в рамках Лиги Европы на «Олд Траффорд», игра будет напряженной и кто знает как оно выйдет. Гипотетически если «Сельта» выйдет в финал ЛЕ, можно считать, что 3 очка в кармане у «Реала». В любом случае и без этого «Сельта» вымотана, скамейка у них слишком маленькая. Исторически на «Балаидос» мадридцы не испытывают проблем. Максимум для «Сельты» – это ничья.

Ну и самое сладкое – «Малага». Этот поединок должен стать развязкой чемпионской гонки и именно вокруг этой игры уже сейчас много резонанса. В первую очередь главный наставник «Малаги» Мичел, легенда мадридского «Реала», воспитанник этой команды. За «лос бланкос» он сыграл более 400 поединков и выиграл 15 трофеев, настоящая живая легенда. Очень много вопросов возникло на что сам нынешний наставник «Малаги» ответил:

Это мой «Реал», но ведь это и моя «Малага». Я должен выполнить всё, чему меня учили. Должен уважать турнир и стараться побеждать всегда. Мои футболисты не поймут меня, если в этот день я буду смотреть в другую сторону.

«Малага», как клуб, также получит выгоды в случае чемпионства «Реала». Всё дело в Иско и его давнем трансфере в стан «бланкос», в контракте прописано, что «анчоусы» будут получать по 1 млн. евро бонусов за каждый из первых трёх титулов Ла Лиги, добытых с игроком.

После того как пресса раздула эту историю с Мичелом в полемику включился президент «Малаги»:

Да поможет нам Всевышний победить на поле. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле.

Тем самым шейх поднял очередной вихрь обсуждений. После созданного резонанса президент начал оправдываться, дескать, отбросами назвал каталонскую прессу, а ни в коем случае не игроков или болельщиков.

И вот здесь уже огромный ступор. «Росаледа» очень неприятное место для «Реала», даже если они и выигрывают здесь, то по большей части минимально, с колоссальными затратами как моральных, так и физических ресурсов. Например, «Барселона» несколько недель назад проиграла здесь со счётом 2-0.

При условии если «Барселона» наберёт 6 очков в последних 2 поединках, у «Реала» есть ещё возможность осечки, то есть ничьей, в таком случае они наберут 7 очков и займут первую строчку.

Ближайшая загадка – тактика, которую выберет Зидан и предмет возможной ротации. В ближайшее время однозначно выйдет тактический материал по «Реалу». Как показывает практика последних игр, без Роналду и остальных основных на бумаге футболистов игра может идти очень даже неплохо.

Если подытожить, мой прогноз выглядит следующим образом:

«Севилья» априори не умеет играть на «Бернабеу», а «Сельта» чрезмерно погрязла в Еврокубках и откровенно говоря уже играет из последних сил, на третьем дыхании. «Малага» пока что самый грозный соперник из этого трио и, мне кажется, им удастся взять одно очко в последнем туре.

Буду рад услышать ваши прогнозы на чемпионскую гонку в Ла Лиге.