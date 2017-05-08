Главные моменты чемпионского сезона «Спартака»

поздравляем
поздравляем
Новосибирск гуляет!!! Спартак чемпион
Наконец-таки дождались),мы ждали долгих 16 лет,кто успел уже стать отцом,пожениться,вырастить сына, сколько же всего произошло...... и кто бы что ни говорил Мы-Спартак,м мы Самый великий клуб России и самый популярный,мы не подкупаем судей,мы играем честно и вот наконец все то что мы пережили за эти долгие 16 лет воздается зениту ,цгк,как они смеялись над нами когда мы проигрывали на последних секундах когда мы проигрывали отборы в лч и ле ,особенно приятно за иуду,он же "пошел за трофеями"ну-ну,теперь очень надеюсь настает опять наша эра-эра Спартака,ВСЕХ ОТ ДУШИ С ВЕЛИКОЙ И ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДОЙ!!!!!!
Всё правильно ты сказал! А иуда своё еще отгребёт. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
Мои поздравления с Одессы!!!
некоторые зенитовские фантики минусуют, ахахаха, какие вы жалкие, продолжайте в том же духе, вы неудачники и усоски, а МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!
Значит вы выиграли чемпионат, обыграв жалких усосков, чего же вы сами тогда стоите, если играете в одной лиге с этими "усосками"? Не значит ли это, что это и ваш уровень тоже? Иногда лучше думать, чем писать такое, почему-то в наше время не принято уважать соперника, даже если в нашем футболе есть коррупция, подкупные судьи и отмывание денег то это вовсе не значит, что это идеология того или иного клуба, это закулисная игра отдельных групп лиц, у которых свой интерес, конечно с ними становится еще тяжелее бороться, когда видишь, что болельщики разных клубов стремятся не к объединению и решению общих проблем, а поливанию друг друга грязью, это одна из многих причин почему мы не можем добиться успеха в Европе, поэтому поможет нам только удача, сейчас Спартак будет лицом нашего футбола в Европе, поэтому желаю ему удачи, чтобы этим лицом не ударить в грязь!
Спартак чемпион
поздравляю
Спартак с ПОБЕДОЙ!!!! Спасибо мужики!!!