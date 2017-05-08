Главные моменты чемпионского сезона «Спартака»

«Спартак» официально стал чемпионом России. Показываем лучшие фотографии успешного сезона команды Карреры. Наш фотограф Наталия Кондратенко посетила много игр с участием «Спартака».

Автор: Наталия Кондратенко

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