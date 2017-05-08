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    Главные моменты чемпионского сезона «Спартака»

    8 мая 2017
    «Спартак» официально стал чемпионом России. Показываем лучшие фотографии успешного сезона команды Карреры. Наш фотограф Наталия Кондратенко посетила много игр с участием «Спартака».

    Автор: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии15
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 9 мая 2017, 22:50

      поздравляем

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 9 мая 2017, 07:22

      Новосибирск гуляет!!! Спартак чемпион

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 мая 2017, 11:06

      Наконец-таки дождались),мы ждали долгих 16 лет,кто успел уже стать отцом,пожениться,вырастить сына, сколько же всего произошло...... и кто бы что ни говорил Мы-Спартак,м мы Самый великий клуб России и самый популярный,мы не подкупаем судей,мы играем честно и вот наконец все то что мы пережили за эти долгие 16 лет воздается зениту ,цгк,как они смеялись над нами когда мы проигрывали на последних секундах когда мы проигрывали отборы в лч и ле ,особенно приятно за иуду,он же "пошел за трофеями"ну-ну,теперь очень надеюсь настает опять наша эра-эра Спартака,ВСЕХ ОТ ДУШИ С ВЕЛИКОЙ И ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДОЙ!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +6657

      maior-60 > Спартач_навсегда 8 мая 2017, 12:08

      Всё правильно ты сказал! А иуда своё еще отгребёт. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

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      Рейтинг: +112

      kanosa 8 мая 2017, 10:55

      Мои поздравления с Одессы!!!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 10:27

      некоторые зенитовские фантики минусуют, ахахаха, какие вы жалкие, продолжайте в том же духе, вы неудачники и усоски, а МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > NEON-SM 8 мая 2017, 13:37

      Зенит он везде Зенит!не обращай внимания,с победой братцы!!!!

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      Рейтинг: +118

      kostyandr > NEON-SM 9 мая 2017, 14:18

      Значит вы выиграли чемпионат, обыграв жалких усосков, чего же вы сами тогда стоите, если играете в одной лиге с этими "усосками"? Не значит ли это, что это и ваш уровень тоже? Иногда лучше думать, чем писать такое, почему-то в наше время не принято уважать соперника, даже если в нашем футболе есть коррупция, подкупные судьи и отмывание денег то это вовсе не значит, что это идеология того или иного клуба, это закулисная игра отдельных групп лиц, у которых свой интерес, конечно с ними становится еще тяжелее бороться, когда видишь, что болельщики разных клубов стремятся не к объединению и решению общих проблем, а поливанию друг друга грязью, это одна из многих причин почему мы не можем добиться успеха в Европе, поэтому поможет нам только удача, сейчас Спартак будет лицом нашего футбола в Европе, поэтому желаю ему удачи, чтобы этим лицом не ударить в грязь!

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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 08:42

      Олеее... олее... олаааа.... ! Чемпион Спартак Москвааа... !! Красно-Белые, Красно-Белые, Красно-белые НАВСЕГДААА!!! Олеее... Олеее.... Олааа.... Чемпион Спартак Москваааа!!

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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 8 мая 2017, 08:31

      Спартак чемпион

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 8 мая 2017, 06:17

      поздравляю

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      Рейтинг: +94

      Adob 8 мая 2017, 01:25

      Спартак с ПОБЕДОЙ!!!! Спасибо мужики!!!

      2
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 8 мая 2017, 01:03

      Аааа... наконец-то... Чемпионы...

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