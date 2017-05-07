Дома лучше. Почему летом из России опять никто не уедет

Каждое межсезонье журналисты отправляют Дзагоева, Смолова и других толковых ребят в Европу. Блог Vanity Fair объясняет, почему они все еще здесь и никуда отсюда не денутся.

Основным мотивом перехода выступает более высокий уровень европейских турниров. Чемпионатов, которые объективно сильнее нашего, в Европе только пять. Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. Уже на этом этапе перед русскими возникает ряд барьеров.

Первый – горизонтальная мобильность внутри этих лиг и, особенно, экспорт из турниров второго эшелона, которые сопоставимы по уровню с РФПЛ или слабее. Это Португалия, Голландия, Бельгия, Швейцария, Чехия и т.д. Топовым лигам проще черпать усиление оттуда, поскольку футболисты лучше адаптированы к европейскому быту и культуре и зарабатывают в своих чемпионатах гораздо меньше.

Россияне в финансовом плане могут выиграть только в АПЛ, куда они и уезжали после Евро-2008. С другой стороны лимит вынуждает клубы РФПЛ дорожить квалифицированными русскими игроками, выставляя завышенные ценники. При прочих равных именно наши клубы наиболее заинтересованы в наших игроках.



Помимо стран второго эшелона в Европу течет мощный поток легионеров из Африки и Южной Америки. Они еще более заинтересованы материально и обычно не имеют языкового барьера ввиду того что их родина в 9 случаях из 10 – бывшая колония какой-нибудь из европейских стран. В последние годы топ-лиги активно осваивают азиатский рынок, в первую очередь Южную Корею и Японию, опять же в силу их европеизированности.

Апелляции к посещаемости несерьезны. Из европейских стран помимо большой пятерки мы уступаем только Голландии. Сопоставимые с нашими показатели имеют Бельгия и Турция, наиболее близкая по модели лиги к российской. В остальных чемпионатах посещаемость еще ниже. По количеству клубов (с учетом любительских) мы проигрываем только странам большой пятерки. Количество современных вместительных арен благодаря ЧМ в России тоже на приличном уровне.

Ключевым аргументом остается спортивная составляющая. Наши сильнейшие футболисты собраны в клубах, борющихся за чемпионство или место в еврокубках. С учетом разницы уровня турниров, из российского топ-клуба можно уйти в команду большой пятерки, бьющуюся за место в Лиге Европы. Из аналогичной российской команды – в европейский середняк. Потеря в уровне спортивной мотивации и деньгах очевидна.

Поэтому уехать могут только молодые футболисты, готовые пожертвовать парой-тройкой лет на адаптацию или игру в лиге попроще (как те же Митрюшкин с Караваевым), и только из молодежки, либо выстреливших команд вроде «Ростова», где нет больших денег и амбиций на постоянной основе. Но и оттуда проще уходить на повышение внутри лиги. Потому что язык, деньги, культура, привычный турнир. А за семь верст киселя хлебать пускай чилийцы, камерунцы и румыны ездят.