Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Vanity Fair Все блоги -

    Дома лучше. Почему летом из России опять никто не уедет

    7 мая 2017
    Каждое межсезонье журналисты отправляют Дзагоева, Смолова и других толковых ребят в Европу. Блог Vanity Fair объясняет, почему они все еще здесь и никуда отсюда не денутся.

    Основным мотивом перехода выступает более высокий уровень европейских турниров. Чемпионатов, которые объективно сильнее нашего, в Европе только пять. Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. Уже на этом этапе перед русскими возникает ряд барьеров.

    Первый – горизонтальная мобильность внутри этих лиг и, особенно, экспорт из турниров второго эшелона, которые сопоставимы по уровню с РФПЛ или слабее. Это Португалия, Голландия, Бельгия, Швейцария, Чехия и т.д. Топовым лигам проще черпать усиление оттуда, поскольку футболисты лучше адаптированы к европейскому быту и культуре и зарабатывают в своих чемпионатах гораздо меньше.

    Россияне в финансовом плане могут выиграть только в АПЛ, куда они и уезжали после Евро-2008. С другой стороны лимит вынуждает клубы РФПЛ дорожить квалифицированными русскими игроками, выставляя завышенные ценники. При прочих равных именно наши клубы наиболее заинтересованы в наших игроках.

    Помимо стран второго эшелона в Европу течет мощный поток легионеров из Африки и Южной Америки. Они еще более заинтересованы материально и обычно не имеют языкового барьера ввиду того что их родина в 9 случаях из 10 – бывшая колония какой-нибудь из европейских стран. В последние годы топ-лиги активно осваивают азиатский рынок, в первую очередь Южную Корею и Японию, опять же в силу их европеизированности.

    Апелляции к посещаемости несерьезны. Из европейских стран помимо большой пятерки мы уступаем только Голландии. Сопоставимые с нашими показатели имеют Бельгия и Турция, наиболее близкая по модели лиги к российской. В остальных чемпионатах посещаемость еще ниже. По количеству клубов (с учетом любительских) мы проигрываем только странам большой пятерки. Количество современных вместительных арен благодаря ЧМ в России тоже на приличном уровне.

    Ключевым аргументом остается спортивная составляющая. Наши сильнейшие футболисты собраны в клубах, борющихся за чемпионство или место в еврокубках. С учетом разницы уровня турниров, из российского топ-клуба можно уйти в команду большой пятерки, бьющуюся за место в Лиге Европы. Из аналогичной российской команды – в европейский середняк. Потеря в уровне спортивной мотивации и деньгах очевидна.

    Поэтому уехать могут только молодые футболисты, готовые пожертвовать парой-тройкой лет на адаптацию или игру в лиге попроще (как те же Митрюшкин с Караваевым), и только из молодежки, либо выстреливших команд вроде «Ростова», где нет больших денег и амбиций на постоянной основе. Но и оттуда проще уходить на повышение внутри лиги. Потому что язык, деньги, культура, привычный турнир. А за семь верст киселя хлебать пускай чилийцы, камерунцы и румыны ездят.

    Рейтинг: 4 Голосов: 21
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 8 мая 2017, 11:44

      Зачем нашим куда то уезжать. Когда можно на лавке сидеть и миллионы получать, не напрягаясь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 мая 2017, 01:27

      С русским современным менталитетом нашим игрокам в Европе делать нечего. Тем более если речь о Дзагоеве, да вы что смеетесь что-ли? Он ломается каждый матч. Его могли купить в 2012 году после ЕВРО, но сейчас это уже не тот Дзагоев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 мая 2017, 19:06

      Все правильно ... зачем куда-то ехать и что-то доказывать, если здесь тебе платят кучу бабла только за паспорт, всячески оберегают и ни за что не спрашивают ... можно срать на болельщиков с высокой колокольни ... играть в полноги ... искренне радоваться поражению своей сборной ... и вообще вести необременительный праздный образ жизни ... считая при этом великим одолжением всей стране свое никчемное пинание мяча ... кто же от такого откажется в здравом уме?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Atom2020 8 мая 2017, 00:38

      Друг, у тебя наверняка такой же паспорт. Если за него так клёво платят, почему мы всё ещё не смотрим тебя по МАТЧ-ТВ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Вингер91 8 мая 2017, 00:51

      Наверно, потому что я не футболист, друг ... и за мой паспорт пачки макарон не дадут ... ... но ты же не хочешь сказать, что им кучу бабла за особые таланты и умения платят? ... или может быть за зрелище, которое они на поле устраивают? ... или может какая другая правдоподобная история имеется? ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Atom2020 8 мая 2017, 01:21

      Единственное, что я хочу сказать - то, что даже с учетом лимита гарантированных мест в РФПЛ всего сотня. То есть за них идёт очень серьёзная конкуренция. Да что уж там в РФПЛ - за то, чтобы хотя бы в ФНЛ играть, парни в лепешку расшибаются.

      А считать чужие деньги - моветон. Никто не мешал пойти и стать футболистом тоже. Сидел бы щас где-нибудь в Монте-Карло и шампанское пил через трубочку, вместо того чтобы романтические многоточия в коментах рисовать.

      Но нет, этого не случилось. А вот Паша Мамаев смог, и Саша Кокорин смог, и много других талантливых и работящих парней смогли. Если уж завидовать - хотя бы молча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 8 мая 2017, 01:30

      Эта зависть может быть сугубо по-человечески, потому что деньги любят все. Но рассуждая как болельщик завидовать тут нечему, ты посмотри на Зенит, там мужики получают столько денег, с таким составом они должны доходить минимум до 1/2 ЛЕ и 1/4 ЛЧ, а в итоге даже Терек не могут обыграть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Вингер91 8 мая 2017, 01:48

      Вообще аргумент в стиле "сперва добейся" здесь не уместен! Вот это как раз моветон ... а считать чужие деньги только в том случае моветон, если они чужие ... но меня же никто не спрашивает, хочу ли я платить Мамаеву, покупая еду в магните ... хочу ли я платить Кокорину, пользуясь газом ... хочу ли я платить еще какому-нибудь упырю, когда с меня налоги в бюджет забирают, а потом перечисляют клубу ... да-да-да ... слышал уже ... не пользуйся, не покупай! ... езжай в тундру! ... живи на подножном корме! ... ты сам выбрал такую власть! ... и прочие бла-бла-бла аргументы ... это не зависть ... это банальная справедливость ... Считать Мамаева и Кокорина талантливыми и работящими парнями, приносящими безусловно много пользы всем окружающим и получающими заслуженно свой многомиллионный кусок общественного пирога, ну это, простите, блевать тянет ... Еще больше тянет от тех, кто пытается доказать, что все зашибись ... все правильно ... так и дальше надо ... бездари, пинающие мячик, - конечно все заслужили!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Atom2020 8 мая 2017, 10:43

      Верно, обе радикальные точки не верны. Конечно, они получают больше, чем стоило бы платить. Но и ваш самый первый комментарий, с которого всё началось, от истины далёк ровно на столько же.

      Футболист - профессия очень неблагодарная, это почти как в лотерею играть. Кто-то выигрывает миллионы, но 99% остаются никем, впустую гробя здоровье и лучшие годы жизни. Это понимать надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Вингер91 8 мая 2017, 12:50

      В плане причин, почему россияне торчат в российском чемпионате, мой комментарий не далек от действительности ... здесь можно в пол ноги пинать мяч без полноценной конкуренции и какой-либо ответственности ... и вообще большой болт класть на то, что футбол - это прежде всего не пинание мяча, а культурное явление, сродни театру, кино, эстрадным концертам ... где мало быть технически подкованным, нужно еще вести себя подобающим образом ... и понимать, что с тобой делятся куском общественного пирога не за то, что ты красив и хорош и умеешь мяч чеканить на одной ноге ... но в наших реалиях, все совершенно оторвано друг от друга ... когда плата оторвана от приносимой пользы, это же сразу бросается в глаза ... все потому, что платит тебе какой-то дядя из "газовой трубы" (или из бюджета РФ), особенно не заботясь об окупаемости, а играешь ты якобы для болельщиков, ибо больше твое пинание мяча никому не нужно ... а дяде из "газовой трубы" срать на болельщиков ... у него свои заботы по распилу бюджетов ... он не там деньги зарабатывает ... не на футболе ... и это противоречие абсолютно расхолаживает игроков, вкупе с протекционистской политикой товарища Мутко ... Футбол - это скорее не профессия, а искусство ... и способ оплаты должен быть соответствующий ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 8 мая 2017, 14:36

      Состав заметно ослаб с уходом Халка и Витселя. Адекватной замены им не купили, остальные лидеры постарели. Да, подбор игроков всё ещё один из лучших в РФПЛ, но уж точно не гарантирующий те стадии еврокубков, что ты указываешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 8 мая 2017, 15:34

      Ха, а в 2008 году состав Зенита соответствовал финалу кубка УЕФА? Причем не забывай что в том составе не было ни Жулиано, ни Хави Гарсии, был почти русский состав.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 9 мая 2017, 01:54

      Вполне. Тогда Россия играла в полуфинале Евро, и уж точно Аршавин был сильнее Жулиано, а Тимощук - Гарсии. Плюс были в большом порядке Зырянов, Денисов, Погребняк, ещё не старые Малафеев с Анюковым.
      Не говоря уже о том, что это была Команда - сыгранная, в хорошем смысле дерзкая и злая.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 9 мая 2017, 10:33

      Это ты сейчас так говоришь, а я спрашиваю до этого. До ЕВРО и до победы в кубке УЕФА. Они заняли в группе 3 место, а сборная при помощи хорватов попала на ЕВРО. Сомневаюсь что все были уверены в будущих победах тогда. Да и в том чемпионате России Зенит еле еле выиграл чемпионат России благодаря осечки Спартака против Сатурна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 9 мая 2017, 10:53

      При чём тут уверены/не уверены? Уровень игроков не от уверенности в них диванных экспертов зависит. Он либо есть, либо нет. У "Зенита" в 2008 уровень имелся.

      "Манчестер Сити" первое чемпионство выиграл по разнице мячей в компенсированное время в последнем туре. Они что, дном стали оттого, что еле-еле выиграли? Просто и "Спартак" тогда был в порядке. Португалия на последнем Евро тоже с 3 места вышла. Дальше то что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 9 мая 2017, 13:41

      Откуда ты знаешь имелся он в 2008 году или нет? Ты что в январе 2008 года был уверен на 100% что Зенит выиграет Кубок УЕФА??? Ты меня видимо не поймёшь, о чем я. Я считаю, что нынешний состав Зенита ничем не уступает Зениту 2008, в плане уровня игроков. Нынешний Дзюба допустим не хуже того Погребняка, а может даже и лучше. Вот только тот Зенит добился успеха, а нынешний нет. А причиной тому явилось нехотение игроков добиваться успехов. А в 2008 хотели и выиграли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 11 мая 2017, 00:25

      Одно дело то, что ты считаешь, другое - то, что есть по факту. А по факту состав "Зенита" тогда был сильнее нынешнего, что игроки и подтвердили результатами в клубе (чемпионство, КУ), сборной (Евро) и последующими трансферами в серьёзные клубы (Аршавин, Тимощук, Погребняк).

      А субъективные оценки и прогнозы никому не интересны. Если тебе нравится думать, что Жулиано и Аршавин - игроки одного уровня - на здоровье. Есть цифры и факты, доказывающие, что это не так.
      Аналогично с очень ограниченным и узкопрофильным Гарсией в опорной зоне, который абсолютно точно слабее хоть Тимощука, хоть Денисова в 2008. Дзюба и Погребняк примерно сопоставимы - это да.

      Байки про "нехотение выигрывать" ты своей бабушке на ночь рассказывай. Это как минимум очень серьёзные премиальные, если уж спортивная составляющая не торкает. Может и немцы с испанцами и всеми остальными последний Евро не выиграли потому, что не хотели? По составу то португальцы послабже будут, нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 11 мая 2017, 14:10

      Немцы дошли до полуфинала, а испанцы вылетели от итальянцев. Ты очень плоско судишь, тупо по результатам , ты наверное и футбол не смотришь. Тупо открыл интернет, посмотрел счёт, и потом сам себе сказал: ну я так и думал. Про какие премиальные говоришь, тогда почему Капелло с большущей зарплатой не привел нашу сборной к трофеям??? Он же имеет уровень да и деньги, чё мешало то??? А ещё мне объясни почему в хоккею наша сборная не может никак олимпиаду выиграть? Мало получают и уровень плохой? Так они в НХЛ все наши блистают, и деньги хорошие имеют. В чем причина то?? Да я высказываю своё мнение, но оно хотя бы адекватное и объективное. В СССР без твоих денег все хорошо играли, поэтому и считаю что дело в хотении, а не в деньгах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 11 мая 2017, 15:23

      Потому что в СССР была лучше школа и богаче выбор игроков гораздо. Добавь Украину и все остальные республики с Мхитарянами - совсем другой подбор игроков.

      Не надо путать уровень тренера Капелло с уровнем футболистов.

      Про хоккей понятия не имею.

      Адекватность и объективность мнения более чем сомнительна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 11 мая 2017, 15:37

      А сейчас разве школа у нас плохая?? Наши юниоры ни раз выигрывали ЕВРО, если что.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 11 мая 2017, 16:09

      С 2000 года молодежная сборная только один раз прошла квалификацию на Евро. И 9 раз не смогла пройти. До тех пор были четвертьфиналы в 94 и 98.
      На ЧМ аналогично - 1/4 в 93 и 95, с тех пор мы туда просто не отбираемся. Уже 10 раз подряд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 12 мая 2017, 02:15

      Ну а юниоры выиграли евро-2006, евро-2013, и взяли бронзу на евро-2015. То есть как раз таки школа у нас хорошая, детей воспитывает как надо. А вот уже дальше в более большом возрасте (молодежном) наблюдается деградация. Потому что сидят на лавках, или играют за дубль, получая неплохие деньги. Вот поэтому молодёжка ничего и не выигрывает, потому что не хотят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 12 мая 2017, 03:42

      Ой, всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 7 мая 2017, 18:56

      Ну еще причину можно добавить как лимит на легионеров в РФПЛ.Не только игроки,но и руководство клубов не хотят отпускать в Европу.
      А как же завышенные зарплаты???Хватит платить 17ти летнему пацану по 3 млн в месяц.Возможно Мудько сам виноват в том,что нет у нас игроков готовых для европы.
      Ну еще причина в судействе.Вот любо дорого смотреть на АПЛ,там дают играть и бороться,а у нас чуть толкнул сразу фол,наши игроки не приучены к борьбе.Любое касание падают и корчаться.Нужно обратить внимание на судейство.
      Еще подкупают судей (Зенит не даст соврать).Зачем условному Шатову уходить в АПЛ,Лигу 1 или Примеру,если тут все купить можно и выигрывать на полуспущенных???В РФПЛ не устают наши игроки,а в Европе пахать нужно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 00:35

      По судейству аргумент очень спорный - даже в ЛЧ судьи чудят будь здоров.
      Не знаю, где все эти 17-летние миллионеры. Может, назовете пару-тройку?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Вингер91 8 мая 2017, 07:17

      Зарплата Чалова в ЦСКА 290 тысяч евро.Умножь на наши и получи результат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 10:47

      И сколько таких Чаловых в России? Не думаю, что Оланаре получает меньше, а выхлоп от Чалова побольше будет. Да и получается там не 3, а 1,5, хотя это не важно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Вингер91 8 мая 2017, 12:21

      Ну молодые игроки получают от 200 тыс евро.На наши рубли каждый больше миллиона в месяц.Нормально так,зарабатывать в 17 лет в России нереально.Поэтому они и держаться за РФПЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 14:00

      В "Томи", где играют молодые игроки, максимальная зарплата 300 тысяч рублей. И её платят парням вроде Голышева, а не школьникам.

      Мне сложно понять, почему пример условного Чалова и ещё пары десятков молодых людей из нескольких топовых команд лиги так любят экстраполировать на всех молодых футболистов, которые таких денег в глаза не видели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 14:01

      Я например очень сомневаюсь, что у Иванова в "Урале", требующего потолок зарплат в 1 млн. рублей, получает этот миллион тот же Ильин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Вингер91 8 мая 2017, 14:11

      Рано или поздно эти молодые таланты из Томи перейдут в топ команд чемпионата и вуаля зарплата 250-1000000 евро.Так было с Кокориным,Мамаевым,Дзагоевым,Самедовым,Дзюбой,Смоловым и еще со многими.Так что все еще впереди у молодых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 мая 2017, 18:11

      Да кому нужны "наши сильнейшие" кривоногие и никчемные если бы не лимит они бы и в рфпл особо не нужны были бы....

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Dellleone 7 мая 2017, 18:57

      Ну начнем с того,что ни все кривоногие и т.д.
      Смолов,Дзюба,Акинфеев,Фернандес,Полоз,Глушаков и еще несколько человек спокойно потянут ТОП-5 Чемпионатов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Паук за ЦСКА 7 мая 2017, 22:17

      Дзюба?????? Его то куда это дерево !!! Гоушаков тоже рядли... остальные максимум во Франции где нибудь если в других типах то только в клубах аутсайдерах....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Dellleone 8 мая 2017, 07:13

      Дзюба и Глушаков-это мощь на данный момент в РФПЛ.Чем Вам не нравиться Артём???Ты видимо фанат Спартака,что так о нём отзываешься???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Паук за ЦСКА 9 мая 2017, 09:40

      Вообще то он насыщенный ни чего из себя не представляющее дерево которое о себе большого мнения !!! Где логика ? Если бы я был фанатом Спартака как бы я про глушакова говорил ??? Я за ЦСКА болею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 7 мая 2017, 17:56

      Мне понравилось слово "Европеиизированность")

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 17:14

      Согласен-от добра добра не ищут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11