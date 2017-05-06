Как Дани Алвес реанимировал карьеру и заставил «Барсу» завидовать

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему бразилец – лучший правый защитник планеты прямо сейчас.

Недавно я написал материал о Дани Алвесе и его непростых отношениях с руководством «Барселоны», которое просто вышвырнуло его из команды. Сам бразилец сетовал на отсутствие уважение от боссов «блауграны». Прошло время, Алвес уехал в Турин и стал там без преувеличения ключевым игроком. Потеря Алвеса стала для «Барсы» вопиющей, но это уже совсем другая история

6 мая 2017 года Дани Алвесу исполняется 34 года. Невероятно, но факт. Принято считать, что в столь преклонном для футбола возрасте игроки либо едут подзаработать деньжат на своей славе куда-то в США или Китай, либо просто вешают бутсы на гвоздь. У Алвеса тоже был выбор – деньги или новый вызов в карьере. С «Барсой» он выиграл под два десятка трофеев, зачем ему этот «Ювентус»?

В отличие от каталонского клуба у туринцев не было особой нужды в правом защитнике. Мало того, был Линхштайнер, застолбивший за собой место в основе, вернули Куадрадо. Да и базовой схемой «старой синьоры» была 3-5-2. Фактически бразилец начинал всё с 0, имея за спиной лишь колоссальный опыт (особенно в Лиге Чемпионов).

За время пребывания в команде Алвес сотворил революцию, он выиграл конкуренцию у Линхштайнера, да так, что того не включили в заявку на групповой этап, пережил серьёзнейшую травму, последствия которой могли быть необратимыми в силу возраста, вернулся и сделал невозможное.

В Серии А он один из лучших в команде, при том, что Аллегри любит периодическую ротацию.В среднем, за матч отдаёт 59,53 передачи, из которых 50,47 находят своего адресата. У Куадрадо и Линхштайнера эти показатели значительно ниже (около 35 передач за игру). Бразилец в Серии А создаёт, в среднем, 1.82 шанса против 0.70 у Линхштайнера и 1.50 у Куадрадо.

Низкорослый Алвес выигрывает около 60% воздушных единоборств в то время, как Линхштайнер при росте на 10 см. выше выигрывает лишь 36,36% единоборств. Мы видим насколько бразилец эффективен в атаке, но ничуть не хуже он смотрится в обороне – 1,65 перехвата за матч и 1,41 успешный отбор (Линхтайнер – 0,52 и 0,74; Куадрадо – 1 и 1,31). Феноменальная эффективность и это только в Серии А, где он пропустил немалый отрезок из-за серьёзной травмы.

То, что творит Алвес в Лиге Чемпионов за гранью реальности. Объективно – в ЛЧ он лучший игрок команды, а возможно и всего турнира. Есть один интересный показатель – количество созданных шансов и согласно ему бразилец создал наибольшее количество шансов среди всех игроков ЛЧ. До недавнего время его прямым конкурентом был Неймар – 25 шансов, но благодаря первому полуфиналу Алвес обогнал Джуниора у достиг отметки в 27 шансов. У Криштиану Роналду, продолжающего борьбу в турнире, лишь 19 созданных шансов. Что у Мбаппе, что у Игуаина до 10 шансов.

На матч против «Монако» Аллегри пошёл на эксперимент. Справа в обороне играл Бардзальи, а Алвес играл впереди, на позиции Куадрадо. Помнится немало экспертов говорили, дескать, этот эксперимент обречён на провал, колумбиец незаменим. На практике имеем очередной поединок Буффона на 0, великолепную игру в атаке и фантастического Дани Алвеса.

twit text — Squawka Football (@Squawka) May 3, 2017

Впервые за свою карьеру Дани Алвес сделал 2 ассиста за один поединок. Первый вышел невероятным по красоте, а второй сделал его лучшим ассистентом Лиги Чемпионов.

Ну и напоследок слегка покуражимся, в рамках Лиги Чемпионов я решил сравнить между собой по разным показателям основных правых защитников «Реала», «Атлетико», «Баварии» и Дани Алвеса. Совершенно очевидно, что этими представителями будут Дани Карвахаль, Хуанфран Торрес и Филипп Лам. Последним двоим уже за 30, а Карвахалю лишь 25.

По количеству созданных шансов Дани Алвес вне конкуренции. Единственное в чём он уступает всему трио – перехваты.

На счету Алвес имеет 2 забитых мяча, в то время, как ни Карвахаль, ни Хуанфран, ни Лам не забили ни одного. Также бразилец вместе с игроком «Реала» лидирует в количестве ассистов за игру. Вот только Карвахаль получил травму и больше не сыграет в этом сезоне, а у Алвеса есть ещё, как минимум, 1 матч.

Алвес, в среднем, бьёт 1,20 раза по воротам соперника, у Карвахаля и Лама в 2 раза меньше, у Хуанфарана вообще 0. Наиболее успешен среди всего трио бразилец также в компоненте успешных отборов, целых 2 за матч. Как показывает последняя строчка в матрице, Лам наиболее грязно играет в отборе – 0,43 карточки в неудачных отборах.

Исходя из всего сказанного, Дани Алвес всё ещё остаётся лучшим правым защитником в мире. Он хорош в обороне и крайне эффективен в атаке, при этом у него за спиной колоссальный опыт, которого ещё не достаточно у того же Карвахаля.