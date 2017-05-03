Язык народного уважения.

Быстрей бы уже все это закончилось. Я про чемпионат России по футболу. Давно не приходилось испытывать такой мерзкой оскомины. И речь не о безобразиях последних туров и даже не об искреннем возмущении общественности, звуки от которых если кого и потрясают, то уж точно не конечного потребителя. Там, в кабинах, тихо, стеклопакет. Это было всегда и, судя по всему, всегда будет.

Совсем недавно я искренне гордился, что перестал воспринимать происходящее на футбольном поле слишком эмоционально, прекрасно понимая, что это не оставляет мне шанса быть объективным. Газетные заголовки не раздражали, комментарии забавляли. Жизнь шла своим чередом. Вечером смотрел, утром читал, соизмерял со своими ощущениями и под чаек с лимоном забывал.

В общем, не было ни единой видимой причины, почему бы стоило изменить своим привычкам. Работа, дом. Обычные дела в преддверии очередного футбольного сезона. Все обыденно.

Опираясь на свои ощущения и результаты «Спартака», я был уверен, что вынужденное продолжение работы тренерского штаба Дмитрия Анатольевича не будет слишком долгим. Очередная попытка слепить исключительно доморощенное руководство и тем самым капнуть лечебным бальзамом болельщикам на раны, а ветеранам в коньяк, провалилась. Ждать пришлось не долго, «не дольше чем зимой ждать весны»... 5 августа нам объявили о назначении временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

Я даже не поморщился. Для меня сезон закончился, толком не успев начаться. Позже была череда поражений, вылет из Кубка России, проигрыш «Зениту» с крупным счетом. «Спартак» по-прежнему хоронили, даже не подозревая, какой смысл этому скорбному процессу привнесет ход дальнейших событий.

Но именно тогда случилось главное. Я ощутил прилив подозрительного тепла. Ощущение чего-то такого важного, главного, что, казалось, утратил навсегда. Волнение перед каждой новой игрой «Спартака», удовольствие от происходящего на поле. Я искренне верил, что я не одинок в своих ощущениях. Я с удовольствием наблюдал за восторгом трибун любого российского стадиона, где бы москвичам ни приходилось играть, обилием красно-белой атрибутики и неистовой поддержкой. Я с интересом наблюдал за работай нового тренера. Тактические задумки, руководство командой по ходу игры, интенсивность, высокий прессинг, безудержная жажда борьбы в каждом игровом эпизоде. И я никогда не думал, что когда-нибудь скажу эту глупую фразу, но я действительно увидел этот пресловутый блеск в глазах.

Как же теперь смешно вспоминать все разговоры о «багаже» и интервью под интригующими заголовками под общей смысловой нагрузкой – «Каррера – не то». Было ясно, кому-то очень не нравятся неожиданные успехи команды под руководством «чужого» тренера.

Член совета директоров московского «Спартака» Александр Жирков прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Массимо Каррера не знал о готовящемся приобретении голкипера «Амкара» Александра Селихова.

«Понятно, что кто-то не очень хочет, чтобы „Спартак“ был на первом месте. Так что это некое расшатывание обстановки. Все были в курсе!»

На моей памяти это был чуть ли не первый случай, когда высшее руководство клуба в ответ на газетные инсинуации выступило с официальным заявлением.Это была открытая и официальная поддержка тренерского штаба. Наконец-то.

По окончании первых 17 туров «Спартак» ушел на зимний перерыв с пятиочковым отрывом, но скептических прогнозов и высказываний о дальнейших командных перспективах меньше не становилось. Скорее наоборот. Матч, проигранный «Рубину» на сборах, стал сигналом к очередному похоронному карнавалу. Песни и пляски. «Меня на улице, в магазинах часто спрашивают болельщики: „Спартак“ – чемпион?». Ребят, ну какой чемпион при такой игре?» (Е. Ловчев)

А может, так и надо? Играли и вправду неважно, но исходя из логики подобных рассуждений и оценки межсезонных контрольно-товарищеских игр, праздновать победу в чемпионате должен был ЦСКА. Но время и игра рассудили по-своему. В интервью после успешного матча на Песчаной улице Массимо Каррера сказал несколько фраз, которые стали главной причиной успешного выступления команды. «Прежде, чем стать командой, мы стали семьей». «Заставил их усердно работать». «Если не хотите тренироваться – уходите с поля». После этих трех фраз уже можно говорить что угодно.

Можно сколь угодно долго продолжать искать черную кошку в темной комнате. Можно перечить самому себе, предсказывая превосходство армейцев перед важным дерби, «не претендуя на тренерскую экспертизу, но наблюдая со стороны», а потом спокойно заявить, что«с 76-й минуты ЦСКА отдавал игру.„Спартак“ закрыл тему. „Спартак“–чемпион. Причины? Таковых нет. Просто это видно издалека».

Задумчиво смотрела она вдаль и думала о том, чего совсем не жаль…

Зачем жалеть, зачем грустить…

Кому-то что-то говорить…

Доказывать и объяснять..

Рассказывать и обвинять…

Как бы иронизирует и в тоже время иллюстрирует эту удивительную тягу господина Созина посмотреть издалека и со стороны поэтесса Фарафонова.

Теперь эта команда, чей состав, по мнению экспертов, с талией, безмерно скучающей по хула-хупу, годился лишь для борьбы за выживание в ФНЛ, с тренером, чьи скромные успехи – всего лишь Божий промысел. Обыкновенный мотиватор, который «ничему не научил», но при этом обыграл всех представителей Премьер-Лиги, а большинство – дважды, и еще совсем скоро оформит такой долгожданный для спартаковцев чемпионский титул.

Я не знаю, что нас ждет за этим поворотом, что там будет дальше. Стоит ли сейчас об этом? Тем более, что я снова читаю:

«То, что сегодня происходит в „Спартаке“, – это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона»,– сказал Титов в беседе с известной теннисисткой Ксенией Первак.

Эх, скоро конец чемпионата, и пусть он быстрей закончится. У победы всегда тысяча отцов…

И, может быть, Олег Иванович Романцев, который тоже что-то такое знал, все же не станет дожидаться 10-го чемпионства Массимо Карреры и все же решит поговорить с новым тренером чемпионов, пусть даже через переводчика?

«Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь».

Только вот захочет ли теперь Каррера? Дела, знаете ли…

«Я очень много времени уделяю „Спартаку“. На изучение русского пока не хватает. Но я еще подучу. Надо же знать язык, на котором тебя увольняют. Шутка».