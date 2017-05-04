Почему «Сельта» выиграет Лигу Европы

«Сельта» дошла до 1/2 финала Лиги Европы. У команды есть сильный состав и ментальная стойкость. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему галисийцы станут следующими обладателями трофея.

В четверг нам предстоит насладиться поединком 1/2 финала Лиги Европы. «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед». Я, как человек, который любит Испанию, знает Примеру и разбирается в испанском футболе, хотел бы пролить свет на «Сельту». По ходу сезона мне не раз приходилось слышать, дескать, это какие-то выскочки, которых рано или поздно приструнят. Это неудивительно, в обществе очень прочно укоренился миф о том, что в Испании есть только три команды. Пожалуй, это одно из самых глупых предубеждений.

С самого начала еврокубковой кампании я видел «Сельту», как минимум, в 1/4 финала ЛЕ. Сейчас я вижу «Сельту» с трофеем Лиги Европы и на это у меня есть определенные основания.

Испанская гегемония

В 21 веке игралось 15 финалов Лиги Европы, в 6 из которых испанцы выходили победителями, дважды разыгрывался испанский финал и 1 раз испанский клуб проиграл финал. Трофей над головой поднимали капитаны 3-х разных команд – «Валенсии», «Атлетико», «Севильи». Три испанские команды («Алавес», «Атлетик», «Эспаньол») проигрывали в финале. Англия – 2 победы в финале, Португалия – 2 победы в финале, Россия – 2 победы в финале, Украина – 1 победа в финале, Нидерланды – 1 победа в финале.

Последние 4 сезона вообще анриал – 3 испанских обладателя трофея и 1 испанский финал. Подобные результаты прекрасно доказывают, что на Пиренеях на коне не только 3 команды, ну и, безусловно, говорят о классе чемпионата.

Ответы о непрестижности турнира не принимаю, особенно после того, как на кону, помимо трофея, путёвка в Лигу Чемпионов.

Долгосрочный проект

История «Сельты» имеет тесные параллели с историей «Атлетико». Симеоне пришёл в клуб в 2011 году и из слегка разболтанной команды, которая не могла взять себя в руки сделал ТОП-клуб, третью силу Испании, которая способна побороться за чемпионство (и взять его), клуб Лиги Чемпионов, а не ЛЕ с уникальной манерой игры.

Становление «Сельты» началось ещё с Луиса Энрике в 2013 году, уже тогда тот прививал команде особенную манеру, пусть те валандались в районе экватора, но игра совершенствовалась с каждым туром. Потом Энрике переманила «Барселона», а в клуб пришёл крепкий хозяйственник Эд Бериццо. Большой Эд выработал свою доктрину и концепцию, которой команда просто придерживалась из поединка к поединку.

Акцент был сделан на мобильность, скорость и молодость, недаром средний возраст игроков составляет лишь 24,5 года. Команда исповедует игровую схему 4-3-3, хотя может изменять ее в зависимости от ситуации на поле или на 4-2-3-1, или на 4-4-2. «Сельта» пытается играть в мелкий пас и делать акцент на владение мячом, здесь виден след Луиса Энрике. При этом команда не любит слишком длительную тики-таку, к владению мячом добавляется скорость, высокая линия обороны и мощнейшие фланги. Однозначно, Бериццо любит атакующий футбол, хотя сам был очень даже хорошим защитником.

Все силы на Лигу Европы

Если заглянуть в турнирную таблицу испанской Примеры, можно обнаружить «Сельты» вне ТОП-10. Одни скажут, дескать парни скатились и о каком финале вообще идёт речь, но я скажу другое. Руководство «Сельты» Ла Лига интересует в третью очередь, по приоритетам номер 1 – Лига Европы, номер 2 – Копа дель Рей и номер 3 – Примера. Это имеет отражение не только на бумаге, но и на практике. Перед поединками ЛЕ/кубка Бериццо делает внушительную ротацию. В худшем случае это 4-5 игроков, в худшем случае полностью второй состав с примесью третьего. На бумаге – ротация, но по факту чистый слив матча чемпионата. Хотя не всегда, например, вторым составом ужалось даже крупно обыграть «Осасуну» и «Гранаду» (уже вылетевшие команды Ла Лиги).

Эта традиция не в новинку, в прошлом сезоне история также повторялась в кубке Испании. Единственное, там матчи проходили не так часто, да и на ранних стадиях можно в кубке дать поиграть молодёжи. Но в 1/4 против «Атлетико» была вся основа и полностью ротированные составы, что перед поединком, что после.

Если другие наставники так не рискуют, «Сельта» в этом отношении радикальна, стабильная ротация до матча ЛЕ и после и никаких но, никаких отклонений. Это, собственно говоря, и объясняет почему на данный момент они вне ТОП-10 в чемпионате.

Ментальная стойкость

«Сельта» имеет характер, а один из его важных компонентов – ментальная стойкость. В голову приходят слова Рокки Бальбоа: «Не важно с какой силой ты бьешь, важно, как ты держишь удар» – это именно про галисийцев. Вот и сам Бериццо говорит в раздевалке: «Неважно, что случится с вами на поле – важно, как вы на это ответите.»

Точка невозврата – 2 октября 2016 года. Начало сезона получилось для «Сельты» неудачным, 3 поражения подряд, 1 ничья и вот «Барселона». О поражение говорили все – начиная от букмекеров, заканчивая болельщиками. Однозначно этот матч сулил потерю трёх очков и регресс в психологии. Но «Сельта» сыграла выше всяких похвал, команда следовала своему плану, несмотря на массу препятствий. Их прижимали, они контратаковали, пропускали, но поднимались с колен и отвечали забитым. Галисийцы выиграли и показали невероятный характер, силу духа и воли. «Барса» била их по лицу, забивала, но «Сельта» держала удар и била в ответ.

Харизматичные лидеры

Главный лидер, безусловно, Эдуардо Бериццо – он не настолько яркий, как Симеоне, не склонен к эпатажу. Порой скандальные ситуации создаёт его откровенность и прямолинейность. Большой Эд – мощный лидер, харизметик, способен вести команду за собой и вдохновлять ребят в раздевалке. «Сельта» отчасти поддерживает принцип «команда, как семья», у игрока и тренера доверительные отношение, но при этом Эд не терпит хамства и неуважения. На одной из тренировок Фабиан Орельяна с пылу послал Бериццо. Орельяна был достаточно важным игроком для команды, но с хамством тренер мириться не стал, несмотря на то, что игрок каялся. Послал тренера, вон из команды, именно поэтому Орельяна ушёл в «Валенсию» в зимнее окно.

В роли идеолога доктрины Бериццо на поле – Яго Аспас, ключевой форвард команды. Ему 29, он воспитывался в Виго, прошёл процесс становления, как игрок. Пошёл на повышение в «Ливерпуль», но не заиграл. Пользуется большим уважением среди молодых партнёров, лучший испанский бомбардир Примеры, в этом сезоне впервые получил вызов в стан национальной сборной Испании.

Спокойствие и уверенность в себе

После жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» попала на «Реал». Бериццо не стал морщить лоб, да и не прыгал от радости, он просто сказал:

Мы понимаем, с командой какого класса нам предстоит встретиться, но нынешняя «Сельта» способна победить любого соперника.

Действительно «Сельте» по сумме двух поединков удалось выбить «Реал» из Кубка. При этом команда выглядела действительно спокойной и уверенной в себе. Они гнули свою линию и стабильно угрожали воротам мадридцев. «Сельта» не нервничала, она просто играла в свой футбол. Подобное спокойствие просто бесило «Реал», Роналду срывался и симулировал, а Рамос плюнул на Аспаса.

Аналогично было против «Барселоны». «Сельта» подвергалась ударам, но при этом они были спокойны и знали что делать на поле. Именно это спокойствие заставляло «Барсу» нервничать, это привело к ошибке Тер Штегена и общей нервозности каталонцевю

В Лиге Европы это также имело место быть, яркий пример поединки против «Шахтёра». После поражения 0-1 в первой игре команда не сломалась, они знали что делать. Когда в ворота донетчан назначили пенальти, Аспас не дрогнул и реализовал его, а в овертайм добыли победу чисто благодаря психологии.

Сильный состав

Трансферная стоимость «Сельты» невелика (9 место в Примере), тем не менее, деньги не главное. У команды хорошие селекционеры, которые летом смогли найти очень качественных футболистов за относительно низкую стоимость. Я уже говорил, что галисийские боссы делают акцент на молодёжь, которая по умолчанию не может дорого стоить. Из молодёжи я мог бы выделить тройку игроков. Первый – вратарь Рубен Бланко (21 год), который в текущем сезоне стал основным кипером. Второй – защитник Хонатан (Хонни) Кастро (22 года), универсальный защитник, способный сыграть на 2-х флангах, который в схватке против «Реала» просто разрывал бедного Карвахаля. Третий – Тео Бонгонда (21 год), скоростной нападающий, великолепен в комбинационной игре.

Из опытных – это однозначно Аспас, лучший испанский бомбардир Примеры, Даниэль Вас, Уго Мальо.

Соперники

Из Топ-10 фаворитов ЛЕ по версии букмекеров до 1/2 дошел лишь «Манчестер Юнайтед». При этом, одного фаворита из ТОП-5, донецкий «Шахтёр» «Сельта» лично убрала. «Аякс», «Лион» команды интересные, но не далеко ушли от самих испанцев.

«Юнайтед» безусловный фаворит гонки, понятное дело, у них один Погба стоит дороже всего состава «Сельты». Но у испанец есть несколько козырей в рукаве:

а) Неудобная манера игры для «МЮ». Ситуация заставит действовать британцев первым номером, а «Сельта» очень это любит делать.

б) «Сельта» умеет играть против грандов. Они обыграли «Барселону» 4-3, выбили «Реал» из кубка Испании, в прошлом сезоне вовсе унизили «Барсу» 4-1. Какие доказательства ещё нужны?

в) У «Манчестер Юнайтед» есть явные проблемы. Травмированы сразу 3 ключевых защитника – Рохо, Джонс и Смоллинг. На грани травмы Байии, парень просто не выдерживает сумасшедшего темпа из-за отсутствия замены для него. Травмирован также Ибрагимович, лучший бомбардир команды в АПЛ и ЛЕ. Вероятно не сыграего Поль Погба.

г) «МЮ» в отличие от «Сельты» не делает такую глубокую ротацию, поэтому галисийцы будут в лучшей функциональной готовности