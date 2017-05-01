Галактикос 3.0

С недавних пор Реал практически перестал осуществлять многомиллионные сделки, лишь изредка оплачивая трансферы игроков уровня Гарета и Хамеса. На фоне этого в скором времени пройдут очередные выборы в президенты клуба. Где как ни на этом поприще пред

На данный момент Реал находится в 3-4 часах от финала в Лиге Чемпионов. Наряду с этим, команда борется за золото в испанском чемпионате, где Барселона занимает выжидающую позицию, создавая довольно стрессовую ситуацию в турнирной таблице. Состав команды силен и сбалансирован, команда хорошо готова физически, да и лидеры показывают характер в самый удобный момент.

Не буду углубляться в статистику – для этого уже созданы блоги намного интереснее и содержательнее. Что бы ни говорил Зинедин про отсутствие как такового первого и второго состава команды, но завтра в мате против Атлетико в полуфинале выйдет тот же Карим Бензема. Поэтому выскажу лишь предположение, от кого Реалу стоило бы избавиться и кого приобрести. Начнем с проблем:

Вратарский вопрос. У Реала нет голкипера, который во много раз лучше второго. Кейлор Навас в этом сезоне грешит чаще обычного, а Кико Касилья не стал навязывать ему серьезную борьбу за место в основе. Я лично всегда считал Наваса добротным вратарем хорошего европейского уровня, способного занять место в воротах условного Интера (Ханданович) или Милана (Доннарумма). Ему нужно быть в тонусе, что означает периодически спасать команду от неминуемого гола (что у него довольно часто получалось в прошлом сезоне), проявляя свои лучшие кошачьи навыки. К сожалению, в этом сезоне он пропускает практически в каждом матче. Касилья же хорошо проявил себя в роли второго вратаря. И думаю он останется им и в следующем сезоне.

Центральный защитник. Вообще, в обойме у Реала есть Серхио Рамос, Пепе, Варан, Начо и Техеро. В аренде бегал, а сейчас лечится Вальехо, который прекрасно зарекомендовал себя в Айнтрахте, где завоевал место в основе клуба. Он воспринимается как основная замена Пепе. А Пепе, как мы знаем, сейчас травмирован, получив болезненный удар бедром в ребра от Тони Крооса. Но не это является главной причиной непролонгации контракта, а его возраст и растущие навыки его конкурентов. Серхио Рамос – основа основ любого Реала и его место в основе – не место для спекуляций. А вот пару ему могут составить в одинаковым успехом и Начо, и Варан. Причем, как принято понимать определение полномочий у центральных защитников зависит от характера игры защитника, а именно в паре с ведущим (Серхио Рамос) защитником должен быть ведомый (Начо и Варан). Оба футболиста идеально вписываются в это амплуа. Даже сразу и не скажешь, кто из них сильнее как защитник – недостаток роста Начо (явный плюс Варана) восполняет неуступчивостью и цепкостью (явный минус Варана). Но это приятная головная боль. А о Техеро слышно немного – он недавно дебютировал в Примере, грубостей себе не позволял, да и особой защитой ворот не отметился. Но думаю задатки есть.

Фланговые защитники. Данило изначально был куплен для усиления конкуренции для Карвахаля. Но он проиграл эту борьбу едва вступив на поле. Карвахаль находится в тройке-четверке лучших правых беков мира, да и возраст позволяет набрать еще более оптимальные кондиции. Данило не портит игры, выходя время от времени в основе или даже на замену. Но в качесте креатива заметно уступает. В другой стороне поля бегает нестареющий Марсело, который по факту является единственный левым защитником команды. Фабиу Коэнтрао уже давно не может набрать кондиций, да им вряд ли их наберет. Думается мне тут дело не в физических кондициях, а в психологии. Уж слишком часто его оставляют вне заявки, предпочитая ему молодого Техеро. В теории же место сменщика Марсело может сыграть и Начо, но куда девать дефицит центральных защитников? Поэтому поиск левого защитника обещает быть тщательным, а список большим.

Опорный полузащитник. Не думаю, что Каземиро – лучший опорник мира, но со своими прямыми обязанностями он справляется на ура. Его игра привносит тот самый баланс, про который говорил еще Анчелотти, но который появился в своем нынешнем виде при Бенитесе. Приход Зидана только укрепил мнение, что Каземиро – первая линия защиты нынешнего Реала. Но как и в ситуации с Марсело – у него нет достойного сменщика. Даже недостойного сменщика у него нет. Хотя существует один хороший вариант в Алавесе, который проводит великолепный сезон.

Центральные полузащитники. Много было разговоров о перенасыщенности линии центральных полузащитников. Но никакой перенасыщенности тут нет и ей даже не пахло. По сути, на два места в основе претендуют всего четыре человека: Лука Модрич, Тони Кроос, Иско и Матео Ковачич. Тут очень редко играл кто-то из тройки Хамес-Асенсио-Васкес, не говоря уже о ком-то еще.

Атакующая линия. Пора признать, что идея создания трио Бензема-Бэйл-Роналду не увенчалась оглушительным успехом. Гарет слишком часто подвержен травмам и было бы интересно узнать какова его цена на трансферном рынке. Карим слишком часто работает впустую, а если стреляет, то не всегда точно. Криштиану не так резок, как был в лучшие годы, но в состоянии забивать такие нужные мячи. Кроме них в составе есть взрывной Лукас Васкес, золотая левая нога Хамеса и бодрая, наглая молодость Асенсио. Это трое претендуют на роли Криштиану и Гарета, а за место центрального нападающего (тут есть оговорка – центральным я называю позицию, к которой прикреплен игрок в предматчевом составе) – Альваро Мората и Мариано Диас.

Сначала рассмотрим какие варианты я бы предложил игрокам, которые своей игрой не произвели на меня впечатления. Варианты я рассматривал исключительно в Англии, Германии, Италии, Франции, Испании и России.

Продажа:

Кейлор Навас. На фоне растущего интереса Реала к вратарю Манчестер Юнайтед Давиду де Хеа, можно предположить следующую многоходовочку (смотрим название блога) – Де Хеа уходит в Реал, его место занимает Уго Льорис, чье место занимает костариканец. Навас – хороший вариант для Тоттенхэма, обладающий опытом игры в Лиге Чемпионов. Его прыгучесть и прекрасная реакция хорошо подошли бы вратарю «шпор», особенно если учесть, что Льорис обладает схожим набором качеств. Хорошие отношения руководителей Тоттенхэма и Реала тоже должны послужить быстроте принятия решений, ведь в свое время в Реал из Тоттенхэма перебрались Лука Модрич и Гарет Бэйл. Другой вариант тоже из Англии – Ливерпуль. Не так часто слежу за футболом Ливерпуля, но часто замечаю недовольство болельщиков игрой Миньоле. Этот вариант был бы идеален уже для самого Наваса – семейные отношения внутри клуба счастья для верующего и воздающего хвалу Всевышнему футболисту. Лестер тоже мог бы рассмотреть этот вариант усиления на случай ухода Каспера, но этот переход хорошо бьет по амбициям завоевания трофеев. Помимо Англии, можно глянуть еще в сторону Наполи, где вполне реально заменить стареющего Рейну. К слову, тут и связи руководителей могут сыграть свою роль. Примеры: Игуаин, Альбиоль.

*Пепе. Хесус Вальехо травмирован до конца сезона, поэтому вырывать его летом и наигрывать в основу после всего одного хорошего сезона, который был немного смазан травмой – несуразно. Стоило бы его оставить еще на один сезон, ибо свежа в памяти история с Каналесом. Как эта ситуация смежна с Пепе? Если бы Вальехо пришел в Реал летом, то смысла оставлять Пепе не было бы вовсе. Мне кажется его оставят в аренде еще на сезон, а это значит, что можно пролонгировать соглашение с Пепе ровно на год. Но его вряд ли это устроит, о чем неоднократно заявляло СМИ. Поэтому следует отпустить Пепе зарабатывать в Китае бешеные деньги, либо дать поиграть сезон-другой у Моуриньо в Манчестер Юнайтед (благо для Пепе у Моуриньо центральные защитники получают не одну травму добираясь до туалета с кровати) или в Арсенале (так уж жаль мне Венгера). Другой вариант существует в той же Италии, где любой из грандов присмотрит себе Пепе – возраст для итальянцев лишь числа в паспорте. Кстати, Ювентус мог бы взять Пепе себе, если сумеет выгодно продать Бонуччи в Манчестер Сити, о чем тоже твердят футбольные издания (многоходовочка).

Фабиу Коэнтрао. Тут можно размышлять довольно долго. Но если все проблемы Коэнтрао состоят только в области физики, то уезжать долечиваться в Англию для него нет никакого смысла. Можно попробовать пройти просмотр в Италии (Фабиу прибыл в Реал в период тренерства Моуриньо, который проповедует оборонительный стиль игры, которая является игровым признаком большинства итальянских топ-клубов) или в Россию. В принципе, Фабиу играет не намного хуже Ивановича, зарабатывает не самые большие деньги, да и возраст не старпера. Поэтому, любому российскому клубу стоило бы рассмотреть и этот вариант.

Хамес Родригес. Однозначно следует продавать этого колумбийского гения. Он ни капли не вписывается в тот футбол, который играет Реал. Это не потому что он плох как игрок. Отнюдь. Он великолепен, но не в этом составе. Он очень старается быть полезным, в старательности ему не занимать, но он больше старается играть, нежели играет. Плюс ко всему, он прямой конкурент Иско в составе и, по-большому счету, именно Хамес перекрывает количество игрового времени для Иско. Он очень сильно напоминает мне игру Уэсли Снейдера в первом (великолепный сезон) и последующем (хуже) сезоне за Реал. В общем и целом, он не подошел Реалу, хотя и показывает классный футбол с радиоуправляемыми передачами, но его следует продать. Хамес подошел бы Манчестер Юнайтед, где занял бы место атакующего полузащитника. Он подошел бы Барселоне, но его появление там невозможно по одной хорошо известной всем причине. Бавария могла бы взять его, где папа Карло нашел бы ему применение как в первом сезоне в Реале. В том же Ювентусе тоже смог бы заиграть. Достойных вариантов у него великое множество и это прекрасно.

Карим Бензема. Казалось бы Карим играет в сливочной футболке целую вечность, но и вечности становится мало, когда видишь как он снова мажет мимо ворот. К этому уже давно привыкли, даже перестали шутить на эту тему. Но одного у этого нападающего не отнять. И это не штамп в свидетельстве о рождении, где черным по белому в графе «отец» написано Флорентино Перес. Это чувство момента – он до появления Луиса Суареса в Барселоне считался чуть ли не единственным качественным форвардом в мире, который идеально чувствует партнеров по атаке. И пас может отдать самую своевременную и с голевым чутьем у него все в порядке. Вот только наступил у него, на мой взгляд, период стагнации. Из всех реальных претендентов на него могу написать лишь тех, кто в нем действительно нуждается. А именно: Арсенал (большая любовь Венгера к французам и качественное точечное усиление нападения форвардом топ-уровня), Манчестер Сити, Атлетико, Бавария, Боруссия Дортмунд, Ювентус и Монако.

Аренда:

Хесус Вальехо. Одназначно должен остаться в аренде еще на сезон, дабы подкрепить свои большие амбиции еще одним качественным сезоном в немецком середняке. Не нужна даже смена клуба на более амбициозную.

Мариано Диас. Следует обкатать его в аренде в Примере. Наиболее выгодными вариантами могут стать тот же Алавес, Сельта и Севилья. Можно проверить его скорострельность еще в довольно забивном чемпионате Германии. Там есть будущий представитель Германии в еврокубках РБ Лейпциг и Байер, который воспитал Реалу Карвахаля. Не стал бы пускать его в Италию или Англию. В трясине Англии его самозабвенная и чрезмерно страстная игра рискует быть утопленной в условном Сток Сити, а для игры в Италии или во Франции он недостаточно хитер и коварен как нападающий.

Приобретения:

Давид де Хеа. Испанец по национальности, первый номер сборной Испании по футболу, чуть ли не ставленник Икера Касильяса, великолепные сезоны подряд в Манчестер Юнайтед. Если его клуб не сумеет выиграть Лигу Европы, то, скорее всего, один из лучших голкиперов современности рискует играть в Лиге Европы, что не сильно удовлетворяет его амбициям. Реал ведет его довольно давно и, думается мне, в этот раз починят свой факс.

Тео Эрнандес. Левый бровочник, который проводит впечатляющий сезон в Алавесе. Его права принадлежат Атлетико, но есть сумма, прописанная в контракте, которая вполне устраивает Реал. Правда, судя по сообщениям СМИ, следует выдержать конкуренцию у Барселоны. И это главная проблема в подписании контракте с этим футболистом.

Маркос Льоренте. Опорный полузащитник, который тоже проводит великолепный сезон в Алавесе. Он принадлежит Реалу, а значит платить за него не нужно. Потенциально самая целостная замена Каземиро. Плюс ко всему, он – выходец из Кастильи.

Эден Азар. Слухи о том, что Реал заинтересован в его приобретении уже порядком надоели. Вингер может сыграть одинаково полезно на обоих флангах, обостряет, обыгрывает, забивает и раздает. В общем, умеет все и везде. Азар выиграл в Англии все, да и возраст подходящ для перехода на качественно новый уровень. Плюс, Флорентино не был бы самим собой если бы не купил звезду, которая с каждым сезоном сияет все ярче.

* Скорее всего, если Пепе все-таки решит покинуть клуб, то его место в заявке займет кто-нибудь из Кастильи или уже имеющий опыт выступления в Примере (1 матч) Техеро.