«В один прекрасный момент я перестал быть частью команды». Как Харт стал лишним в «Сити»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил поведать о жизни англичанина в Италии, его глупом уходе из "Сити" и ошибках Гвардиолы.

В данный момент Джо Харт является основным вратарeм сборной Англии и середняка Серии А «Торино», но прошлым летом, англичанин был вынужден принять поворотное решение в своей карьере и покинуть свой родной клуб «Манчестер Сити». Буквально, недавно Харт выигрывал чемпионат Англии и играл в полуфинале Лиги Чемпионов, но в этом сезоне Джо вынужден «барахтаться» в середняке Серии А.

Изгнание, именно так можно назвать неожиданный уход основного вратаря «Манчестер Сити» прошлым летом. Конечно, многие болельщики и эксперты отмечали, что приход Гвардиолы приведeт к «революции» состава Сити. Многие ожидали обновления состава «горожан» и ухода Туре, Насри, Бони, Мангала, но за кого точно никто не переживал, так это за основного вратаря сборной Англии и чемпиона АПЛ - Джо Харта. Но провальная игра англичан на Евро 2016 и ошибки Харта, окончательно убедили Гвардиолу в необходимости нового №1.

«Я всегда стараюсь учиться чему-то новому и адаптироваться к любым условиям. Понятное дело, что Евро — это далеко не пик моей карьеры. Мне нужно было хорошенько подумать и разобрать по кусочкам свою игру, свои действия, может быть, кое-что изменить, поговорить со знающими людьми», — говорит Харт.

После возвращения в «Сити», Харт понял, что очутился на скамейки запасных и столкнулся с желанием тренера, по скорее избавиться от основного вратаря «горожан». Конечно, англичанин был возмущeн подобным отношением, ведь клуб не предупредил его о намерениях Гвардиолы, а в конце лета все топ-клубы усилили вратарскую позицию, поэтому Джо было сложно найти для себя подходящий вариант.

Гвардиола, по сути, не дал шанса Харту показать себя в «Сити» и попытаться проникнуться философией нового тренера. Пеп самостоятельно принял решение о продаже Харта, без возможности «последнего шанса» для англичанина, конечно, игра Джо ногами не так сильна, но его игра на линии, лидерские качества и любовь к «Сити» стоят на много «дороже», лучшей игры ногами Клаудио Браво. Чилиец также не безгрешен и допускает ошибок не меньше англичанина, особенно при игре на выходе, но выбор Гвардиола уже сделал.

“Для меня стал очевиден выбор Гвардиолы. Но он был честен со мной. Я знал, что мои шансы играть минимальны, поэтому пришлось рассмотреть другие варианты. В футболе это рабочая ситуация. Вы должны быть готовы, чтобы принять ее. Вы не можете нравиться всем. Так произошло и со мной. Надо было что-то менять”, – заключил Джо Харт.

Приезд Браво делал Джо лишь третьим вратарeм «Манчестер Сити», поэтому Харт решил сменить обстановку и начал искать подходящие варианты для дальнейшей карьеры. Но в том то и дело, что «молчаливость» руководства «Сити» оставила лучшего вратаря Англии с предложениями от «Торино» и «Сандерланда». В итоге, англичанин решился на кардинальные перемены в карьере и выбрал итальянский клуб.

«В Манчестере меня никогда не отстраняли от тренировок. Просто в один прекрасный момент я перестал быть часть команды. Нужно уметь справляться с такими ситуациями. Мне сказали, что я должен найти себе другое место работы. Появилась возможность переехать в «Торино» — и вот я здесь», — так Джо прокомментировал свой переезд в Италию.

«Мне нужно очень стараться. В таком возрасте у меня уже очень богатый опыт, но важно не опускать планку. Я всегда ориентировался на это. У всех бывают взлеты и падения. А я просто хотел попробовать удержаться на хорошем уровне и почаще выходить на поле — в клубе и в сборной», — говорит уже вратарь «Торино» Джо Харт.

Конечно, главной мотивацией Джо оставалась игра за сборную Англии, ведь останься Харт в «Сити» его место в воротах сборной оказалось бы под угрозой, а так англичанин выбрал непростой чемпионат с новой культурой, где игровой прогресс экс-«горожанина» мог продолжиться. Очевидно, выступления Харта за сборную Англии, заслуживают отдельной похвалы, ведь англичанин после перехода в «Торино» довольно долго не пропускал за сборную, а его фантастическая и феерическая игра в матче против Словении, помогла Англии не проиграть и в очередной раз подтвердила класс Джо.

Очевидно, история с уходом Харта из «Сити» оставила неприятный осадок, ведь лучший вратарь Англии, играет за итальянский середняк, и радует своей игрой и сейвами уже болельщиков «быков». Но Джо не унывает и верит, что принял правильное решение.

«Я, на самом деле, очень рад, что попал в Турин. Это, конечно, не планировалось месяцами. Максимум — неделю. Но всегда хотелось поиграть за рубежом. В идеале я все же хотел остаться там, где и был раньше, но это оказалось невозможным. Вот я и уехал за границу попробовать что-то новенькое. Если посмотреть на лучшие команды Премьер-лиги, то там полно игроков со всего света, со всех уголков земного шара. Как, в принципе, и в любом другом чемпионате. Та я и подумал: «А почему не я, почему я не могу стать иностранцем в раздевалке? Мне нравится. Я здесь всего два месяца — два медовых месяца, если хотите», — говорит вратарь Джо Харт.

Арендное соглашение Джо и «Торино» рассчитано до конца сезона, а что ждeт Харта в будущем, после завершения аренды в составе «быков»?

«Мне пока что просто нравится здесь. В этом сезоне я игрок Торино. Потом у меня еще два года по контракту с Сити. Не хотелось бы заглядывать чересчур далеко. Да я пока что и не должен думать над тем, что меня ждет по истечении этих двух лет» – рассказывает Харт.

В принципе, пока вариантов у Харта немного, ведь «Торино» готов продлить аренду англичанина, но «Сити» хочет продать Джо, а «быки» потянуть такой трансфер финансово не могут. Интерес «Ливерпуля» быстро погас, ведь тренер «красных» Юрген Клопп доволен своими вратарями. Вообщем, однозначно можно только одно - основной вратарь сборной Англии летом сменит клуб. Ну а новым пристанищем Харта вполне может стать главный враг «Торино» – «Ювентус», ну а что? Буффону играть осталось немного, а его сменщик Нето ошибается на ровном месте, поэтому переезд Джо в стан «Юве» не выглядит фантастичным.

Стоит отметить, что уже походу текущего сезона Харт доказал не словами, а делом, что он лучше Браво, а статистика это только подтвердила. Играя за середняк Серии А, Харт провeл больше сухих матчей, практически вдвое больше совершил сейвов, да и пропущенных мячей Джо пропустил не намного больше. Очевидно, что Харт в «Торино» выступает значительно лучше своего сменщика в «Сити», а с учeтом класса команд становится понятно – уход Харта из «Манчестер Сити», грубейшая ошибка Гвардиолы, который в конце сезона будет «кусать себе локти» за свой поспешный поступок, который стоил «горожанам» борьбы за чемпионство. Хотя первый бестрофейный сезон Пепа может вразумить испанца, который решит «помиловать» Джо Харта и вернeт англичанина в родной клуб.

«Я не вижу, почему Харт не может вернуться. В этом году мы наблюдаем это с Яя Туре. На него не рассчитывали, он даже не попал в заявку на Лигу Чемпионов, он не участвовал в матчах, он не тренировался с командой и, как говорят, даже не находился в достаточной форме. Он показал Гвардиоле, что достаточно хорош, чтобы быть в команде, и сейчас выходит в старте каждую неделю. Поэтому я не вижу причин, почему Гвардиола не может вернуть Джо обратно. Если не в это трансферное окно, то летом, потому что он совершенно точно составил бы конкуренцию Браво в борьбе за место в старте» – говорит экс-вратарь «Сити» Шей Гивен.

Возможно, аренда Харта, поможет англичанину показать себя во всей красе и доказать Гвардиоле, что он заслуживает возвращения в «Сити», поэтому всe в руках Харта, именно Джо, может заставить Гвардиолу пожалеть о своeм решении и попытаться исправить свою же ошибку. Ну а своей игрой в «Торино» Джо не даeт усомниться в своих способностях.

​

Тест: а вы хорошо знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина идеален для всех

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Дибала и другие звeзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита