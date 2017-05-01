«Проваливай, Венгер». Как тренер «Арсенала» настроил весь мир против себя?

«Арсенал» потерпел безоговорочное поражение в дерби Северного Лондона от шпор и теперь «канониры» впервые при Венгере рискует «пролететь» мимо Лиги Чемпионов. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает как француз настроил против себя всю планету.

Этот сезон складывается ужасно для «Арсенала», ведь впервые за 20 лет Арсен Венгер рискует пролететь мимо Лиги Чемпионов. Болельщики «канониров» уже привыкли к «круговороту Венгера»: «Арсенал» неплохо начинает чемпионат Англии и даже лидирует в АПЛ, Арсен заявляет об амбициях чемпионства, далее «канониров» ждёт ноябрьский провал, а параллельно подопечные Венгера выходят в плей-офф ЛЧ со второго места (этот сезон исключение).

Далее «Арсенал» по результатам жеребьёвки получает в соперники «Баварию» или «Барселону», ну а в феврале, марте «канониры» с успехом вылетают из Лиги Чемпионов и теряю все шансы на чемпионство в АПЛ. А в апреле и мае «канониры» героически финишируют в топ-4, который Венгер считает трофеем. Конечно, такое «постоянство», достало болельщиков, поэтому они против, чтобы Арсен Венгер продлевал свой контракт с «Арсеналом», который истекает летом. Если раньше надпись «WENGER OUT», можно было встретить только на стадионе, то теперь акции протеста против француза, набрали просто напросто мировой масштаб.

Болельщики возле «Эмирейтс» против Арсена.

Лондон. На митинге против Трампа про Венгера не забывают.

Уэст-Бромидж, Англия. Матч между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом».

Лондон. Возле тренировочной базы «Арсенала».

Перейдём к родным местам, полуфинал Кубка России «Урал» — »Рубин».

Москва. Битва двух столиц, «Спартак» – «Зенит».

Грозный. Матч РФПЛ «Терек» – «Арсенал Тула» людей немного, но «Венгер аут» здесь всё равно есть.

Новая Зеландия. Отборочный матч к ЧМ-2018 между Фиджи и Новой Зеландией.

Танзания. Национальный парк Микуми, аборигены о Венгере не забывают.

ЮАР. Митинг против правительства.

Орландо, США. «Венгер аут» на шоу Wrestlemania 33 – это главное событие года в мире рестлинга.

Сербия, Белград. Студенческий протест.

Миннесота, США. Только в этом году одноимённый клуб стал играть в МЛС, а болельщики уже поддерживают тренд.

Саудовская Аравия. На матче местного чемпионата.

Кубок Африканских Наций среди команд до 20 лет. Фанаты сборной Замбии против Венгера.

Ванкувер, Канада. Регби-7, как тут не вспомнить о Венгере.

Майами, США. Музыкальный фестиваль.

Багдад. Наверно самый стильный плакат.

Шеффилд. Зачем нам хоккей? Главное «Венгер аут».

Нью-Йорк. Здесь, ребята неплохо потратились на свою акцию.

Сингапур. Концерт »Coldplay».

Лас-Вегас, США. Концерт Бритни Спирс.

Индонезия. Футзальная команда против Венгера.

Индия. Скромно, но со вкусом.

Шри-Ланка. Почти пустой стадион, но плакат «Венгер аут» всё равно на трибунах.

Самоа. Эконом версия на песке.

Белоруссия. На митинге.

Швейцария. Отборочный матч к ЧМ-2018 между Швейцарией и Латвией.

Финляндия. На хоккейном матче финские болельщики думают о Венгере.

Таиланд. И здесь ждут перемен в «Арсенале».

Дания. Пилот перед полётом думает о Венгере.

Косово. Матч чемпионата страны между клубами «КЕК» и «Витиа».

Япония. Японские фанаты «Арсенала» тоже присоединяются к протестам.

Кстати, после поражения от «шпор», «Арсенал» потерял все шансы, чтобы отметить День святого Тоттерингема (день, когда «канониры» официально финишировали в АПЛ выше «Тоттенхэма»). Впервые с 1995 года «шпоры» опередят «Арсенал» в чемпионате Англии, как же давно это было...

Венгер был тренером японского клуба;

»Аякс» выиграл Лигу Чемпионов;

Месси было 7 лет.

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