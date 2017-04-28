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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

    28 апреля 2017
    В это воскресенье ЦСКА и «Спартак» в дерби будут решать, кто из них круче, а «Бомбардир» в связи с этим проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут в игре, и выиграй призы.

    «Бомбардир» снова проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста.

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче ЦСКА – «Спартак». Встреча пройдет 30 апреля в 17:00 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 30 апреля, в 16:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    «Бомбардир» совместно с сетью московских пабов «Темпл Бар» проводит конкурс Фантазиста. Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню.

    Кроме того, три первых участника станут болларовыми магнатами в Конкурсе прогнозов!

    1 место – 5000 болларов + 1000 рублей

    2 место – 3000 болларов + 1000 рублей

    3 место – 2000 болларов + 1000 рублей

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 22 сентября 2018, 21:56

      3-0 в пользу ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 апреля 2017, 10:06

      Спартак победит.

      1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 29 апреля 2017, 07:41

      ничья

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 28 апреля 2017, 16:10

      цска вин

      0
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