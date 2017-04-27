Разгром финалиста. Как «ЦСКА» издевался над «Локомотивом»

В центральном матче 25-ого тура чемпионата России встречались две московские команда, одна из которых разгромила другую. Блог «Интересное из жизни и истории футбола» разбирает столичное дерби.

«ЦСКА» подошёл к этому матчу как к подготовке к дерби «всея Руси» »Спартак»-«ЦСКА». Ещё есть шансы у «коней» сохранить чемпионство, и именно поэтому они должны подходить с максимальной ответственностью к каждому оставшемуся матчу. Напомню, до конца чемпионата осталось 5 туров, а «ЦСКА» отстаёт от лидера «Спартака» на 7 очков, находясь при этом на втором месте. Безусловно, команде Гончаренко придётся пройти непростой путь.

Что касается «Локомотива», то тут всё иначе. Чемпионство их не касается, зато «Локо» близок к еврокубкам. Они на 7 месте, а это ведь так близко к заветной зоне. Однако в этом сезоне у «железнодорожников» появился и другой шанс. Финал Кубка России против «Урала», который пройдёт 2 мая, может подарить клубу то самое место в Лиге Европы. Но после дерби появляется вопрос:»А сумеет ли «Локомотив» выиграть финал?» Ответ мы получим совсем скоро.

Перейдём к теме. Как были настроены клубы мы поняли. Посмотрим на расстановку.

«ЦСКА«

Гончаренко использовал уже обыденную схему 3-5-2, которая, как мы видим, прижилась в «ЦСКА» и довольно хорошо подходит им. Полузащита придерживает атаку соперника, защита выполняет свои задачи или страхует вратаря.

«Локомотив«

Сёмин использовал знакомую нам 4-4-2. Вот только 2 нападающих себя не проявили, оборона смотрелась тоже плохо, а отличался только Фернандеш, играющий в полузащите.

1 тайм

В первом тайме «ЦСКА» забил 3 мяча. Причём первый был забит Дзагоевым на 11 минуте. Естественно такой момент нанёс сильный урон по игрокам «Локомотива». Играть было уже значительно труднее. Давайте посмотрим, как именно забил Алан.

Уже здесь видны ошибки «Локо» в обороне. Посмотрите, как Дзагоев оставался без прикрытия. Защитники просто ходили рядом с ним, пока он открывался и забивал гол.

3 игрока окружают футболиста «ЦСКА», но при этом он умудряется забить гол, так как никто и не собирался ему мешать.

Весь 1-ый тайм «ЦСКА» грамотно играет в обороне, не давая «Локомотиву» атаковать. При отборе мяча «армейцы» начинают резкую контратаку. Как мы увидели 3 из них закончились голами.

Травму получил Алан Дзагоев. Именно это и мешает заиграть футболисту по-настоящему. Сочувствуем, Алан, выздоравливай!

Блестяще сыграл голкипер «ЦСКА» Игорь Акинфеев, отбив два штрафных удара в исполнении Фернандеша. Особенно второй сейв получился великолепно.

Гончаренко блеснул своей работой в этой игре. Явно, что белорус идёт к большому успеху со своей командой. При этом он относится к каждой минуте с огромной ответственностью.

Честно, игра «ЦСКА» в этом матче немного напомнила «Атлетико Мадрид». Также сделана ставка на оборону, а после отбора быстрая контратака. В течение всех первых 45 минут «Локомотив» смотрелся беспомощно. Предлагаю взглянуть на прекрасные голы Витиньо и Головина.

Во время перерыва удалось услышать слова игроков. Больше всего запомнился Дмитрий Тарасов:»Счёт будет 4-0. Нет мотивации.» Забавно, что в начале 2-ого тайма Дима будет заменён. Скорее всего за слова. А как ещё?

2 тайм

Итак, начался тайм с двойной замены у «Локомотива», где, как я сказал, ушёл Д. Тарасов, который совершил ошибку в моменте с Головиным во время 3 гола. Игра идёт, и кажется, что «ЦСКА» расслаблен после обеспечения себе такого преимущества, но на 52 минуте великолепно сыграли «кони», что привело к 4-ому и последнему мячу в этой игре. К 55 минуте «ЦСКА» совершил 5 ударов, из которых 4 были в створ.

На 62-ой минуте игрок «Локомотива» Баринов упустил великолепный момент. Вплоть до конца игры я не увидел ничего интересного. «Локо» даже не собирался двигаться вперёд, медленно катая мяч по полю. При этом команда Сёмина спокойно давала сопернику двигаться.

Итог:

Несмотря на явное преимущество «ЦСКА», матч было очень интересно смотреть. Атаки «армейцев» доставляли большое удовольствие. В этом дерби действительно можно хвалить только «ЦСКА». А «Локомотиву» пожелаем удачи в грядущем финале Кубка России. Будем надеется на настоящую бойню.

Спасибо за внимание!