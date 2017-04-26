One Love. Вагнер, которого мы потеряли

С нового года Вагнер забил уже 11 мячей. «Аланьяспор» болтается во второй десятке, зато бразилец может взять «золотую бутсу». Блог Vanity Fair – об очередном ренессансе парня с косичками, который прошел мимо нас.

Косичек у Вагнера больше нет. Ещё пару лет назад, играя в Китае, бразилец решил, что пора остепениться. Вагнер Лав уже не тот безбашенный балбес, который может притащить девушку в номер накануне матча. Форвард сменил имидж, чтобы доказать, что повзрослел. А ещё Вагнер просто начал лысеть. Кажется, что кумир армейских фанатов уже лет пять едет с ярмарки, но на деле бразилец все еще там и по-прежнему бойко торгует своим талантом.

С августа фанаты ЦСКА ждали Вагнера в гости – «Монако» бразильца попал в одну группу с москвичами. Тогда никто не знал, что по ходу сезона монегаски наберут такой сумасшедший темп. А французы рассовывали возрастных игроков по другим клубам. Однако в Москву поехал не свой в доску Лав, а экс-кубанец Ласина Траоре. Вагнер же отправился в сопоставимую по деньгам и уровню Турцию. Первую часть сезона оба провели посредственно, поэтому зимой, когда ЦСКА опять искал форварда, Вагнер не рассматривался. А жаль.

Причины низкой результативности Вагнера осенью кроются в адаптационном периоде. Суперлига была новым турниром для бразильца и его клуба. «Аланьяспор» – дебютант элитного турецкого дивизиона. Какое-то время ушло на притирку команды к возросшему уровню и самого форварда к партнерам. Первый гол Вагнер забил только в десятом туре, оборвав свою сухую серию на отметке в 700 минут. До нового года бразилец отличился еще четырежды в пяти матчах. К тому моменту руководству клуба стало ясно, что лучший бомбардир «Аланьяспора» предыдущих сезонов Айите не тянет. Тоголезца, забившего лишь один мяч, списали, а освоившийся Вагнер раскрылся во всей красе.

Наверняка способствовало прогрессу и воссоединение семьи. Так вышло, что бывшая жена Вагнера живет в Аланье, поэтому форвард получил возможность постоянно видеться с сыном от первого брака, параллельно избежав конфликтов с женой нынешней. На Турцию избранница Лава согласилась легко, зато когда пару лет назад Вагнера почти подписал «Локомотив», жена в последний момент наложила вето на переезд в Москву. Это же могло повлиять и на потенциальное возвращение в ЦСКА.

С января бразилец забивает в среднем по голу за матч и с 16 мячами уступает только снайперу «Бешикташа» Дженку Тосуну. Шикарная форма нападающего вызвала новую волну интереса к нему, а Вагнер всегда умел сыграть на опережении. Он был одним из пионеров в России и уехал в Китай до того, как это стало мейнстримом. Так что не стоит удивляться, если летом карьера Лава сделает новый неожиданный виток.