Что не так с заменителем шоу «Культ Тура» на «Матч ТВ»

Как может женщина быть директором ФУТБОЛЬНОГО канала???? Это ж бред. Уж лучше обезьяну вместо нее туда, расходов на нее меньше, а смысл тот же самый. А то всякое говно льют в эфир.
У телевидения и ютуба, несмотря на их стремительное сближение, все равно есть много отличий. В первую очередь, ютуберы, снимающие ролики о спорте, не брезгуют делать по 10 монтажных склеек на одну реплику. Каждый блогер, заливающий свое шоу в интернет, не хочет, чтобы зрителю стало скучно и он начал перематывать. Монтажные склейки в таком случае – отличный способ сократить хронометраж, ужав его в условные 10-15 минут. Ровно столько длится новое шоу на «Матч ТВ» – «Передача без адреса».
Стоит сказать, что «Передача без адреса» – это не условная, а вполне реальная замена «Культ Туре». Новое шоу беззастенчиво оккупировало твиттер «Культ Туры» (и группу ВК), проделав максимальный ребрендинг. Вместо модной и прилипчивой заставки – странная помесь тетриса и другого доисторического хлама. Вместо Дудя и Савина – дергающийся ведущий-школьник откуда-то из закромов ютуба. Вместо хорошего юмора – отстойные шутки (зачем было подшучивать над Лукомским?). Ну а формат годного юмора полностью слизан с «Культ Туры».
Давайте посмотрим, как люди среагировали на ребрендинг группы ВК. Это почти то же самое, что насильно забросить им в уши новый альбом группы U2.
Общее мнение:
О времени выхода. Зрители желают, чтобы программа выходила в несмотрибельные часы:
И еще один комментарий: «Когда видишь эти шутки для школоты, думаешь, что этот видос выходит на каком-то паблике для школьников – где-то между мемасоми про Шурыгину. Мне кажется количество шуток нужно убавить, раз у вас индивидуальное чувство юмора».
Кажется, на счет U2 мы погорячились: поставить в эфир «Передачу без адреса» вместо «Культ Туры» – это все равно что поменять альбом Стинга на парочку хитов Николая Баскова. Кстати, «Матч ТВ» рекламирует новое шоу как «самое безумное» в своей коллекции. Если «безумный» – это сделанный без участия интеллекта, то можно и согласиться.