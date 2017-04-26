Что не так с заменителем шоу «Культ Тура» на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» заменил шоу «Культ Тура» на шоу «Передача без адреса». Мы посмотрели новую программу и подсчитали, насколько это ужасно.

У телевидения и ютуба, несмотря на их стремительное сближение, все равно есть много отличий. В первую очередь, ютуберы, снимающие ролики о спорте, не брезгуют делать по 10 монтажных склеек на одну реплику. Каждый блогер, заливающий свое шоу в интернет, не хочет, чтобы зрителю стало скучно и он начал перематывать. Монтажные склейки в таком случае – отличный способ сократить хронометраж, ужав его в условные 10-15 минут. Ровно столько длится новое шоу на «Матч ТВ» – «Передача без адреса».

Стоит сказать, что «Передача без адреса» – это не условная, а вполне реальная замена «Культ Туре». Новое шоу беззастенчиво оккупировало твиттер «Культ Туры» (и группу ВК), проделав максимальный ребрендинг. Вместо модной и прилипчивой заставки – странная помесь тетриса и другого доисторического хлама. Вместо Дудя и Савина – дергающийся ведущий-школьник откуда-то из закромов ютуба. Вместо хорошего юмора – отстойные шутки (зачем было подшучивать над Лукомским?). Ну а формат годного юмора полностью слизан с «Культ Туры».

Давайте посмотрим, как люди среагировали на ребрендинг группы ВК. Это почти то же самое, что насильно забросить им в уши новый альбом группы U2.

Общее мнение:

О времени выхода. Зрители желают, чтобы программа выходила в несмотрибельные часы:

И еще один комментарий: «Когда видишь эти шутки для школоты, думаешь, что этот видос выходит на каком-то паблике для школьников – где-то между мемасоми про Шурыгину. Мне кажется количество шуток нужно убавить, раз у вас индивидуальное чувство юмора».

Кажется, на счет U2 мы погорячились: поставить в эфир «Передачу без адреса» вместо «Культ Туры» – это все равно что поменять альбом Стинга на парочку хитов Николая Баскова. Кстати, «Матч ТВ» рекламирует новое шоу как «самое безумное» в своей коллекции. Если «безумный» – это сделанный без участия интеллекта, то можно и согласиться.