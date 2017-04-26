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    Мирон Карелин Все блоги -

    Что не так с заменителем шоу «Культ Тура» на «Матч ТВ»

    26 апреля 2017
    «Матч ТВ» заменил шоу «Культ Тура» на шоу «Передача без адреса». Мы посмотрели новую программу и подсчитали, насколько это ужасно.

    У телевидения и ютуба, несмотря на их стремительное сближение, все равно есть много отличий. В первую очередь, ютуберы, снимающие ролики о спорте, не брезгуют делать по 10 монтажных склеек на одну реплику. Каждый блогер, заливающий свое шоу в интернет, не хочет, чтобы зрителю стало скучно и он начал перематывать. Монтажные склейки в таком случае – отличный способ сократить хронометраж, ужав его в условные 10-15 минут. Ровно столько длится новое шоу на «Матч ТВ» – «Передача без адреса».

    Стоит сказать, что «Передача без адреса» – это не условная, а вполне реальная замена «Культ Туре». Новое шоу беззастенчиво оккупировало твиттер «Культ Туры» (и группу ВК), проделав максимальный ребрендинг. Вместо модной и прилипчивой заставки – странная помесь тетриса и другого доисторического хлама. Вместо Дудя и Савина – дергающийся ведущий-школьник откуда-то из закромов ютуба. Вместо хорошего юмора – отстойные шутки (зачем было подшучивать над Лукомским?). Ну а формат годного юмора полностью слизан с «Культ Туры».

    Давайте посмотрим, как люди среагировали на ребрендинг группы ВК. Это почти то же самое, что насильно забросить им в уши новый альбом группы U2.

    Общее мнение:

    О времени выхода. Зрители желают, чтобы программа выходила в несмотрибельные часы:

    И еще один комментарий: «Когда видишь эти шутки для школоты, думаешь, что этот видос выходит на каком-то паблике для школьников – где-то между мемасоми про Шурыгину. Мне кажется количество шуток нужно убавить, раз у вас индивидуальное чувство юмора».

    Кажется, на счет U2 мы погорячились: поставить в эфир «Передачу без адреса» вместо «Культ Туры» – это все равно что поменять альбом Стинга на парочку хитов Николая Баскова. Кстати, «Матч ТВ» рекламирует новое шоу как «самое безумное» в своей коллекции. Если «безумный» – это сделанный без участия интеллекта, то можно и согласиться.

    Рейтинг: 2 Голосов: 14
    Комментарии16
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      Рейтинг: +24

      seawave 27 апреля 2017, 12:58

      Как может женщина быть директором ФУТБОЛЬНОГО канала???? Это ж бред. Уж лучше обезьяну вместо нее туда, расходов на нее меньше, а смысл тот же самый. А то всякое говно льют в эфир.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 апреля 2017, 18:31

      педерача

      1
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      Рейтинг: +13

      Борис Путь 26 апреля 2017, 18:27

      Автор не учитывает, что "ПБА" делают абсолютно те же люди, что "Культ Туру". Поэтому все пассажи про "слизывание" и прочее дико неуместны. Как минимум половина моментов, за которые вы любили "Культ Туру", заслуга тех самых "кривляющихся школьников".

      0
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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов 26 апреля 2017, 15:58

      Найдите в сети интервью Артём Нечаева, ведущего программы. Человек, считающий "новой журналистикой" и своим главным достижением сюжет о порнозвезде и Кокорине, работает на канале, на котором был Гимаев. Ну что еще сказать?

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 апреля 2017, 15:54

      что то не так с Кадеяпой,с её приходом всё отстой!

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 26 апреля 2017, 15:46

      веринте россию 2

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > D'achkov 26 апреля 2017, 18:26

      Чтобы опять как раньше - один матч тура показывали и все? Нет спасибо!

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      Рейтинг: +41

      Федоренко 26 апреля 2017, 15:29

      Я прошу помощи. Мне одному кажется, или у этого текста коэффициент сложности 4? Или это моя галлюцинация?

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Федоренко 26 апреля 2017, 15:44

      Коэффициенты, которые определили:
      1. Девушка - Х1
      2. Рейтинг - Х3
      3. Фотоподборка-рейтинг - Х2
      4. Аналитика - Х4
      5. Коротка подборка - Х2
      6. Сторителлинг - Х3

      Мы решили, что это аналитика. Если у вас есть другие предложения, то выдвигайте.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > timofeyatsenko 26 апреля 2017, 16:17

      Не меняйте правила по ходу игры))
      https://bombardir.ru/posts/2478-Blogliga-Novye-pravila-pochemu-my-protiv-golyh-devushek-na-samom-dele-net
      Аналитика - Х3
      Колонка- Х2.
      Это больше похоже на колонку, ну как обширный материал о Очоа, варианты для Санчеса или Неймар и сборная Бразилии получает значительно меньший рейтинг. Там аналитики значительно больше, видео, цитаты и статистика. Ну сами противоречите себе. Даже по вашей системы коэф. 4 не существует. Откуда он свалился?
      Коэф., якобы из баб постов, но их уже практически нет, может лучше вернуться к старому формату. Грань здесь очень узкая, колонка это или аналитика? Ну даже Если вы считаете, что это аналитика, то по вашим правилам это 3!

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Федоренко 26 апреля 2017, 16:19

      Сам удивился))) Я не против поста хороший, один из первых прочитал, но даже по нынешним правилам здесь перебор.

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      Рейтинг: +41

      Федоренко > timofeyatsenko 26 апреля 2017, 16:27

      Прошу показать, где эта градация зафиксирована. Я вот могу вам предоставить последнюю, на сколько я могу судить, редакцию правил Блог-лиги, где аналистика оценивает в х3 https://bombardir.ru/posts/2478-Blogliga-Novye-pravila-pochemu-my-protiv-golyh-devushek-na-samom-dele-net

      А уж назвать эту расширенную новостную заметку аналитикой... Что же. Ваше право.

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Федоренко 26 апреля 2017, 16:45

      да, вы правы, поменяем на 3.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 апреля 2017, 15:05

      Культтура умерла сразу же после ухода Шнура. И нечего там бабушку было дальше лохматить, приглашение известных футболистов и придурковатые конкурсы с ними, только фейс палм и вызывало.

      Самое лучшее по Матчу это куча трансляций основных спортивных событий (и даже не очень основных). По этому показателю он уделывает все предыдущие "Спорт"-ы.
      А всякие балабольства около спорта и Икс-перты это уже вкусовщина.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 апреля 2017, 14:38

      Если что и стОит смотреть по Матчу, то только трансляции. И то - только ради того, чтобы сопки по сети не искать.

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      Рейтинг: +800

      forward33 26 апреля 2017, 10:56

      Да уж, неизвестный парниша издевается над Лукомским и называет его тупым. Верните Культ Туру не позорьтесь

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