Тактический батл и 6 выводов после матча «Реал» – «Барселона»

Воскресенье подарило нам знатное Эль Класико, которое запомнится надолго. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» предлагает разбор тактического батла Зидана и Энрике, а также делает 6 выводов по итогам дерби.

Эмоции слегка угасли после Эль Класико. С холодной головой можно уже посмотреть на дерби с «высоты птичьего полёта», проанализировать основные моменты, дать толковое объяснение произошедшему и, конечно же, сделать 6 выводов по итогам игры.

Концепция игры

Класико на «Бернабеу» уже второе в рамках текущего сезона. Первое состоялось на «Камп Ноу», 1-1 в итоге и достаточно скучная игра с спасительный голом Рамоса на последних секундах. Ничего особенного, в любом случае матчи второго круга всегда интереснее. Уже видна предварительная картина в Примере, до конца столько же матчей сколько пальцев на обеих руках.

К воскресной игре команды подходили в диаметрально противоположных настроениях. «Барселона» после вылета из Лиги Чемпионов, при чём вылета на 100% справедливого, «Реал» же, напротив, летал в эмпиреях на крыльях суммарного выигрыша против «Баварии». Непростой была и кадровая ситуация, у каталонцев отсутствовал ключевой Неймар, «Реал» недосчитался Пепе и Варана. Были вопросы по Бэйлу, валлиец вот-вот восстановился после неприятной травмы, тем не менее, Зидан включил его в стартовые 11. Таким образом, Бэйл заменил Иско, который в последних поединках занял его место, Начо сыграл вместо Пепе/Варана, а Алькасер потеснил дисквалифицированного Неймара.

Зидан не стал мудрить и решил сыграть традиционной 4-3-3 с перестройкой на 4-4-2 при оборонительных действиях. Они использовали контролируемое наращивание, чтобы продвигаться по вертикали поперёк поля, при этом когда «Барселона» проваливалась позиционно «Реал» отказывался от постепенного наращивания и всеми силами мчался вперёд. Это привело к ранней возможности, Рамос увидел Карвахаля, бегущего в свободное пространство и пошло поехало. Подобные моменты очень часто повторялись по ходу всего матча, Марсело, Карвахаль и крайние форварды очень грамотно использовали фланги и имели достаточно возможностей для гола. На бумаге тактика отличная, по факту же она была подорвана из-за нескольких моментов:

Медленное принятие решений игроками и несогласованность между форвардами. Слабая реализация.

Роналду и Асенсио (с момента своего выхода) были двумя самыми активными игроками в атаке. Они способствовали контратакам и переходу к вертикальному наступлению, при этом они качественно взаимодействовали с мидфилдерами. Бензема и Бэйл (за то время, которое успел сыграть) не были столь продуктивными и не поддерживали полузащитников. Валлиец так рвался участвовать в игре, что упал слишком глубоко позиционно, а француз постоянно терял мяч в опасных ситуациях, портил моменты.

При этом Бэйл и Бензема не были столь бесполезными, они участвовали в фазах владения и циркуляции мяча в последней трети поля. Это было частью одной из стратегий Зидана, проникновения через центр, которую они иногда применяли по ходу игры. Ключевую роль в стратегии сыграл Лука Модрич, его способности, мобильность позволяли грамотно врываться в центр.

Что бросилось в глаза с первых минут? «Барселона» выбрала интересную стратегию обороны зональной ориентации 4-4-2, Алькасер опускался глубже. Их линия обороны располагалась достаточно высоко, дабы максимально сократить дистанцию между защитой и полузащитой.

Оборонительная стратегия «Реала» заключалась в активном прессинге после потери мяча и сдерживании пространства. Но прессинг не был исполнен идеально, т.к. Месси играл в центре, он стягивал на себя игроков Мадрида, в то время как Ракитич, к примеру, оставался незакрытым, вдоволь пространства имел и Серхи Роберто.

Зидан прекрасно прочитал ситуацию с Ракитичем, поэтому дал установку Рамосу прессинговать хорвата. Луис Энрике не растерялся со временем, Алькасеру была дана установка сместиться в центр, а Хорди Альба должен был играть выше на своём фланге. Как по мне, именно поэтому место Бэйла француз выпустил Асенсио, а не Иско или Хамеса, последние двое менее подкованы в обороне.

Тем не менее, после рокировки от тренера «Барсы» защитники «Реала» всё чаще упускали хорвата из виду, т.к. центр вдовесок насыщал Алькасер, которого также нужно было маркировать.

Трюки Энрике отлично сработали, так как:

а) Ракитич отдал голевую.

б) Ракитич забил гол.

После красной карточки Рамоса «Реал» перестроился на 4-2-1-2, удалось сровнять счёт, после забитого «лос бланкос» перестроились на 4-4-1 с Роналду на острие.

2-2 был бы более закономерным счётом. Гол Месси - совокупность мелких ошибок нескольких футболистов «Реала». Надо было косить Роберто ещё на половине поля соперника, а так испанец спокойно пробежал среднюю треть без каких-либо препятствий. И фактически «Барса» выходила 6 в 3.

Выводы

По итогам игры я хотел бы сделать 6 выводов.

1. Время проститься с BBC. Уже не первый тур ходят такие разговоры. Да, эффективность БиБиСи падает с каждым сезоном и это статистический факт. В команде есть Хамес, Иско, Асенсио, Васкес, Мората, Диас – все эти футболисты ждут своего шанса. Бензема, например, своей игрой совершенно не заслуживает места в основном составе. Так почему он выходит из матча в матч? Снова давление Переса на Зидана? На данный момент связка БиБиСи неэффективна, отсутствует эффект синергии.

2. Время отпустить Бйэла? Девяти голов и пяти голевых передач в 26 поединках недостаточно, как для стабильного игрока основного состава. Учитывая присутствие уже перечисленных мной футболистов в обойме. Также Гарета преследуют частые травмы. Даже в свой первый сезон он не окупил 101 миллион, затраченный на его приобретение. Перес – бизнесмен, он прекрасно понимает, что стоимость Гарета, как актива падает с каждым сезоном. Быть может стоит задуматься о его продаже пока есть спрос (особенно среди клубов АПЛ)?

3. «Реалу» следует освежить оборону. Пепе уже 34 года и он скорее всего уйдёт летом. Соответственно нужен кто-то на его место. Также стоит приобрести левого защитника. Безусловно, Марсело великолепен, но играть в каждом поединке практически нереально, ему нужна ротация, как, к примеру, для Модрича и Крооса.

4. Месси всё так же хорош. Лионель забил 48 мячей за сезон, 500-й в футболке «Барселоны» и является лучшим бомбардиром в истории Эль Класико.

«Реал» перепробовал всё, что только можно, но всё равно им не удалось установить аргентинца.

5. Чемпионская гонка продолжается. Гонка за титул в самом разгаре, если бы выиграл «Реал», то кино для «Барсы» закончилось. А так всё только впереди. Каталонцы вылетели из ЛЧ и могут сфокусироваться исключительно на внутренних первенствах. А вот у «Реала» впереди ещё два поединка в рамках 1/2 ЛЧ против «Атлетико». Да и удаление Рамоса, травмы Пепе/Варана могут прибавить мадридцам проблем в ближайших турах Примеры.

6. Луис Суарес нуждается в забитых мячах. Уругваец не забивает уже в 5 поединках кряду, его продуктивность не падает, а вот уверенность, похоже, с каждой игрой понемногу угасает. Следующий соперник «Барсы» памплонская «Осасуна» – отличный шанс для Луиса. Ему нужно почувствовать вкус гола, иначе это может сыграть злую шутку в перспективе. Неймар уже пережил свой спад, похоже, пришла время Суареса.