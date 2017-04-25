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    «Спартак» – победитель турнира для подростков с ДЦП

    25 апреля 2017
    В Москве прошел десятый футбольный турнир для детей с ДЦП, в котором приняли участие четыре команды. В этом году впервые кубок завоевала команда «Спартак», созданная при одноименном спортивном клубе.

    В Москве существует всего две команды по футболу для лиц с ДЦП: «Спартак», созданная при одноименном спортивном клубе (красно-белая форма), а также «Центр футбола инвалидов» (сине-белые), основанная на базе Центра физкультуры и спорта ЗАО.

    Помимо них в турнире приняли участие сборные из школы-интерната №31 (темно-зеленые), а также спортивной секции ЦФКиС ЗАО — Центра физкультуры и спорта ЗАО (салатовая форма).

    Каждый матч длился два тайма по десять минут.

    Соревнования проходили в СК «Кунцево».

    За кубок, как и в прошлом году, сражались «Спартак» и «Центр футбола инвалидов».

    В этом году золотые медали получили спортсмены «Спартака», в третий раз участвующие в турнире. Матч закончился со счетом 4:0.

    Ранее они занимали второе место, уступая «Центру футбола инвалидов».

    Третье место заняла команда школы-интерната №31, четвертое — ЦФКиС ЗАО.

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии8
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      Рейтинг: +800

      forward33 25 апреля 2017, 17:25

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 25 апреля 2017, 12:14

      Отличное мероприятие. Спасибо за его проведение! Это очень важно!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 апреля 2017, 10:35

      Молодец Федун! Про социалку не забывает, Миллер хоть бы штуку из своих сбережений бы потратил, а ГазпрЁмовскими раскидывать каждый смог бы...

      1
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > ufos73 25 апреля 2017, 22:38

      как можно! это же всенародное достояние! тратить на каких-то убогих!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 19asmodey54 25 апреля 2017, 22:40

      Ты вообще о чем ща написал??? О ком?

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > 25 апреля 2017, 22:43

      слышь, окуркин! я для просто людей в "Магнитах" ничего не видел,а уж адресно тем более

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > ufos73 25 апреля 2017, 22:46

      ты извилину напряги!(если есть чего напрягать!)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 19asmodey54 25 апреля 2017, 23:39

      Ты на вопрос отвечай.Че то написал, а про что и про кого, догадайся сам, как баба какая то!

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