«Спартак» – победитель турнира для подростков с ДЦП

В Москве прошел десятый футбольный турнир для детей с ДЦП, в котором приняли участие четыре команды. В этом году впервые кубок завоевала команда «Спартак», созданная при одноименном спортивном клубе.

В Москве существует всего две команды по футболу для лиц с ДЦП: «Спартак», созданная при одноименном спортивном клубе (красно-белая форма), а также «Центр футбола инвалидов» (сине-белые), основанная на базе Центра физкультуры и спорта ЗАО.

Помимо них в турнире приняли участие сборные из школы-интерната №31 (темно-зеленые), а также спортивной секции ЦФКиС ЗАО — Центра физкультуры и спорта ЗАО (салатовая форма).

Каждый матч длился два тайма по десять минут.

Соревнования проходили в СК «Кунцево».

За кубок, как и в прошлом году, сражались «Спартак» и «Центр футбола инвалидов».

В этом году золотые медали получили спортсмены «Спартака», в третий раз участвующие в турнире. Матч закончился со счетом 4:0.

Ранее они занимали второе место, уступая «Центру футбола инвалидов».

Третье место заняла команда школы-интерната №31, четвертое — ЦФКиС ЗАО.