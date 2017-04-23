70 пропущенных за сезон. Куда пропал Гильермо Очоа?

Став символом ЧМ-2014, мексиканский вратарь Гильермо Очоа исчез с телеэкранов. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает, куда занесло блудного латиноамериканца и почему на новом месте он бьет антирекорды.

Традиционно вечер пятницы провел за просмотром матча испанской Примеры в теплой и уютной атмосфере. Играли «Севилья» и «Гранада», вроде ничего особенного, рядовой поединок, хотя на афише написано «дерби». К сожалению, на поле дерби не было, все в одну калитку. «Севилья» нанесла по воротам 26 ударов, 11 из которых пришлись в створ. В один момент в голове проскользнула слегка саркастическая мысль: «Не позавидуешь этому парню в воротах «Гранады» – а на лице проскользнула дерзкая улыбочка.

Потом непроизвольно начал прокручивать в голове фамилии вратарей Примеры, не Рико, не Альварес, не Асенхо и тут крупный план, кудрявые волосы, укрощенные повязкой. Ах точно, это Гильермо Очоа! Примерно так происходил мыслительный процесс в моей голове.

Да, да, точно старина Очоа, едва ли его колоритный облик можно перепутать с кем-либо. Не сказать, что я забыл о нем, но все слишком буднично. А ведь этот парень в свое время был в ТОП-30 претендентов на Золотой мяч, светился на обложке знаменитого симулятора ФИФА и должен был стать большим вратарем. Что же он сделал со своей карьерой, чем он провинился за то, что из матча в матча его в упор расстреливают все кому не лень.

Очоа стал героем ЧМ-2014, его сэйвы были просто нереальными, своей игрой он снова заставил говорить о себе и, пожалуй, стал одним из символом мундиаля. Многие думают, дескать, этот патлатый кипер завоевал популярность лишь благодаря ЧМ, на самом деле это не так.

Вратарская школа Латинской Америки уважаема и знаменита. Ее воспитанниками являются уже легендарные Рожерио Сени, Хорхе Кампос, Рене Игита, Хосе Луис Чилаверт. Первый наколотил более ста мячей, Рене исполнил легендарный «удар скорпиона», а Чилаверт хорошо известен голами со свей половины поля. Гильермо это не интересует, он сфокусирован исключительно на вратарской позиции, ни подключения к атаке, ни исполнение 11-метровых его не манят.

Очоа воспитывался в стане мексиканского «Мехико», уже в 18 лет ему удалось закрепиться в основе и стать любимцем местной публики благодаря пластичности, прыгучести и реакции. Его популярность в Мексике росла с каждым днем, феноменальная уверенность в себе, виденье поля не по годам, преданность клубу – все это сделало его суперзвездой всего континента. «Суперзвезда» совсем не преувеличение – Очоа стал первым мексиканцем, включенным в список претендентов на Золотой мяч, многомиллионные рекламные контракты и, наконец, его фигура на обложке любимого всеми симулятора ФИФА вместе с легендарным Роналдиньо.

ТОПовые клубы намеревались предложить «Мехико» солидную сумму за юношу. По проверенной информации голкипером интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Единственный сдерживающий фактор – адаптация латиноамериканца в Европе. Думаю, при большом желании самого Гильермо можно было оформить эту сделку, да вот только он не сильно хотел, т.к. купался в деньгах, славе, любви фанатов.

В 26 лет Очоа, наконец, созрел для переезда в Европу, вновь на линию вышли ТОП-клубы. Ближе всего к сделке был «Фулхэм», это сейчас они телепаются в подземке английского футбола, а в 2010-м пробились в финал Лиги Европы и показывали очень качественный футбол.

Очоа даже провел тренировку с клубом, но все сорвал допинговый скандал. Латиноамериканская федерация футбола обвинила Гильермо и еще трех игроков сборной Мексики в употреблении кленбутерола, нависла угроза двухлетней угрозы. Никто из ТОПов, в том числе «Фулхэм», не хотели нажить себе проблем, поэтому тактично отказались от трансфера. Позже все обвинения были опровергнуты, а на связь вышел французский «Аяччо», только что получивший повышение в классе.

Да, клуб он выбрал невзрачный, но с другой стороны именно здесь он проявил себя как нигде. Из-за слабой обороны Очоа делал с десяток сейвов за игру, болельщики и вся команда молились на него. Два сезона он тянул все на свои плечах, вытаскивал целые матчи, очки для коллектива. Параллельно им активно интересовались «Галатасарай» и «Севилья». На третий сезон, как раз перед мундиалем «Аяччо» все-таки вылетел и стало ясно, Очоа ждет большое будущее. Сам он следующим образом комментировал ситуацию:

Каждый профессионал мечтает из небольшого клуба попасть в элиту, но это происходит не сразу. Нужно спокойно работать и стремиться к своей цели. Я думаю, что взял верное направление, и скоро смогу сыграть в Лиге чемпионов. Будет трудно сделать выбор между «Ливерпулем», «Миланом», «Реалом», «Интером», «Барселоной» и «Боруссией».

Что случилось на ЧМ-2014 знаете сами, фантастическая игра. Особенно впечатлил поединок против Бразилии, лишь благодаря сэйвам Гильермо был зафиксирован счет 0:0. За какие-то несколько поединков вся пресса писала об Очоа, вмиг его биография на Википедии была переведена на еще десяток языков.

На фоне такой невероятной игры и закончившегося контракта с «Аяччо» многие предполагали переезд мексиканца в один из топ-клубов. Тем не менее, он решил перейти в «Малагу». Зачем? Непонятно, там уже не первый год Камени железно застолбил место в основе. К тому же, по меркам Примеры «Малага» – закоренелый середняк, без всяких притязаний на еврокубки.

Проведя лишь 11 матчей за «анчоусов», его подобрала «Гранада», Хемес набирал ребят под свой проект, который в итоге провалился. Пако благополучно ушел, а вот Очоа пришлось разгребать все своими руками. У «Гранады» нереально слабая оборона, которая постоянно проваливается, оставляет гектары свободного пространства для соперников.

Я уверен в том, что клуб типа «Гранады» – не место для хороших вратарей. По состоянию на сейчас Очоа пропустил уже 70 мячей и это не потолок. Таким образом он побил несколько антирекордов:

Первое место по пропущенным среди всех иностранных вратарей в истории Примеры. Первое место по пропущенных среди всех вратарей «Гранады» в истории.

А знаете что самое обидное? Что в истории он так и останется всего лишь тем парнем, который пропустил под сотню мячей за сезон. И никто не вспомнит вот таких двойных сейвов против «Барсы»:

Никто не вспомнит и о статистике, которую хочу вам показать в сравнении с тем же Камени, любимчиком публики и тренера в «Малаге» или вратарем «Реала» Навасом.

Очоа провел целых три сухих поединка с решетом в обороне, при четырех у Камени и пяти у Наваса. Да, он пропустил 70 мячей, но 60% из них не по его вине. Когда вас расстреливают в упор, что можно сделать? Никто и не вспомнит, что этот колоритный мексиканец сделал 136 сейвов, в два-три раза больше, чем Навас и Камени.

Правильно выражение, дескать, история любит победителей. Через десяток лет никто и не вспомнит, как тащил Очоа, какие филигранные сейвы вытворял, он просто будет парнем, который, возможно, пропустит больше всех в Примере. А тот же Кейлор Навас допускает такие ошибки...

... и привозит мячи – останется в истории «Реала» как основной вратарь, с которым команда завоевала Ундесиму. Но никто и не вспомнит в этом контексте, что центр обороны цементировали Пепе и Рамос.

Из истории Очоа можно извлечь хороший жизненный урок. Во-первых, не нужно медлить. Будучи молодым, на гребне популярности и на крючке скаутов «Манчестер Юнайтед»/«Арсенала», нужно было любой ценой цепляться за возможность закрепиться в топ-клубе.

Во-вторых, переход в «Аяччо» был скорее ошибкой, несмотря на классную игру за этот клуб. Знаете, есть ранжирование, к примеру, менеджеров на топ, среднего звена и низшего уровня. Вот в «Мехико», на родном континенте он был кипером премиум класса, европейские скауты расценивали его скорее, как голкипера среднего звена с потенциальным притязанием на топ-уровень. Переход в «Аяччо» мгновенно снизил его планку до чего-то между средним звеном и низшем уровнем, постепенно этот ярлык за ним закреплялся.

В-третьих, мундиаль поднял его планку до среднего звена, так точно и здесь нужно было грамотно выбрать клуб. По слухам на него претендовали «Арсенал», «Ливерпуль», он же выбрал «Малагу», не проанализировав должным образом ситуацию. Было ясно, что тренеры всецело сделали ставку на Камени и рассчитывают на мексиканца чисто как на подмену. Уж может лучше было сидеть на лавке в «Арсенале» и смотреть Лигу Чемпионов, попивая водичку? Или постараться выгрызти местечко в основе.

Думаю, на «Гранаде» можно ставить точку, как в нашем материале, так и на карьере Гильермо. Под конец предлагаю подборочку самых ярких сейвов мексиканца (хайлайты матча против Бразилии присутствуют):