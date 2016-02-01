Габриэлю Батистуте исполнилось 47 лет. Главные моменты карьеры легенды

Ровно 47 лет назад появился на свет лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает подборку крутых фоток блистательного Бати-гола!

Ровно 47 лет назад появился на свет лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Блог "Футбол в стиле Ретро" предлагает подборку крутых фоток блистательного Бати-гола!

На заре карьеры. "Ньюэллс Олд Бойз". 1988 год.

"Ривер Плейт". 1989 год. В составе "миллионеров" заиграть не получилось, поэтому никто не был особенно против, когда Габриэль решил перебраться в стан конкурентов.

"Бока Хуниорс". Сезон 1990/1991.

На Copa America - 1991, который состоялся в Чили, Батистута прибыл, имея за плечами всего один матч в составе сборной Аргентины. Однако отсутствие международного опыта не помешало ему стать лучшим бомбардиром турнира (6 голов) и помочь "альбиселесте" впервые с 1959 года завоевать титул сильнейшей южноамериканской сборной.

Фернандо Редондо, Габриэль Батистута, Диего Симеоне, Леонардо Родригес. Аргентинский триумф на Copa America - 1993. Последний трофей национальной сборной Аргентины на данный момент.

Одна из сильнейших связок в истории футбола за последние 20 лет: Руй Кошта и Габриэль Батистута. Тот самый случай, когда эффектность гармонично сочеталась с эффективностью.

Вдохновившись игрой аргентинцев на французском мундиале (1998 год), российская рок-группа ЧАЙФ записала песню "Аргентина - Ямайка". В том матче парочка Батистута - Ортега отгрузила попавшим под раздачу островитянам пять мячей на двоих. Но вдохновения Габриэля, с пятью голами вошедшего в тройку лучших бомбардиров, для победы на турнире оказалось мало, сборная Аргентины окончила свой путь в четвертьфинале.

Партнёры по сборной, соперники в клубах: Габриэль Батистута ("Фиорентина") и Хуан Себастьян Верон ("Парма"). Сезон 1998/1999.

В 2000 году Габриэль перебрался в Рим. Абель Бальбо, Габриэль Батистута и Сергей Гуренко. "Рома".

Франческо Тотти и Габриэль Батистута.

Занятная компания: Аэропланчик, Пеп и Король Лев.

Последним итальянским клубом в карьере Бати-гола стал "Интер" в 2003 году. Полугодичная аренда в стан "нерадзурри" в целом вышла неудачной, и Габриэль решил завершить карьеру игрока. Однако подоспели шейхи с заманчивым предложением, и Батистута укатил на пару лет в катарский "Аль-Араби". В Катаре аргентинец наколотил больше голов, чем сыграл матчей (25 мячей в 21 игре), после чего с чистой совестью и чувством выполненного долга повесил бутсы на гвоздь.

В настоящее время Габриэль Батистута ведёт размеренный образ жизни и много путешествует. Недавно намекнул, что был бы не против поработать со сборной родной страны в качестве тренера. Может быть именно это желание Габриэль сегодня и загадает, перед тем как вкусить праздничный торт...

В качестве бонуса: видеоролик Руй Кошта и Габриэль Батистута - лучшие моменты в "Фиорентине".

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Фото: www.taringa.net, wordpress.com, www.pinterest.com, es.paperblog.com, gestion.pe, www.tiemporeal.mx, www.gettyimages.com

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