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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    21 апреля 2017
    Грядущее воскресенье подарит болельщикам огненную битву «Реала» и «Барселоны». «Бомбардир» проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут в Эль Класико, и выиграй призы от сети московских пабов «Темпл Бар».

    В это воскресенье состоится главное дерби Испании между «Реалом» и «Барселоной». В связи с Эль Класико «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Барселона». Встреча пройдет 23 апреля в 21:45 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 23 апреля, в 20:45 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 1 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 1 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 1 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 22 апреля 2017, 06:49

      реал сейчас сильнее

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