«Благодарю за это Бога». Почему Бразилия снова в порядке

1:7 в полуфинале домашнего ЧМ заставили бразильцев пересмотреть взгляды на жизнь и футбол. Обновленная сборная выносит всех подряд и отобралась на ЧМ за 4 тура до финиша. Блог Vanity Fair о тех, кто поднял Бразилию с колен.

После ЧМ-2014 Луиса Фелипе Сколари сменил Дунга, но и у него второе пришествие получилось неудачным. С новым старым тренером пентакампеоны провалили два Кубка Америки кряду. В обоих случаях коуч нашел оправдания – вирусная инфекция помешала пройти Парагвай в четвертьфинале в 2015, а в 2016 победный гол перуанцы забивали рукой. На вопрос, почему бразильцы не смогли забить сами ни Перу, ни Эквадору, ответа у Дунги не было. Списывать невыход из группы на одну судейскую ошибку не солидно. А команда к тому моменту выиграла только 2 матча из 6 в отборочном цикле ЧМ-2018.

Отставка? Я боюсь лишь смерти. Это работа. У нас были большие изменения после чемпионата мира. Мы ставим в пример работу, проделанную в Германии в течение 14 лет, но хотим, чтобы в Бразилии решили все проблемы за два года. Карлос Дунга

Смелость Дунгу не спасла, а новым тренером неожиданно для многих выбрали Тите. 55-летний специалист не был выдающимся игроком и карьеру закончил уже в 27 из-за хронических проблем с коленом. В 29 Тите получил первый тренерский опыт и почти двадцать лет набирался опыта, тренируя без особого блеска. Пару раз коуч выбирался на заработки в Эмираты, но особо там не задерживался. Слава пришла к Тите после второго вояжа в ОАЭ. Вернувшись, он возглавил Коринтианс, с которым дважды выиграл чемпионат, взял Кубок Либертадорес и выиграл клубный ЧМ. Однако ни успехи «Коринтианса», ни прозвище Философ не выглядели достаточным основанием для назначения в сборную в столь сложный для нее момент.

Тите стартовал с выездного разгрома Эквадора, а дальше понеслось. Колумбия, Боливия, Венесуэла. К очной встрече с аргентинцами Бразилия подходила уже в ранге фаворита. Месси и кампания были разгромлены без вариантов всего за час. О команде Тите заговорили как о реальной силе. В последнем матче года бразильцы обыграли обидчиков из Перу, став первой командой в Южной Америке, выигравшей в отборе шесть матчей кряду.

В начале нового года Бразилия размялась в товарняке с Колумбией и переписала собственное достижение, на выезде размазав по газону ближайших преследователей из Уругвая. Свежий разгром Парагвая вкупе с осечками конкурентов обеспечил бразильцам выход на ЧМ-2018 за четыре тура до финиша. Из 9 матчей с Тите, 8 из которых были официальными, Бразилия выиграла все.

Я не ждал всего этого, благодарю за это Бога. Не знаю, заслужил ли я такого, но я очень рад. Тите

Главная заслуга нового тренера в том, что он сумел превратить сборище одаренных парней в команду. Команду, где коллективное важнее индивидуального. Тите не боится смелых кадровых решений. Основной голкипер сборной – полирующий лавку в «Роме» Алиссон. Не первый год играющие в Китае Ренато Аугусто и Паулиньо – ключевые исполнители в средней линии, зато только-только уехавшие туда Халк с Оскаром с радаров пропали. Звездные Тиаго Силва и Давид Луис в центре обороны коучу не пригодились. Ставка сделана на более надежного Миранду и прогрессирующего Маркиньоса.

Настоящей находкой стал дебют Габриэла Жезуса. Тите не побоялся поставить на юниора, а тот сполна оправдал доверие, наиграв на трансфер в «Манчестер Сити». Травма, правда, надолго вывела Жезуса из строя, но к лету он вернется. Игра бразильцев в атаке радует синхронностью перемещений и слаженным прессингом. Но главное – потеря или плохая форма любого из игроков не становится трагедией. Даже повзрослевший Неймар не выглядит незаменимым, хотя Джуниор вернул капитанскую повязку и набрал уже 12 баллов по системе гол + пас.

Дани Алвес предостерегает от излишних восторгов.

Само собой, мы очень довольны, но в то же время понимаем: и до Тите команда была не так уж плоха, и сейчас она не столь феноменальна. Мы остались теми же самыми футболистами, с прежней отдачей. Когда нет результата, изменение тренерской концепции может повлечь за собой психологическую разгрузку. Идеи Тите нам более понятны, что и стало причиной такой разительной трансформации. Однако нам нужно набраться терпения. Мы понимаем, что только время может подтвердить наше превосходство. Дани Алвес

К словам одного из наиболее опытных игроков дружины Тите сложно что-то добавить. Но прямо сейчас триумф бразильцев в России видится вполне возможным. В рейтинге ФИФА, на который так не любят смотреть у нас, Бразилия уже первая. Виталий Мутко тем временем договаривается о товарищеской встрече с пентакампеонами. С учетом решенной задачи по квалификации их согласие выглядит весьма вероятным.