«Они были лживыми и неблагодарными». Как Дани Алвес поругался с «Барселоной»

Летом Дани Алвес покинул «Барселону» на правах свободного агента и перешел в «Ювентус». Позже игрок заявил, что боссы «Барсы» его не уважали. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает, как бразилец вышвыривает каталонцев из ЛЧ.

Жизнь интересная штука и очень непредсказуемая. Футбол – отдельный мир, в котором также действуют ее законы, фантастические камбэки, сенсации, сказочные истории на манер биографии Джейми Варди прекрасно это доказывают.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, абсолютная истина, в футболе так тем более, в последние два десятка лет он превратился в прибыльный бизнес. Если один из активов нашей фирмы заметно теряет ликвидность, изнашивается, проще расстаться с ним. Лучше всего эта бизнес модель действует в «Реале», Перес ни с кем не церемонится и ведет себя, как делец, у которого бизнес на первом месте.

В 1968 году президент «Барселоны» Наркис де Каррерас заложил уже обыденную характеристику Més Que Un Club, которая включает в себя четыре позиции: свобода, объединение, демократия управления и семья. Последняя позиция говорит о том, что бывших не бывает, каждый свой. Отрицать это ни в коем случае нельзя, человеческие отношения здесь на уровне. Очень показательна ситуация с Эриком Абидалем, в 2009 году ему установили страшный диагноз рак печени и с того же года он изо всех сил боролся с болезнью. По словам самого француза, была очень мощная поддержка со стороны игроков команды, а руководство вовсе предложило контракт на улучшенных условиях. Тем не менее, после выздоровления и окончания сезона 2012/2013 боссы тактично указали ему на дверь, позиции в обороне были вдоволь укомплектованы. При прекрасном человеческом отношении руководство не поверило в него, как футболиста.

Некоторые параллели можно провести и с Дани Алвесом. Бразилец прибыл в команду в 2008 и с тех пор отыграл за клуб порядка 300 игр во всех турнирах. Великолепный игрок, оптимист по жизни, его связывала дружба как с Лео Месси, так и с Неймаром, партнёром по сборной. В 2016 Дани стукнуло 33, случилась небольшая передряга с руководством и он ушёл бесплатно в «Ювентус». Почему «Барселона» так просто отпустила игрока, который отыграл весь сезон на высоте? Да и «Ювентус» явно понимал на что идёт, когда нанимал бразильца. Однозначно туринские дельцы понимали, дескать, есть еще порох.

Алвес ушел практически по-английски, обронив лишь парочку общих фраз напоследок. В одном из февральских интервью Дани сказал больше:

В последние три сезона я постоянно слышал: «Алвес уходит». Но руководство мне ничего не говорило. Они были лживыми и неблагодарными. Меня не уважали. Мне предложили продлить контракт только когда грянул трансферный бан ФИФА.

Ситуация явно окутана пеленой. Поражает в этой истории меня другое. Алвес был объективно эффективен на своей позиции, максимально сыгран с Лео Месси, его без малейших сомнений вытурили, хотя обязаны были предложить годичный контракт на улучшенных условиях. Окей, он ушел, но что дальше? На фоне конфликта с Видалем ни одного чистого правого защитника. Роберто молодец, но тяжело быть не в своей шкуре. К тому же, этот социальный эксперимент аукнулся, по крайней мере, десятком пропущенных мячей и потерянных очков.

Зимой травмировался Видаль, на позиции остался лишь Роберто, у которого нет даже подстраховки на случай травмы. По информации прокаталонской и достаточно авторитетной El Mundo Deportivo агенты Алвеса предлагали «Барселоне» свои услуги, те тактично отказали, мол ты сам решил уйти, да и тогда Дани находился в лазарете.

Судьба ли это или случайность, но Дани столкнулся лицом к лицу с своими недавними друзьями и получил шанс отомстить руководству «блауграны» за столь наплевательское отношение.

Своей игрой в «Ювентусе» бразилец по-настоящему впечатляет. Он весь сезон держит высокую планку, даже несмотря на серьезную травму, которая случилась по ходу сезона. Показатели эффективности просто впечатляют – в Серии А, в среднем, 2.3 отбора за игру (четвертый результат в команде), всего 20 воздушных дуэлей, 59% из которых выиграно (великолепный результат для столь низкорослого защитника), им создано 30 шансов (также 4-й показатель в команде). Напомню, что 2 месяца он пропустил из-за травмы.

Но наиболее сильное влияние на результат Дани Алвес оказывает в Лиге Чемпионов, там ему просто нет равных. Традиционно бразилец великолепен в единоборствах – выиграно 16/39 отборов (лучший показатель среди всех партнеров по команде), 5/8 воздушных дуэлей. Просто сумасшедшая статистика у бразильца по передачам – сделано 465 передач (наибольшее количество среди всех фулбэков, включая Алабу) с точностью 88%.

Дани Алвес создал 21 шанс – лучший показатель в Лиге Чемпионов, столько же имеет на счету Неймар. Здесь стоит вспомнить, что Неймар форвард, а Алвес защитник.

В Лиге Чемпионов два приятеля по сборной и «Барселоне» столкнулись лицом к лицу. Остановить Неймара задача очень сложная, он самый креативный игрок команды на данный момент, а ко всему этому добавляется скорость, пластичность, техника. Противостояние Алвеса – Джуниора предвкушало схватку сродни бою Али и Фрейзера и он таковым получился, победителем из которой вышел Дани – 100% выигранных воздушных дуэлей, 4 выноса, 1 перехват, 2 успешных отбора при 8 попытках, при том, что эти попытки вынуждали Неймара играть назад и атака теряла остроту.

Из всего этого можно извлечь мораль. Мне на ум приходит лишь одно: Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Алвеса очень не хватает в раздевалке «Барселоны», словно незаполненная пустота на правом фланге обороны. Вопрос в другом – почему руководство не стало удерживать бразильца? К сожалению, всю правду знает лишь руководство и сам Дани.