Трансферы, Ла Масия и отсутствие ясности. Почему сезон для «Барселоны» уже закончен

«Барселона» проиграла 2:0 «Малаге» и 3:0 «Ювентусу». Шансы выиграть Примеру и Лигу чемпионов кажутся призрачными. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему сезон для «Барселоны» можно заканчивать досрочно.

После невероятного камбэка против «ПСЖ» тревожные мысли о «Барселоне» слегка угасли, оказалось не все так плохо – есть 1/4 Лиги Чемпионов, финал Кубка и Примера, где лидеры, как на пороховой бочке. Вот так бывает, словно по щелчку положение дел уже не кажется таким безнадёжным. До поры до времени была надежда на лучшее, но, похоже, всё кончено. Каталонцы проиграли в Малаге и были полностью дискредитированы в Турине.

Проблемы «Барселоны» мы дозировано разбираем в блоге по мере поступления, пару материалов посвящено Серхи Роберто, ещё несколько тактическим аспектам в конкретных поединках. Этот пост будет носить скорее обобщающий характер, в котором выдвину аксиому о том, что сезон для «Барселоны» уже может быть закончен. Данную аксиому постараюсь качественно подкрепить аргументами.

Начнём мы с того, что лежит на поверхности и постепенно немного окунёмся в прорубь тактических подробностей.

Этот сезон полон стрессовых ситуаций. При чём, как для команды, так и для главных лидеров. Лионель Месси находится под огромным давлением с разных сторон – прессы, болельщиков, прокуратуры. Летом Аргентина снова проиграла в финале Копа Америка, Лионель с пылу вовсе решил завершить карьеру, потом был вердикт суда по делу о налоговых махинациях, бесконечные слухи вокруг продления контракта – всё это выдержать крайне непросто.

Неймар также попал в голевую «засуху», долгое время не мог поразить ворота соперников, из-за этого нередко заигрывался с мячом.

Сама «Барса» пережила также немало потрясений, буквально на стартовом отрезке сезона ушёл Браво, при травмированном Тер Штегене. Силлесен ещё не успел обосноваться, как его поставили на ворота в матче Примеры против «Алавеса», в итоге каталонцы проиграли 1-2. Всё это было сопряжено с спадом в форме у Неймара, участившимися травмами немолодого Андреса Иньесты, выполняющего ключевую роль в команде, циничным держанием Видаля в клетке и слабой игрой Роберто на фланге.

Когда Энрике выпустил Видаля из клетки, тот заиграл просто невероятно, но теперь судьба поглумилась над Луисом – Алейш получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона. Итог: Роберто единственный игрок на позицию правого защитника.

Следующий момент – досрочное заявление о своём уходе от Энрике. Таким образом, испанец, пожалуй, решил снизить градус давления на себя.

Долевое распределение проблем «Барселоны», как по мне, выглядит следующим образом:

Исходя из моей модели, 80% проблем «Барселоны» основывается на кадровых проблемах и тактике.

В свою очередь кадровые проблемы я бы разделил также на две позиции – Ла-Масия и трансферные осечки. Разница Энрике и Гвардиолы, как тренеров «Барселоны» в том, что второй всецело подводил молодёжь к основе, да и не только. По сути Лучо играет на тех связках, которые были наиграны ещё Хосепом. Только Серхи Роберто смог прорваться в основу при Энрике. Опять-таки раскрыл и протежировал Роберто никто иной, как Гвардиола.

Политика Энрике по отношению к молодёжи достаточно халатная, расточительная и беспечная. Юнцы просто продаются, даже не получив своего шанса на «Камп Ноу» – это было немыслимо при Гвардиоле. Адама Траоре был просто продан в Англию, где сейчас смотрится очень даже хорошо, Сампера без шансов отправили в аренду. Аналогично и Гримальдо, перспективнейший футболист был просто продан, так и не получив возможности зарекомендовать себя.

Если вы не делаете ставку на воспитанников, значит нужно грамотно совершать сделки на трансферном рынке. За последние несколько лет «Барселоне» удалось отхватить пусть и за большие деньги Неймара и Суареса, которые стали незаменимыми для команды.

«Барса» раскошелилась на 100 миллионов евро + 20 миллионов (бонусов) на Турана, Гомеша и Алькасера. Окупили ли эти футболисты затраченные суммы? Арда по началу был действительно полезен, ну а сейчас не более, чем качественный резервист. Гомеш не впечатляет, он крайне ленив на поле, растерял свой креатив, около 70% его передач не обостряющие (в «Валенсии» картина была противоположной), мало бьёт по воротам. О Алькасере вообще нечего говорить, пока что каждый его гол обошёлся клубу около 10 миллионов евро. Зачем покупать футболиста за такую сумму при живых Месси-Суаресе и обойме достойных воспитанников, типа Хаддади или Рамиреса.

Каталонцам понадобилось около 5 лет, чтобы наконец подписать достойного партнёра для Пике в лице Умтити. Пожалуй, когда болельщики «блауграны» видят в основе Матье с ними сначала случается паническая атака, а потому они начинают молиться. К слову, Матье изрядно напортачил что в игре против «Малаги», что против «Ювентуса».

Также пока на горизонте нет достойного сменщика для Иньесты и эта проблема даст о себе знать уже в следующем сезоне, если не начать её решать прямо сейчас.

Совершенно неудивительно, что «Барселона» теряет очки в тех матчах, когда Энрике проводит ротацию, примеров масса – «Малага», «Алавес», «Бетис», «Депортиво».

С этим разобрались, плавно перейдём к тактике. Кадровая ситуация может затруднять работу, но во главе угла, конечно же, тактика. Есть масса примеров, когда команда выезжает исключительно за счёт великолепно построенной игре.

В прошлых сезонах тактика Луиса Энрике была консервативна и понятна всем – 4-3-3 с дрейфующим Месси и взрывными подключениями на фланг правого защитника Дани Алвеса. Формация была ассиметричной, но работала, как час. Благодаря этому свой золотой дубль каталонцы взяли!

В сезоне 16/17 стало ясно, тактика нуждается в модернизации, но Энрике в упор не хотел замечать этого. Ушёл Дани Алвес, который был на 99% сыгран с Лионелем и это серьёзная потеря. Лионель Месси продолжал действовать в той же манере, дрейфовал с правого фланга в центр, но Роберто не подключался так, как это делал бразилец, Серхи играл в более классической манере и предпочитал атаковать через центр.

В ответке против «ПСЖ» нужно было делать перестановки, чтобы отыграться, поэтому Энрике переключился на «Кройфовскую» 3-3-1-3. Подобная формация дала свои плоды. Но постепенно тренер возвращался к 4-3-3, ясность снова исчезла.

Против «Ювентуса» каталонцы играли 4-3-3, но в разные отрезки игры Энрике приказывал им перестраиваться в 3 защитника, в такие момент игроки выглядели просто беспомощными, они не знали, что им делать.

Секрет успеха «Барселоны» всегда лежал на китах ясности и консерватизма. Тренер исповедует одну схему, игроки прекрасно знают это и покорно реализовывают её на практике.