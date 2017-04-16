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    Андре Андре Все блоги -

    Почему питерский комментатор на матче «Спартака» – это нормально

    16 апреля 2017
    Фанаты московского клуба недовольны назначением комментатора Федора Погорелова на центральный матч тура «Спартак» – «Зенит». Блог «Андре Андре» объясняет, почему в этой истории нет правой стороны.

    Что и говорить, «Мяч-ТВ» умеет резонировать в широких массах. Иногда случайно и почти всегда – в нехорошем контексте, когда канал впутывается в народную реакцию, будто рогами в кустарник.

    Теперь вот мы получили крестовый поход болельщиков против назначения комментатора Погорелова на матч «Спартак» – «Зенит».

    Что сказать?

    Фанатское мышление всегда катится по мещанской дорожке, а потому претензии спартаковцев не столько верны, сколько симметричны, ведь на другом полюсе – те же мещане, которые, владея каналом и клубом, желают видеть в эфире «своего парня».

    В конечном счете одни фанаты (которые говорят, что хотят) и другие (которые делают, что хотят) разделены только стеной заслуженной зависти и в равной степени уводят ситуацию в сторону. Они доказывают простую истину: каждый болельщик сам комментировал бы игры своей команды, если бы имел возможность.

    Между тем хорошо бы взглянуть на комменатора Погорелова с другой колокольни. Ведь главная его черта не в том, что он земляк Блока и Розенбаума. У него действительно есть проблема с «мясом», но не с тем, о котором вы думаете, а с «мясом репортажа» – он довольно натужно комментирует в пространстве «между шутками», а это 85 из 90 минут игры. Зато в оставшиеся 5 минут выдает такую распашную филологию, что я бы назвал его братом, если бы не разница в возрасте.

    В матче с «Рубином» Федор упомянул Даниила Хармса и использовал слово «вегето-сосудистый» – слушайте, какое мне дело, зенитовец ли он, если таких штук не вытворяет больше никто?

    Федор чувствует реку мировой культуры и несколько раз за матч приходит к ней на водопой – именно это, а не питерская прописка выделяет его из числа «остальных».

    Если у вас нет фонетических, лексических и синтаксических разночтений с комментатором Погореловым – то чего вам вообще бояться? Что он обратит младенцев в зенитовскую веру? Что поставит пенальти и удалит Зобнина?

    И все же вам некомфортно – и вы в своем праве. Из песни слова не выкинешь, Погорелов – петербуржец, и тем, кто носит красное, было бы странно считать его лучшим другом и кормить пирогами. А потому решение канала злит, злит, злит – и эта злость справедлива, даже несмотря на то, что по ходу репортажа на одно похвальное слово о «Зените» Федор, скорее всего, выдаст два комплимента «Спартаку» и цитату из Достоевского.

    Но, поскольку речь не идет о чьей-то жизни и смерти, злящиеся могут потерпеть. В конце концов, если команда победит, о комментаторе никто не вспомнит, а если будет проигрывать, то вы и Шмурнова обзовете «рабом газовой монополии».

    Фото: Instagram

    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Комментарии17
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 22 апреля 2017, 19:06

      вот-вот! радовались бы, что не орлов!(один, бедняга, из "птичьего"клана остался)

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 апреля 2017, 09:54

      Спасибо хоть не Орлов, но это не правильно нужно ставить нейтрального, или такого который может скрыть боление

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 апреля 2017, 16:44

      да кто угодно лишь бы не Орлов, его репортажи это феерический пипец

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 16 апреля 2017, 16:30

      нужно ставить нейтрального комментатора...

      4
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > zenit2012 16 апреля 2017, 16:32

      да пусть хоть Боярский комментирует, но не Орлов

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 16 апреля 2017, 15:26

      правда ведь повезло, что не Орлов!))) Радоваться надо!!!

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > franck_ribery 16 апреля 2017, 16:45

      Орлову пора на пенсию...

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 апреля 2017, 14:43

      Савин за Кс топит красава)))

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 16 апреля 2017, 14:41

      Тина тв в своём репертуаре !

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 апреля 2017, 13:24

      лучше чем Орлов =))

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 апреля 2017, 15:25

      Вообще считаю, что все матчи должны комментировать либо комментаторы, испытывающие одинаковые эмоции к обоим клубам, либо по одному с каждой стороны, раз уж у нас так стали распространены дуэты. И если на матч ставится комментатор, болеющий за «Зенит», то в пару ему нужно дать коллегу, болеющего за «Спартак», и проблема решена.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Freyk 16 апреля 2017, 13:25

      на Карпина намекаешь? думаю так и будет

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо > Freyk 16 апреля 2017, 13:26

      а есть такие комментаторы? которые болеют за спартак? я до этого знал тчо орлов болеет за зеню, теперь вот погорелов. о пристрастиях других не знаю))

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      Рейтинг: +75

      тоширо > Cant Stop 16 апреля 2017, 13:26

      вот точно, Карпин)))

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      Рейтинг: +10

      lovk > тоширо 16 апреля 2017, 13:33

      Шмурнов открыто за мясо топит например

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Gek Dement 16 апреля 2017, 17:26

      Комментатор — это человек, который помогает получить больше наслаждения от матча. Любой из нас не робот и за всем не уследит. У комментатора всегда есть в запасе десяток историй про команды, каких-то новостей, которые знают не все, и иногда даже инсайдерская информация.
      Когда какой-нибудь Орлов 85 минут говорит только о «Зените», вообще не вспоминая о его оппоненте — это неприятно. Причем, насколько я знаю, неприятно не только болельщикам других команд, но и болельщикам самого «Зенита».

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      Рейтинг: +600

      dimar > Gek Dement 17 апреля 2017, 01:38

      жирный лайк тебе!)

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