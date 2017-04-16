Почему питерский комментатор на матче «Спартака» – это нормально

Фанаты московского клуба недовольны назначением комментатора Федора Погорелова на центральный матч тура «Спартак» – «Зенит». Блог «Андре Андре» объясняет, почему в этой истории нет правой стороны.

Что и говорить, «Мяч-ТВ» умеет резонировать в широких массах. Иногда случайно и почти всегда – в нехорошем контексте, когда канал впутывается в народную реакцию, будто рогами в кустарник.

Теперь вот мы получили крестовый поход болельщиков против назначения комментатора Погорелова на матч «Спартак» – «Зенит».

Что сказать?

Фанатское мышление всегда катится по мещанской дорожке, а потому претензии спартаковцев не столько верны, сколько симметричны, ведь на другом полюсе – те же мещане, которые, владея каналом и клубом, желают видеть в эфире «своего парня».

В конечном счете одни фанаты (которые говорят, что хотят) и другие (которые делают, что хотят) разделены только стеной заслуженной зависти и в равной степени уводят ситуацию в сторону. Они доказывают простую истину: каждый болельщик сам комментировал бы игры своей команды, если бы имел возможность.

Между тем хорошо бы взглянуть на комменатора Погорелова с другой колокольни. Ведь главная его черта не в том, что он земляк Блока и Розенбаума. У него действительно есть проблема с «мясом», но не с тем, о котором вы думаете, а с «мясом репортажа» – он довольно натужно комментирует в пространстве «между шутками», а это 85 из 90 минут игры. Зато в оставшиеся 5 минут выдает такую распашную филологию, что я бы назвал его братом, если бы не разница в возрасте.

В матче с «Рубином» Федор упомянул Даниила Хармса и использовал слово «вегето-сосудистый» – слушайте, какое мне дело, зенитовец ли он, если таких штук не вытворяет больше никто?

Федор чувствует реку мировой культуры и несколько раз за матч приходит к ней на водопой – именно это, а не питерская прописка выделяет его из числа «остальных».

Если у вас нет фонетических, лексических и синтаксических разночтений с комментатором Погореловым – то чего вам вообще бояться? Что он обратит младенцев в зенитовскую веру? Что поставит пенальти и удалит Зобнина?

И все же вам некомфортно – и вы в своем праве. Из песни слова не выкинешь, Погорелов – петербуржец, и тем, кто носит красное, было бы странно считать его лучшим другом и кормить пирогами. А потому решение канала злит, злит, злит – и эта злость справедлива, даже несмотря на то, что по ходу репортажа на одно похвальное слово о «Зените» Федор, скорее всего, выдаст два комплимента «Спартаку» и цитату из Достоевского.

Но, поскольку речь не идет о чьей-то жизни и смерти, злящиеся могут потерпеть. В конце концов, если команда победит, о комментаторе никто не вспомнит, а если будет проигрывать, то вы и Шмурнова обзовете «рабом газовой монополии».

Фото: Instagram