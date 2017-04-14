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    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    14 апреля 2017
    В это воскресенье нас ожидает жаркий матч между «Спартаком» и «Зенитом», в связи с чем «Бомбардир» проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут в игре, и выиграй призы от сети московских пабов «Темпл Бар».

    В это воскресенье пройдет один из самых важных матчей РФПЛ нынешнего сезона: борющийся за чемпионство «Спартак» в рамках 23-го тура примет «Зенит». В связи с этим «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – «Зенит». Встреча пройдет 16 апреля в 20:00 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 16 апреля, в 19:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 16 апреля 2017, 06:24

      спартак выиграет

      0
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 15 апреля 2017, 16:29

      ЦСКА-Ростов 0-0, Нам и ничья с зенитом ничё будет)))

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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 апреля 2017, 07:43

      Спартак будет жилы рвать,но скорее всего будет ничья,хотя ставлю на Спартак1

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 14 апреля 2017, 16:36

      ничья будет

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