Сантехник всегда звонит дважды?

«Спартак» – «Зенит»

У меня в ванной сломался кран. Потек. Дом старый. Все ждем капитального ремонта. Замотал я пробоину тряпкой, которая только, что была полотенцем, добровольно отключил себя от подачи воды и пошел звонить в ЖЭК. Те, кто хоть раз пытался, знают и поймут. Дело это хлопотное, неблагодарное и по времени и конечному результату никак не регламентировано. Набираю номер. Естественно, в этом филиале преисподней на территории Российской федерации, трубку никто не берет. Не унываю, поставил на автодозвон. Спустя некоторое время я все же услышал раздраженный женский голос.

– Слушааю, что случилАсь?

– Девушка, кран в ванной. Течь.

– Назаавите вааш адресс …

– Называю

– В теченииА дня ожидайте слесАряя, заказ принят.

И положила трубку.

Вооружившись терпением и пивом, отправился на балкон. Раздраженно курю, и попутно наслаждаюсь воскресными прелестями теплого утра 6 -го мая 2012 года.

В этот день ровно в четыре часа по полудни, естественно, по московскому времени под музыку и аплодисменты на газон стадиона «Петровский» в рамках аж 43-го тура выйдут Санкт-Петербуржский «Зенит» и Московский «Спартак».

Заканчивался долгий, скандально – исторический, он же переходный чемпионат. Настал, конец окончательно изжившей себя, чуждой нашему демократичному обществу системы «весна» – «осень». В стране случился эдакий футбольный «Евромайдан». Геть. Мы теперь будем существовать в едином временном и трансферном пространстве, вместе с самыми прогрессивными европейскими чемпионатами. А я совсем не против. Только жаль, что матч предпоследнего тура уже никакой интриги с точки зрения определения чемпиона в себе не содержал. За три тура до конца этого изнурительного марафона, больше напоминающего не чемпионат по футболу, а сезон в NHL, ФК «Зенит» уже обеспечил себе золотые медали. Они и выходили тогда на игру с единственным и понятным желанием. Что может быть лучше в последнем матче чемпионата порадовать своих родных и преданных болельщиков уверенной победой над принципиальным соперником? Ничего. У Москвичей, задачи были посерьезней. После неприятной серии неудач в играх с «Анжи», «Динамо» и ЦСКА, необходимо было побеждать, чтобы продолжить борьбу за серебро и ЛЧ. Было, отчего волноваться, а тут еще этот проклятый кран.

В дверь позвонили дважды. Это случилось в тот момент, когда я едва заслышав бодрый голос Геннадия Орлова, молниеносно переключил изображение трансляции с канала НТВ+ на «Россия -2». Роман Трушечкин уже объявлял составы.

В дверном глазке маячило утомленное лицо слесаря. Осмотрев эпицентр повреждения, он прогнусавил:

– Тут, короче, смотри. Смеситель по любому менять, вот тут труба подтекает, прокладочку поменяем, вот кран-букса неплотно прилегает к смесителю. Короче, ну, ты понимаешь…

Всю игру, нервную, напряженную, интересную мне приходилось метаться между ванной и телевизором. И вот когда судья Владимир Казьменок на 84 минуте сразу после гола Эменике, решил, что подобное празднование гола является неприличным, меня снова позвал слесарь. Мой безудержный восторг сначала сменился недоумением, а потом и приступом ярости. Пока я проверял работу, расплачивался (напрочь забыв охренеть от стоимости услуг), закрывал дверь, полуголый Рафаэль Кариока уже принимал поздравления. Матч окончен. Счет 2-3 горел на табло издевательски ярко. Опять Москвичи умудрились испортить хозяевам гарантированный праздник.

Но о футболе и результате уже никто и не вспоминал. Карпин был в бешенстве и не подписал протокол матча. Позже, даже после вразумительных объяснений самого Эменике, кадров с применением этого же «жеста» в праздновании голов самим Это О, выяснилось. Что, даже не смотря на ошибку в вынесении столь серьезного вердикта арбитром матча, ни комитет по этике, ни КДК не вправе аннулировать красную карточку. Такой пункт просто не прописан в Дисциплинарном регламенте. Да и Бог бы с ним, да вот только Спартаку в следующем и последнем туре нужно было сражаться с «Локомотивом», но уже без основного нападающего. Примечательно и то, что это уже была третья спорная ситуация с непосредственным участием игроков «Спартака». Вы же помните. Сначала была дисквалификация Веллитона после столкновения с Игорем Акинфеевым, к стати – беспрецедентный эпизод в российском футболе. Тогда КДК только после консультаций с исполкомом РФС все же нашел нужный пункт и, несмотря на спорность эпизода, вынес наказание. Затем оштрафовали все того же Эменике, который заплатил за демонстрацию оскорблявшим его фанатам «Динамо» средний палец в 10 (!) раз больше – 500 тысяч рублей – чем предыдущий нарушитель – Питер Одемвингие. «Спартак» сдюжил и, победив железнодорожников и благодаря поражению армейцев, завоевал серебряные медали.

Как же быстро летит время. Где теперь тот грозный Эменике, многообещающий Кариока, и такой талантливый Билялетдинов? Многодетный Сергей Семак уже давно тренирует, Аршавин «пылит» на чужбине, доживая свой великолепный футбольный век, Рома Широков, так тот вообще, советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области.

Другие времена, другие герои. Валерий Карпин ( простите, Валерий Георгиевич Карпин) теперь руководит футболом на телевиденье, а к нам, вместо одного импозантного, пусть абсолютно лысого итальянского специалиста Лучано, приехал не менее презентабельный Массимо Каррера.

Перипетии последних туров, победы Спартака в Уфе и преддверие воскресного матча, воспоминания вновь перенесли меня в прошлое. Уже не такое далекое. Осень 2016 год.

Спартак поменял тренера, и череда успешных игр сменилась унизительным поражением в кубке России в Хабаровске, потом в Москве от «Уфы». Разговоры о багаже, язвительные статьи под заголовками, мол «Спартак» – вернулся». Обилие аналитических статей, предрекающих москвичам скорую и очередную смену тренера, сдержанная радость «друзей» и тревожное ожидание очередного и серьезного испытания настоящих болельщиков.

Да, «Спартак» проиграл и следующую игру. Проиграл «Зениту». Тем, для кого статистика матча начинается и тут же заканчивается счетом на табло, все было ясно. И уже не важно, что «Спартак» превзошел соперника по большинству ТТД. Счет крупный, результат вроде как закономерный. Но с чего вдруг судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд заявил, что арбитр Сергей Иванов неудовлетворительно отработал в матче девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком»? И дело тут не в «нытье» спартаковского руководства и абсолютно не в том, что нужно было показать вторую желтую карточку Кришито за нарушение на Промесе. Дело в последовательности решений Сергея Иванова и в осквернении игрового процесса.

Да, Каррера ошибся в выборе тактики на игру, ошибки игроков «Спартака» в простейших ситуациях. Принципиальная и интересная игра. Закончилась закономерным результатом. «Спартак» «сырой» и кажется, Каррера, вроде как оправдывается.

— Нам противостоял классный соперник. Считаю, «Зенит» — сильнейшая команда чемпионата. Наши ребята играли до счета 3:2 в пользу хозяев, а затем стали нервничать. Нас подвела реализация. Питерцам же удалось воспользоваться их шансами в атаке.

Но на провокационный вопрос и наверно впервые в своей карьере в России он сказал:



— Не люблю обсуждать работу судей. Мы были в игре до того момента, как пропустили третий гол.

А мне было жаль, что игра, которая была хороша во всех смыслах и понимании была омрачена. Мы любим говорить, что все не без греха – команды, футболисты, тренеры, судьи. Вот только за эти промахи команды, футболисты и тренеры несут ответственность. Но вот почему вспоминая эти матчи наряду с красивыми голами, удачными действиями игроков, мы чаще вспоминаем судейские ошибки?

В воскресенье 16 апреля 2017 года на поле стадиона «Открытие арена» состоится матч, который все ждут, который во многом может решить судьбу золотых медалей. А мне тревожно и не интересно. Не интересно, в случае поражения Москвичей окунуться в водоворот очевидных рассуждений по мотивам пьесы Евгения Львовича Швартса. Если «чемпионский фарт» вновь будет на стороне «Спартака», так очевидно, что «Зенит» сейчас не в лучшей форме и в целом, там не очень комфортная обстановка. Хочется, что бы именно в этот раз игра запомнилась исключительно удачными действиями игроков, тренерскими идеями и мужской бескомпромиссностью футбольного противоборства. Мне интересно посмотреть и вспомнить, как довелось присутствовать на забитой до краев стадиона «Лужники» при сумасшедшей поддержке фанатских трибун, вновь ощутить этот действующий на нервы мандраж. Мне не хочется думать, что снова придется обсуждать заметные ошибки в действиях арбитра Александра Егорова, мне не хочется верить, что кран опять потечет, и что истории свойственно повторятся.