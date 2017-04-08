Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Топ-5 лучших голеодоров Европы.

    8 апреля 2017
    Предлагаю краткий список, содержащий минимум информации, лучших бомбардиров Старого Света.

    Внимание, при составлении топа учитывалось, сколько минут требуется игроку на один гол!

    5. Александр Лаказетт

    Кол-во сыгранных минут – 2938

    Кол-во забитых мячей – 30 (10 с пенальти)

    В среднем – 1 гол за 97,9 минут

    4. Радамель Фалькао

    Кол-во сыгранных минут – 2313

    Кол-во забитых мячей – 25 (5 с пенальти)

    В среднем – 1 гол за 92,5 минуты

    3. Роберт Левандовски

    Кол-во сыгранных минут – 3818

    Кол-во забитых мячей – 45 (9 с пенальти)

    В среднем – 1 гол за 84,8 минуты

    2. Эдинсон Кавани

    Кол-во сыгранных минут – 3874

    Кол-во забитых мячей – 46 (9 с пенальти)

    В среднем – 1 гол за 84,2 минуты

    1. Лионель Месси

    Кол-во сыгранных минут – 3883

    Кол-во забитых мячей – 47 (8 с пенальти)

    В среднем – 1 гол за 82,6 минуты

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11