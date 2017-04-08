Топ-5 лучших голеодоров Европы.

Предлагаю краткий список, содержащий минимум информации, лучших бомбардиров Старого Света.
Внимание, при составлении топа учитывалось, сколько минут требуется игроку на один гол!
5. Александр Лаказетт
Кол-во сыгранных минут – 2938
Кол-во забитых мячей – 30 (10 с пенальти)
В среднем – 1 гол за 97,9 минут
4. Радамель Фалькао
Кол-во сыгранных минут – 2313
Кол-во забитых мячей – 25 (5 с пенальти)
В среднем – 1 гол за 92,5 минуты
3. Роберт Левандовски
Кол-во сыгранных минут – 3818
Кол-во забитых мячей – 45 (9 с пенальти)
В среднем – 1 гол за 84,8 минуты
2. Эдинсон Кавани
Кол-во сыгранных минут – 3874
Кол-во забитых мячей – 46 (9 с пенальти)
В среднем – 1 гол за 84,2 минуты
1. Лионель Месси
Кол-во сыгранных минут – 3883
Кол-во забитых мячей – 47 (8 с пенальти)
В среднем – 1 гол за 82,6 минуты