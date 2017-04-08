Топ-5 лучших голеодоров Европы.

Предлагаю краткий список, содержащий минимум информации, лучших бомбардиров Старого Света.

Внимание, при составлении топа учитывалось, сколько минут требуется игроку на один гол!

5. Александр Лаказетт

Кол-во сыгранных минут – 2938

Кол-во забитых мячей – 30 (10 с пенальти)

В среднем – 1 гол за 97,9 минут

4. Радамель Фалькао

Кол-во сыгранных минут – 2313

Кол-во забитых мячей – 25 (5 с пенальти)

В среднем – 1 гол за 92,5 минуты

3. Роберт Левандовски

Кол-во сыгранных минут – 3818

Кол-во забитых мячей – 45 (9 с пенальти)

В среднем – 1 гол за 84,8 минуты

2. Эдинсон Кавани

Кол-во сыгранных минут – 3874

Кол-во забитых мячей – 46 (9 с пенальти)

В среднем – 1 гол за 84,2 минуты

1. Лионель Месси

Кол-во сыгранных минут – 3883

Кол-во забитых мячей – 47 (8 с пенальти)

В среднем – 1 гол за 82,6 минуты