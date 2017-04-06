Баллак, Бояринцев, Канисарес и другие самые невезучие игроки в истории футбола

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самых невезучих футболистов в истории футбола.

В футболе даже у успешных и «звeздных» футболистов случаются провальные матчи или серия игр, мучают травмы или проблемы повседневной жизни, которые влияют на футбольную карьеру. О самых необычных случаях невезения футболистов, я расскажу в данном посте.

Шейн Даффи

Самый «яркиий» пример футбольного невезения постиг футболиста сборной Ирландии и «Блэкберна» Шейна Даффи. Матч против «Кардиффа» стал настоящим бенефисом Даффи, но вряд ли Шейн захочет вспоминать этот день. Конечно, Даффи сумел забить два мяча, правда в свои ворота, а его «Блэкберн» таки проиграл 1:2 «Кардиффу». Закончил своe «успешное» выступление Даффи двумя желтыми карточками и удалением с поля, очевидно, это был самый невезучий день в карьере ирландца.

Сантьяго Канисарес

Вратарь-легенда испанской «Валенсии» накануне Чемпионата Мира 2002 года неудачно сходил в душ. Канисарес случайно уронил флакон с одеколоном, после чего попытался смягчить удар ногой, но в итоге пострадали и флакон, и нога вратаря. Футболист глубоко порезал сухожилие, в результате чего попал в больницу, а о поездке на чемпионат мира испанцу пришлось забыть. Так из-за «глупого» невезения Канисарес лишился возможности сыграть на Чемпионате Мира.

Оуэн Харгривз

Талантливый английский футболист, начинавший свою футбольную карьеру в Германии и сумевший выиграть Лигу Чемпионов с мюнхенской «Баварией». Был настоящим лидером немецкого клуба, но всю свою футбольную карьеру боролся с серьезнейшими травмами. Травмы по настоящему стали преследовать Оуэна после его перехода из мюнхенской «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». В МЮ Харгривз провел лишь один полноценный сезон, а за последующие три сезона Оуэн перенес несколько операций на травмированных коленях. Его возвращение на поля после травм, таки состоялось и Харгривз вышел на поле 6 ноября 2010 года в матче против «Вулверхемптона», но к сожалению Оуэна хватило всего на 6 минут – травма подколенного сухожилия. По сути, после этой травмы Харгривз закончил карьеру футболиста возрасте 31 года, жаль но травмы не дали до конца раскрыться столь перспективному игроку.

Маранао

Все знают любовь бразильцев к футбольным финтам и трюкам, но вот футболисту из Бразилии Маранао с этим элементом футбола очень не повезло. Несчастный игрок во время исполнения технического приема наступил на мяч, ударил по воздуху, а затем неудачно приземлился и сломал себе руку. Очевидно, после этого случая Маранао станет меньше злоупотреблять футбольными финтами.

Амир Саюда

Амир «прославился» благодаря своим глупейшим исполнение одиннадцатиметрового, мало того, что Саюд не просто слабо ударил по мячу, так он ещe умудрился поскользнуться, когда пытался провести обманный финт, и упасть на газон. На этом невезения Амира не закончились: арбитр показал ему желтую карточку, главный тренер команды сразу же заменил после пенальти, также игрок был оштрафован на кругленькую сумму и дисквалифицирован на несколько матчей.

Джонатан Вудгейт

Вудгейт в своe время был талантливым защитником, ведь его пригласил сам мадридский «Реал». Более того, «сливочные» подписали уже травмированного англичанина, когда было известно, что Джонатан пропустит 13 месяцев, прежде, чем сумеет дебютировать. Вудгейт дождался своего дебюта и был готов показать себя «во всей красе», но дебют получился ужасным автогол в первом тайме, а во втором тайме Джонатан заработал удаление. «Это был не самый лучший в мире дебют», – скажет Вудгейт после матча. Очевидно, не такого дебюта ожидал Джонатан.

Михаэль Баллак

Баллак выиграл за свою карьеру достаточно много трофеев, но проиграл Михаэль не меньше. Баллак 9 раз останавливался в шаге от трофеев, среди которых – два чемпионства в Германии, две Лиги чемпионов и чемпионат мира. В 2002 году Баллак, буквально за 2 месяца потерпел поражения в финале Лиге Чемпионов и Чемпионата Мира, очевидно, это самый невезучий период в футбольной карьере немца.

Даррен Барнард

Футболист «Барнсли» Барнард был вынужден пропустить целых пять месяцев из-за своего собаки и своей же неосторожности. Домашний любимец Даррена создал лужу, на которой и подскользнулся «наш герой». Травма оказалась достаточно серьeзной – повреждение связок и пять месяцев вне игры. По крайней мере, у него было время поучить своего пса хорошим манерам.

Стив Харпер

Харпер защищал цвета Ньюкасла два десятилетия, но за это время сыграл лишь в 157 матчах чемпионата, во многом – из-за жуткого невезения. Впервые Харпер должен был стать основным вратарем «сорок» в 1999 году, однако Рууда Гуллита уволили, а новый менеджер снова усадил Харпера за спину Шея Гивена. Между сезонами 2001/2002 и 2005/2006 Стив лишь дважды выходил на поле в АПЛ. После этого Гивен получил травму, и Харпер наконец-то получил свой долгожданный шанс. Впрочем, длился он всего одну игру, мяч забитый Хаби Алонсо со своей половины поля, был очевидной и ужасной ошибкой Стива. Стать основным вратарeм Харпер смог лишь в Чемпионшипе, а после возвращения «сорок» в АПЛ, Тим Крул усадил окончательно Стива на скамейку запасных.

Денис Бояринцев

В российском чемпионате был игрок, чье присутствие в составе команды равносильно серьeзным проблемам его клубу. Неудачи начались с 2008 года, когда Бояринцев перешел в ярославский «Шинник», а по итогам сезона его новый клуб вылетел в первый дивизион. Бояринцев вернулся в «Спартак», но не смог закрепиться в основном составе и перешел в подмосковный «Сатурн», а уже вначале 2011 года «Сатурн» прекратил свое существование. Далее Денис переходит в сочинскую «Жемчужину», но выступал Бояринцев в составе нового клуба недолго. «Жемчужина» повторила судьбу «Сатурна», а несчастный Бояринцев отправился в «Томь», которая почти целый сезон «успешно» замыкала турнирную таблицу чемпионата и в конце сезона благополучно покинула высший дивизион. После вылета «Томи» Денис перешeл в московское «Торпедо», удивительно, но проблемы финансового характера постигли и московский клуб, правда после ухода Дениса из «Торпедо». Конечно, в случае с Бояринцевым невезение постигало в большей мере, именно клубы в которых он играл, но игроку от этого не легче.