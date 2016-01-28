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    Сегодня Джиджи Буффону исполнилось 38 лет!

    28 января 2016
    Вспоминаем яркие моменты славной карьеры знаменитого голкипера, который сегодня празднует день рождения: от дебюта в заснеженной Москве до победы в Серии Б.

    Вспоминаем яркие моменты славной карьеры знаменитого голкипера: от дебюта в заснеженной Москве до победы в Серии Б.

    В год дебюта во "взрослом" футболе. "Парма". 1995 год.

    В сезоне 1996/1997 Джанлуиджи получил статус основного вратаря "крестоносцев". Ему было всего 18.

    Джиджи дебютирует в национальной сборной Италии, выходя на замену вместо получившего травму Джанлуки Пальюки. 29 октября 1997 года. Москва. Россия - Италия (1:1).

    А следующий визит в Россию принёс Буффону международный трофей. Финальный матч Кубка УЕФА-1998/1999, в котором "Парма" разгромила "Марсель" (3:0), состоялся в Москве 12 мая 1999 года.

    Джанлуиджи Буффон на автограф-сессии. 2000 год.

    Переход в "Ювентус" в 2001 году ознаменовался сумасшедшей по тем временам суммой трансфера. "Бьянконери" заплатили за Джиджи почти 53 миллиона евро, установив сразу два трансферных рекорда, которые не побиты по сей день. Сумма в 52,88 млн € и сейчас является рекордной для вратарского амплуа. Также эта сделка остаётся самой крупной в истории футбола с участием итальянских игроков.

    Джанлуиджи в совершенно нетипичном для себя имидже. 2002 год.

    В 2003 году Буффон стал лучшим вратарём по версии УЕФА. Награду Джиджи получил из рук Джорджа Беста.

    Бодаться с валлийским здоровяком Джоном Хартсоном рискнул бы не каждый... 2003 год.

    В объятиях с Марко Ди Вайо. 2003 год.

    2006 год принёс титул чемпиона мира.

    И ссылку "Юве" в Серию В. Джанлуиджи не покинул команду в трудный момент и спустя год отпраздновал возвращение в элитный дивизион итальянского чемпионата. 2007 год.

    В компании Марчелло Липпи. 2010 год.

    Миша Галустян Стефано Кароти, один из шишек компании Puma, презентует новый комплект формы Джиджи. 2011 год.

    Джанлуиджи дважды играл в финалах Лиги Чемпионов, однако данный турнир ему так и не покорился. Может быть, пока не покорился?

    До пенсии ведь ещё далеко! smiley

    Фото: www.gettyimages.com, www2.raisport.rai.it, sportige.com, globallookpress.com

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    Рейтинг: 5 Голосов: 7
    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:30

      Скоро в Китай!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 28 января 2016, 22:47

      Да респект! Таких мало!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 28 января 2016, 18:51

      Номер 1

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Politik-duri 28 января 2016, 17:21

      Великий футболист и человек!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 28 января 2016, 16:32

      Великий

      4
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