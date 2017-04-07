Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    7 апреля 2017
    Специально к мадридскому дерби «Бомбардир» проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут на матче «Реала» и «Атлетико», и выиграй призы от сети московских пабов «Темпл Бар».

    Специально к мадридскому дерби, в котором «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико», «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Атлетико». Встреча пройдет 8 апреля в 17:15 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 8 апреля, в 16:15 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 8 апреля 2017, 19:39

      тему со списком победителей удалили, а бонус за комментарий начислили ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 7 апреля 2017, 15:55

      ничья будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      4ekyIIIka 7 апреля 2017, 09:28

      Фантазер...Ты меня называлааааа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 6 апреля 2017, 20:22

      а если я не в москве живу то что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > marshal9 6 апреля 2017, 22:51

      То можете выиграть взамен очки для Конкурса прогнозов, где, кстати, разыгрываются призы, доступные для жителей любого региона

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 апреля 2017, 20:11

      побольше таких конкурсов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11