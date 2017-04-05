Андре Силва – будущий сменщик Роналду в «Реале» и сборной. Кто он такой?

Криштиану Роналду лично протежирует 21-летнего Андре Силву. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выясняет, чем этот юноша подкупил лучшего игрока мира.

В марте несколько авторитетных изданий опубликовали новость: Криштиану Роналду лично попросил Флорентино Переса приобрести Андре Силву из «Порту». В былые годы португалец уже ставил ультиматум хунте директиве: «Либо уходит Бенитес, либо я» – все это случилось после позорного поражения 0:4 в Эль Класико. Но чтобы Криштиану замолвил словечко за кого-то – такого не было никогда.

На самом деле, Андре Силва заслуживает особого внимания. Ему 21 год, он уже в основе «Порту» и завсегдатай сборной Португалии, и, скорее всего, будет зажигать огни на Кубке конфедераций в этом году. Традиционно хотелось бы разобрать парня по кусочкам со скаутской точки зрения.

Ударяться в его биографию слишком глубоко мы не будем. В «Порту» он попал в возрасте 15 лет, сумма сделки составила ничтожные 500 евро. В его карьере были и провалы. Когда боссы решили обкатать юношу в дубле, тот не вписался в общую концепцию игры, выпал из основы и едва не продался в другой клуб. Феноменальная игра юношеской сборной не дала совершить руководству роковой ошибки.

Благодаря успехам в сборной Силве дозировано предоставляли практику в главной команде. Хитрый замысел сработал, и Андре выстрелил. Переломный момент – финал Кубка Португалии. Нуну Санту понадеялся на юношу, тот не подвел и забил феноменальный гол, который спас команду от поражения.

Ударить «тройным тулупом» на последних минутах матча, который ты проигрываешь? Определенно у парня есть cojones.

С тех пор пошло поехало: видео этого гола наверняка посмотрел ни один десяток скаутов топ-клубов. Руководство «Порту» решило действовать экономически взвешенно: дабы снизить спрос, они взвинтили цену на футболиста до солидной отметки. Ныне клаусула в контракте Силвы – 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Андре в огне – 25 матчей и 15 голов в чемпионате, 8 поединков и 4 гола в Лиге Чемпионов. За сборную – бешеная конверсия: 4 игры в основе, 1 в запасе и 5 голов. Исходя из этого, пробил час для внушительной аналитики игрока.

Сильные стороны

Его рост – 185 см. С одной стороны, Силва не обладает монументальным телосложением для форварда. Но это всего лишь внешние данные. Лучшее доказательство обратного – его результативность (в среднем 0,6 мячей за игру в чемпионате, 0,5 в ЛЧ и 1 за сборную в квалификации к ЧМ).

Главное достоинство Андре – универсальность, это ценится в любом футболисте, особенно в форварде. Гораздо более эффективно, если у тебя впереди играет не кусок бревна, задача которого лишь вовремя поставить ногу в нужный момент, а разносторонне развитый футболист. Силва способен поддержать владение, полезен в наращивании, хорош в высоком прессинге, при этом не брезгует играть на партнеров. Эти скиллы ему удалось развить в подростковые годы, т. к. в свое время Андре играл на позиции вингера и даже в центре полузащиты. Силва сочетает в своей игре ловкость, проворность и скорость, благодаря этому выгрызает фланги, успешен в кроссах и их завершении.

Другое достоинство Силвы – игра на втором этаже. Порой возникает чувство, будто Кришитиану лично тренировал прыжковитость своего подопечного. В чемпионате Португалии Андре забил 25% мячей головой (Криштиану, к примеру, забил 26% мячей головой в Ли Лиге). До Оливье Жиру, у которого 62,5% мячей забито головой, конечно, далеко, но, тем не менее, эта статистика лишь подтверждает универсальность Силвы.

Силва обладает отличной тактической выучкой – зрелое и широкое виденье поля. Он грамотно использует полупространства между линиями в свою пользу. «Порту» Нуну вариативен в тактических формациях – команда играла как в 1-4-3-3, так и в 1-4-4-2, и в каждой из тактических формаций игрок был эффективен, результативен и продуктивен.

Слабые стороны

Первая слабая сторона – нестабильность на протяжение матча. Есть определённая устойчивая тенденция: Силва может провалить первые 45 минут, но за счет последних 30 минут поединка выстрелить, забить мяч, совершить массу полезных действий. Это случается не в каждой игре, но предрасположенность к этому имеется! Гипотетически от этого можно избавиться, если игрок научится грамотно использовать свою слабую ногу.

Вторая слабая сторона – не очень внятная игра против сильных, опытных защитников. Действительно, когда Силве противостоит опытный боец, побитый футбольной жизнью волк, юный талант теряется. В подобной ситуации Андре чувствует явный дискомфорт, принимает неверные решения, а его игра 1 в 1 против подобных футболистов зачастую проваливается.

Третья слабая сторона – когда команда играет глубже и с акцентом на оборону, Силва грязнет в этой трясине. Явный тому пример – игра против «Копенгагена» в рамках ЛЧ в ноябре. Ее итог – нулевая ничья. Андре совершил 52 действия за матч, лишь 5 из которых пришлись на штрафную площадь.

Ну и напоследок поговорим о его роли в сборной Португалии и возможном переходе в «Реал». Вопрос сборной очевиден, за нее Сильва будет играть всю свою карьеру, если повезет. К тому же, там уже явно напрашивается смена поколений. Роналду, Куарежме, Эдеру – уже за 30. Последний не пользуется абсолютно никаким спросом на клубном уровне, несмотря на его исторический гол. В сборной Силва будет полезен, особенно на фоне смены поколений, но, безусловно, вызовы в национальную команду зависят от того, каково положение дел в клубе и как обстоят дела с игровой практикой.

Переход в «Реал» – абсурд. В первую очередь, сумма в 60000000 евро по определению будет давить на юношу. Во вторую очередь, свою роль сыграют ожесточенная конкуренция и совершенно иная функция на поле и за его пределами. Если в «Порту» он стал местным любимцем, да и явно намеревается стать лидером, то в «Реале» никто церемонится ни с кем не будет. Не показываешь должного футбола – напрашиваешься на лавку или в худшем случае на трансфер. И никого не волнует причина случившегося.

Слабые стороны бесспорно указывают на то, что Силва еще не готов играть на наивысшем уровне. Ему всего 21 год, а значит, футболисту нужно расти, развиваться и учиться.

Думаю, только через 2-3 года можно будет говорить о повышении в классе, если за это время Силва не сдуется и достойно пройдет все испытания.