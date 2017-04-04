Тотти, Яшин и ещe восемь самых преданных футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) недавно опубликовал рейтинг самых преданных футболистов, выступающих за команды пяти ведущих лиг Европы. Так самыми преданными игроками современности стали: Тотти, Терри и Буффон. Конечно, сейчас очень редко встречаются футболисты, которые всю свою футбольную карьеру посвящают одному клубу, в частности, капитан «Ромы» Франческо Тотти является символом преданности, но были в футболе не менее звeздные и преданные игроки, которые верой и правдой служили своим клубам десятилетиями.
Хавьер Дзанетти
Клуб: «Интер»
Играл в клубе: 19 лет
Пол Скоулз
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Играл в клубе: 19 лет
Франко Барези
Клуб: «Милан»
Играл в клубе: 20 лет
Алессандро Костакурта
Клуб: «Милан»
Играл в клубе: 21 год
Лев Яшин
Клуб: «Динамо Москва»
Играл в клубе: 22 года
Рожерио Сени
Клуб: «Сан-Паулу»
Играл в клубе: 23 года
Александр Шовковский
Клуб: «Динамо Киев»
Играл в клубе: 23 года
Райан Гиггз
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Играл в клубе: 24 года
Франческо Тотти
Клуб: «Рома»
Играл в клубе: 24 года
Паоло Мальдини
Клуб: «Милан»
Играл в клубе: 25 лет
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