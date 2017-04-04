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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Тотти, Яшин и ещe восемь самых преданных футболистов

    4 апреля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десять самых преданных и звeздных футболистов.

    Международный центр спортивных исследований (CIES) недавно опубликовал рейтинг самых преданных футболистов, выступающих за команды пяти ведущих лиг Европы. Так самыми преданными игроками современности стали: Тотти, Терри и Буффон. Конечно, сейчас очень редко встречаются футболисты, которые всю свою футбольную карьеру посвящают одному клубу, в частности, капитан «Ромы» Франческо Тотти является символом преданности, но были в футболе не менее звeздные и преданные игроки, которые верой и правдой служили своим клубам десятилетиями.

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