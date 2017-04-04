Тотти, Яшин и ещe восемь самых преданных футболистов

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десять самых преданных и звeздных футболистов.

Международный центр спортивных исследований (CIES) недавно опубликовал рейтинг самых преданных футболистов, выступающих за команды пяти ведущих лиг Европы. Так самыми преданными игроками современности стали: Тотти, Терри и Буффон. Конечно, сейчас очень редко встречаются футболисты, которые всю свою футбольную карьеру посвящают одному клубу, в частности, капитан «Ромы» Франческо Тотти является символом преданности, но были в футболе не менее звeздные и преданные игроки, которые верой и правдой служили своим клубам десятилетиями.

Хавьер Дзанетти

Клуб: «Интер»

Играл в клубе: 19 лет

Пол Скоулз

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Играл в клубе: 19 лет

Франко Барези

Клуб: «Милан»

Играл в клубе: 20 лет

Алессандро Костакурта

Клуб: «Милан»

Играл в клубе: 21 год

Лев Яшин

Клуб: «Динамо Москва»

Играл в клубе: 22 года

Рожерио Сени

Клуб: «Сан-Паулу»

Играл в клубе: 23 года

Александр Шовковский

Клуб: «Динамо Киев»

Играл в клубе: 23 года

Райан Гиггз

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Играл в клубе: 24 года

Франческо Тотти

Клуб: «Рома»

Играл в клубе: 24 года

Паоло Мальдини

Клуб: «Милан»

Играл в клубе: 25 лет

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