Все, что вы хотели знать об офсайде, но боялись спросить

Термин «офсайд» слышал каждый. Тех, кто его понимает (или думает, что понимает), меньше. Тех, кто способен внятно объяснить другому человеку – совсем мало. Блог Vanity Fair открывает курсы футбольной грамотности.

Что такое офсайд?

Одно из 17 основополагающих правил игры в футбол. Офсайд по-русски – положение вне игры. Ситуация на поле, когда игрок атакующей команды отдаёт пас партнеру. Если партнёр в этот момент находится ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды, включая вратаря, по правилам фиксируется положение вне игры. В реальности закон – что дышло, и замеченные/не замеченные офсайды становятся темой бурных дискуссий почти после каждого футбольного матча.

Зачем нужны такие заморочки?

В детстве во дворе вам наверняка встречались такие персонажи. Пока все носятся как угорелые по полю за мячом, кто-то самый хитрый пасется у ворот соперника и надрывает связки: «Давай скорей сюда! Мне давай!» Получает-таки раз в несколько минут мяч и с пары метров от души засаживает его в сетку. Этих чудаков на букву «м» обычно все недолюбливают, но любые претензии разбиваются об полдюжины забитых горе-бомбардиром голов.

Если такое поведение не пользуется уважением у дворовых пацанов, то чего уж говорить о джентльменской Англии конца XIX века? Там на соревнованиях между колледжами правило, ограничивающее ленивых подлецов, впервые было предложено и опробовано. После долгих дискуссий пришли к следующей формуле: между воротами и адресатом паса должно быть не менее трёх игроков.

Это сейчас сборная Испании может играть вообще без нападающих и побеждать на Чемпионате Мира. А в те незабвенные времена, когда в командах было по два-три защитника и пять-семь нападающих, правило не казалось жёстким. Постепенно защитников становилось больше, и они действовали всё более слаженно. Уже в 1925 году ФИФА сократила число игроков обороны при определении офсайда с трёх до двух. К тому моменту этический характер положения вне игры сменился вполне прагматическим: забивать стало слишком тяжело, и турнирные таблицы пестрели унылыми нулями.

Поиск идеального правила об офсайде сродни поиску философского камня – дело благородное, но безнадежное. К началу 90-х тактический прогресс игры в обороне привёл к тому, что футболистов, способных разобраться с парой страхующих друг друга оппонентов, остались считанные единицы. ФИФА вновь пошла на поблажки ради роста зрелищности, остановившись на современном формате: со вторым защитником нападающий может находиться на одной линии.

Как наказывают за попадание в офсайд?

Ничего ужасного. Игра просто останавливается, а мяч передается команде соперника. С той точки, где был зафиксирован офсайд, пробивается свободный удар. В отличие от штрафного, свободный удар можно только разыграть. Хотя желающих пробить по воротам с 60-70 метров в любом случае было бы немного.

Если у игрока атакующей команды есть склонности к мазохизму, он может дополнительно получить жёлтую карточку. Существует два способа это сделать. Первый – изощренно оскорбить арбитра с помощью слов или жестов. Правда, для этого не обязательно залезать в офсайд. Но вне игры, особенно определенное ошибочно, хотя бы дает вам моральное право на совершение преступления. Второй – доиграть эпизод после свистка об остановке игры, то есть запнуть куда-нибудь мяч, например, в ворота. К сожалению, ни один из способов не гарантирует результата. Решение о дополнительном наказании строго не регламентировано и остается на усмотрение судьи.

Как судье удается замечать офсайды?

А кто сказал, что ему удается? В динамике просто нереально удержать в поле зрения одновременно мяч, воображаемую линию офсайда и всех располагающихся на ней игроков. В основном для помощи главному арбитру с определением офсайдов и ввели линейных судей с флажками. Каждый из них отвечает за свою половину поля, вдоль которой перемещается как раз по линии офсайда. Кстати, газон поля полосами травы разных оттенков зеленого тоже делают для упрощения определения офсайдов.

Заметив положение вне игры, линейный арбитр сигнализирует главному взмахом флажка. Главный судья может согласиться или не согласиться с сигналом бокового. Впрочем, линейные судьи тоже ошибаются часто. Видеоповторов, в отличие от спорных ситуаций с взятием ворот, мы точно не дождемся. Уж слишком часто офсайды случаются. А значит, спор о «было или не было?» вечен.

Мелкий шрифт при определении офсайда

В правилах есть оговорка: офсайд фиксируется по выступающей части тела, которой можно забить, то есть любой, кроме рук. Так что права зомби и слепых не ущемляются.

Офсайд бывает активным и пассивным. Нет, это не то, о чем вы подумали. Игрок вполне может находиться в офсайде. Но если он продемонстрирует полное безразличие к происходящему, оставив мяч бегущему из правильного положения партнеру, вне игры не будет зафиксировано. Это и есть пассивный офсайд. Любое участие в эпизоде, даже если вы не касались мяча, но пугали соперника страшными рожами или загораживали ему обзор, будет расценено как активный офсайд.

Если адресат паса находится на своей половине поля, офсайд не фиксируют. Этим часто пользуются в концовке матчей, добивая соперника, ушедшего всей командой на розыгрыш стандартного положения в надежде спастись.

Офсайд не может быть зафиксирован при пасе с углового, поскольку мяч уже находится на линии ворот. Не определяют вне игры при вбросе мяча руками из-за боковой линии или когда вратарь выбивает его ударом от ворот.

При отскоке от штанги или перекладины офсайд фиксируют. Случайный отскок от соперника тоже приводит к определению вне игры. Другое дело – его неудачный пас или иное осмысленное касание мяча.

Если это правило такое спорное и сложное, может лучше его отменить?

В пользу офсайдов помимо соображений сбалансированности игры есть ряд мощных социально-математических аргументов.

Во-первых, вне игры значительно обогащает игру интеллектуально и тактически. Тренеры и игроки постоянно вынуждены изобретать способы избежать офсайдных ловушек защитников соперника, и при этом расставить свои, чтобы подловить чужих нападающих. Умение прочувствовать эпизод, открыться на грани офсайда – одно из ключевых качеств современного форварда.

Во-вторых, в футболе достаточно невысокая результативность при достаточно высоком влиянии случайных факторов. И неоднозначное, сопровождаемое регулярными ошибками со стороны всех участников процесса правило о положении вне игры – мощный вброс того самого элемента случайности, который способен помочь преподнести сенсацию и добиться результата не благодаря, а вопреки.

В-третьих, ошибки и несправедливости – неотъемлемая часть нашего быта. Это очень роднит футбол с реальной жизнью, добавляет матчам перчинки, а фанатов заставляет верить и сопереживать как на хорошем спектакле или фильме, где сюжет и финал непредсказуемы до последних секунд.

Офсайд в смежных дисциплинах

В психологии офсайд рассматривается при изучении темперамента: футболисты на взмах флажка линейного судьи реагируют по-разному, но в целом вписываются в четыре базовых типа. В филологии на примере офсайда изучают заимствование иностранных слов с потерей лишних согласных (от «offside» к «офсайд») в силу особенностей языка-реципиента. Прикладная математика использует статистику склонности отдельных игроков и целых команд залезать в офсайд при построении многофакторных моделей, помогающих обчищать букмекерские конторы. Офтальмология изучает глаза линейных арбитров в целях совершенствования стереоскопического зрения у homo sapiens. Этика рассматривает вопрос о соотношении моральной и прагматической компонент в правиле об офсайде. Одно время офсайд находился в фокусе внимания евгеники, однако значимой корреляции между расой человека и его склонностью к попаданию в положение вне игры выявить не удалось.